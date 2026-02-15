newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 02:33

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να «ποθεί» οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, εκτίμησε χθες Σάββατο η πρωθυπουργός της τελευταίας, η Μέτε Φρέντερικσεν, η οποία εκφράστηκε σε δημόσια συζήτηση κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι ο πόθος παραμένει ο ίδιος» κι απαράλλακτος, απάντησε στην ερώτηση αν ο ρεπουμπλικάνος θέλει ακόμη η Γροιλανδία να γίνει μέρος της αμερικανικής επικράτειας. Οι δηλώσεις που έχει κάνει σχετικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ όξυναν τις εντάσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο και πλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα πως η Ουάσιγκτον πρέπει να πάρει τον «έλεγχο» της Γροιλανδίας, για λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Φάνηκε ωστόσο να αφήνει κατά μέρος τις απειλές του τον περασμένο μήνα, αφού ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε «πλαίσιο» διαπραγμάτευσης με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, ώστε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στο πελώριο νησί της Αρκτικής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει κατά την Φρέντερικσεν

«Όλος ο κόσμος μας ρωτάει αν νομίζουμε πως τελείωσε. Όχι, δεν νομίζουμε ότι τελείωσε» η κρίση αυτή, είπε η κ. Φρέντερικσεν κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ασφάλεια της Αρκτικής. Τόσο η κ. Φρέντερικσεν, όσο και ο γροιλανδός ομόλογός της Γενς Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισαν ότι οι αμερικανικές πιέσεις στον πληθυσμό της νήσου είναι «απαράδεκτες», πάντως ο κ. Νίλσεν έκρινε πως έγιναν «κάποια βήματα» προς «τη σωστή κατεύθυνση».

Σχηματίστηκε ομάδα εργασίας της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ για να συζητηθούν οι αμερικανικές ανησυχίες για την αυτόνομη περιοχή, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τις επαφές αυτές.

«Έχουμε τώρα ομάδα εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να βρούμε λύση (…) Όμως σίγουρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπεραστούν», επέμεινε η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν.

Δεν υπάρχει τιμή για να πωληθεί η Γροιλανδία στον Τραμπ

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό έναντι του οποίου η Κοπεγχάγη θα δεχόταν να πουλήσει τη Γροιλανδία στην Ουάσιγκτον, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας απάντησε «φυσικά όχι. Θα βάζατε τιμή σε κάποιο κομμάτι της Ισπανίας; Ή των ΗΠΑ;»

«Πρέπει να προστατεύουμε τα εθνικά κυρίαρχα κράτη. Πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Και ο γροιλανδικός λαός το έχει πει ξεκάθαρα: οι πολίτες δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί», θύμισε η κ. Φρέντερικσεν.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού η ίδια και ο γροιλανδός πρωθυπουργός Νίλσεν είχαν συζήτηση διάρκειας περίπου 15 λεπτών με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες στο περιθώριο του ετήσιου ραντεβού στο Μόναχο. Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητική» από την κ. Φρέντερικσεν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Ολόκληρη η επιστολή 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa. Το in δημοσιεύει όλη την επιστολή των γερουσιαστών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14.02.26

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα... χημικά» - Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο