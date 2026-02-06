newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Γροιλανδία: Εγκαινιάζονται τα προξενεία της Γαλλίας και του Καναδά
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 14:42

Γροιλανδία: Εγκαινιάζονται τα προξενεία της Γαλλίας και του Καναδά

Η απόφαση της Γαλλίας να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία προηγείται της πρόσφατης όξυνσης της έντασης.

Σύνταξη
A
A
Γαλλία και Καναδάς εγκαινιάζουν σήμερα τα γενικά τους προξενεία στη Γροιλανδία.

Να σημειωθεί ότι τόσο η Γαλλία όσο και ο Καναδάς αντιτίθενται στα σχέδια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Αποτελεί νίκη για τους Γροιλανδούς να βλέπουν δύο συμμαχικές χώρες να ανοίγουν διπλωματικές αντιπροσωπείες στο Νουούκ», εκτίμησε ο Γιέπε Στράντσμπεργκ, πολιτικός επιστήμονας στο πανεπιστήμιο της Γροιλανδίας. «Οι Γροιλανδοί εκτιμούν αφάνταστα την υποστήριξη μπροστά στις δηλώσεις Τραμπ», πρόσθεσε.

Η πρόσφατη κρίση φάνηκε να αποκλιμακώνεται αφού ο Τραμπ κατέληξε σε ένα «πλαίσιο» συμφωνίας για το μέλλον της Γροιλανδίας με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Οι λεπτομέρειες του πλαισίου αυτού παραμένουν ασαφείς, ενώ Αμερικανοί, Γροιλανδοί και Δανοί διεξάγουν συνομιλίες στο επίπεδο ομάδας εργασίας.

Το περιεχόμενο των συνομιλιών αυτών δεν είναι γνωστό, όμως η Δανία και η Γροιλανδία – που μοιράζονται τις ανησυχίες του Τραμπ αναφορικά με την ασφάλεια του αυτόνομου αυτού δανέζικου εδάφους—αρνούνται οποιαδήποτε αλλαγή της κυριαρχίας του. Σε αυτό έχουν τη στήριξη και των Ευρωπαίων.

«Είναι ένα μικρό βήμα»

Για τον νέο γενικό πρόξενο της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Πουαριέ ο διορισμός του αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της υποστήριξης αυτής.

«Αρχικά πρέπει να ακούσουμε τους Γροιλανδούς, να τους ακούσουμε προσεκτικά, να τους αφήσουμε να μας εξηγήσουν σε βάθος τη θέση τους και από τη δική μας πλευρά να επιβεβαιώσουμε τη στήριξή μας στον βαθμό που το επιθυμούν τόσο οι ίδιοι όσο και η δανέζικη πλευρά», σημείωσε κατά την αναχώρησή του για το Νουούκ.

Η απόφαση της Γαλλίας να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία προηγείται της πρόσφατης όξυνσης της έντασης. Την είχε ανακοινώσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο κατά την επίσκεψή του στο Νουούκ, από όπου είχε εκφράσει την «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» προς το νησί επικρίνοντας τις προσπάθειες του Τραμπ να το προσαρτήσει.

Από την πλευρά του ο Καναδάς είχε ανακοινώσει στα τέλη του 2024 ότι θα ανοίξει γενικό προξενείο στο τεράστιο αρκτικό νησί, προκειμένου να υπογραμμίσει τη συνεργασία του με τη Γροιλανδία.

«Ήταν μια στιγμή κατά την οποία ο Καναδάς επέλεξε να ενισχύσει την αρκτική του στρατηγική, όταν η επιστροφή του Τραμπ (στην προεδρία των ΗΠΑ) ήταν δεδομένη, ωστόσο η καναδική προσέγγιση εξαρτάται λιγότερο από συγκυριακούς παράγοντες σε σύγκριση με εκείνη της Γαλλίας», εκτίμησε ο Γάλλος ερευνητής Μικά Μπλουνζόν – Μερέ , συγγραφέας του Mondes polaires.

Το άνοιγμα αυτών των διπλωματικών αντιπροσωπειών επιτρέπει να σταλεί το μήνυμα «στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η επιθετικότητά του έναντι της Γροιλανδίας και της Δανίας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα για τη Γροιλανδία και τη Δανία, είναι επίσης υπόθεση των Ευρωπαίων συμμάχων, αλλά και του Καναδά», υπογράμμισε στο AFP ο Ούλρικ Γκαντ, ειδικός σε θέματα Αρκτικής στο Δανέζικο Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών.

«Είναι ένα μικρό βήμα, αποτελεί μέρος της στρατηγικής που έχει στόχο να καταστήσει το πρόβλημα ευρωπαϊκό», επέμεινε η Κριστίν Νίσεν αναλύτρια στο think tank Europa, ειδική σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. «Οι επιπτώσεις του προφανώς δεν αφορούν μόνο τη Δανία, είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα».

Αυτονομία

Για τη γροιλανδική διπλωματία τα εγκαίνια των προξενείων –που εξαρτώνται επισήμως από τις πρεσβείες της Γαλλίας και του Καναδά στην Κοπεγχάγη– αποτελούν επίσης «ευκαιρία να εξασκηθεί στην αυτονομία αποκτώντας άμεσες σχέσεις» με άλλες χώρες, σημείωσε ο Στράντσμπεργκ.

Πρόκειται για ένα είδος αναγνώρισης της αυξανόμενης αυτονομίας του νησιού, όπως ορίζεται από τον νόμο- πλαίσιο του 2009.

«Οι Γροιλανδοί θα σκεφτούν, στο πλαίσιο της επιδίωξής τους για ανεξαρτησία, να αποκτήσουν πιο άμεσες σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε η Νίσεν.

Η Γροιλανδία διαθέτει διπλωματικές αποστολές στην ΕΕ από το 1992, στην Ουάσινγκτον από το 2014 και στο Ρέικιαβικ από το 2017. Η Ισλανδία άνοιξε στο Νουούκ το γενικό της προξενείο το 2013 και οι ΗΠΑ το 2020, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε εκεί ένα γραφείο το 2024.

ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Λάδι στη φωτιά 06.02.26

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

Το να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης -ένας στρατός εκατοντάδων χιλιάδων- τρομοκρατική οργάνωση, κάνει απλά τα πράγματα πολύ χειρότερα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα - Ποιος είναι, ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Επέστρεψαν πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
Νέα εξέλιξη 06.02.26

Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας

Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο όπου συμμετείχαν Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Ανακουφισμένοι οι πολίτες που επέστρεψαν στο Κουρσκ

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι
Πότε αναλαμβάνει 06.02.26

Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ της Χιλής θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ σκοπεύει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως εξήγγειλε προεκλογικά

Σύνταξη
6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη
Πίσω στο 1960 06.02.26

6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη

Εάν δεν συνεννοηθούν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία, η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1960, δηλαδη στον πυρηνικό εφιάλτη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν από τις γειτονιές τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 28χρονος επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ, προκειμένου να υπογράψει στον Άρη.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήπειρος: Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο – Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Σοβαρά προβλήματα 06.02.26

Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός

Στην περιοχή σημειώνονται και άλλες κατολισθήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης - Βράχοι έπεσαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου

Σύνταξη
Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τη Super League στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του πρόσφατου ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για την Αγορά υπέβαλε η διορισμένη ως υποδιοικήτρια, Άννα Στρατινάκη, με το σύζυγό της να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων
Σημαντική εξέλιξη 06.02.26

Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου στη δίκη για τις υποκλοπές 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του σνούκερ Τζον Βίργκο, ο οποίος συνέδεσε τη φωνή και το όνομά του με τις τηλεοπτικές περιγραφές του σπορ για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα
Πολιτική 06.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα

Η ρύθμιση για αυτούς που μπορούν να κηρυχθούν έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας, ο συναγερμός στο ΝΑΤΟ και τις χώρες της Συμμαχίας και τα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
