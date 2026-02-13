«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.
- Πάτρα: Δασκάλα χαστούκισε 8χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού γιατί… «έκανε θόρυβο»
- Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα
- Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια… Συνήθιζα να σνιφάρω κοκαΐνη από καθίσματα τουαλέτας»
- Τραγικό περιστατικό στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι η ίδια και ο Γροιλανδός ομόλογός της είχαν σήμερα μια «εποικοδομητική συνομιλία» με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, με αντικείμενο το ημιαυτόνομο νησί της Δανίας στην Αρκτική.
Η επιμονή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία προκάλεσε σοβαρές εντάσεις τους τελευταίους μήνες μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι μέλη τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία. Στις 28 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία ξεκίνησαν συνομιλίες για την επίλυση της διπλωματικής κρίσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
«Εποικοδομητική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τον πρόεδρο της Νααλακερσούισουτ (σ.σ. της κυβέρνησης της Γροιλανδίας), στη Διάσκεψη του Μονάχου» έγραψε η Δανέζα πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Η δουλειά θα συνεχιστεί όπως συμφωνήθηκε στην ομάδα εργασίας ανωτάτου επιπέδου», πρόσθεσε.
PM Frederiksen: “Constructive talk with Secretary of State Marco Rubio together with Jens-Frederik Nielsen, Chairman of Naalakkersuisut, at the Munich Security Conference. Work will continue as agreed in the high-level working group.” pic.twitter.com/NLMnOJVhRq
— Statsministeriet (@Statsmin) February 13, 2026
Τα συμφέροντα της Γροιλανδίας «υπογραμμίστηκαν και πάλι με σαφήνεια» στη συνάντηση με τις ΗΠΑ
Ο Νίλσεν ανέφερε στο Instagram ότι τα συμφέροντα της Γροιλανδίας «υπογραμμίστηκαν και πάλι με σαφήνεια» σε αυτή τη συνάντηση. «Τονίστηκε ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.
Ο Νίλσεν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι αν οι Γροιλανδοί αναγκάζονταν να επιλέξουν μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, θα επέλεγαν τη Δανία.
Ο Τραμπ επικαλέστηκε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Κίνα, στις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Γροιλανδία. Το ΝΑΤΟ αυτήν την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια αποστολή για να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην Αρκτική, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τον κατευνασμό των εντάσεων.
Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι οι Γροιλανδοί θα μας θελήσουν, αλλά τα πάμε πολύ καλά με την Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε για τη Γροιλανδία».
- «Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
- Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
- Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση έχει μείνει το 30% των σχολείων του Κιέβου μετά από τα ρωσικά πλήγματα
- Ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό της Capital Clean Energy Carriers
- Το Βιετνάμ χτίζει τον μεγαλύτερο ναό του θεάματος
- ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
- Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες
- LIVE: Χαλ – Τσέλσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις