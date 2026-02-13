ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
Η μεταφορά τους από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)
Στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στην Συρία για τη μεταφορά στο Ιράκ κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε την Παρασκευή το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).
«Η 23ήμερη αποστολή μεταφοράς ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου και είχε ως αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να μεταφέρουν με επιτυχία περισσότερους από 5.700 ενήλικες άνδρες μαχητές του Ισλαμικού Κράτους από κέντρα κράτησης στη Συρία σε ιρακινές φυλακές», ανέφερε.
Η μεταφορά ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των – υπό την ηγεσία των Κούρδων – Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), που φρουρούσαν κρατούμενους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους και εγκαταστάσεις όπου ήταν φυλακισμένοι για χρόνια.
Το Ιράκ θα χρειαστεί οικονονομική βοήθεια, δήλωσε ο ΥΠΕΞ
Στις 29 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που προβλέπει σταδιακή ενσωμάτωση των Κούρδων μαχητών στις τάξεις του συριακού στρατού.
Από την πλευρά του, ο Ιρακινός υπουργός Εξωτερικών, Φουάντ Χουσεΐν, δήλωσε σήμερα ότι περίπου 3.000 κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους έχουν μεταφερθεί από συριακές φυλακές στο Ιράκ και η διαδικασία συνεχίζεται, με τη Βαγδάτη να βρίσκεται σε συνομιλίες με «αραβικές και μουσουλμανικές χώρες» για τον επαναπατρισμό κρατουμένων.
Μιλώντας στο Reuters στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο Χουσεΐν τόνισε ότι η Βαγδάτη θα χρειαστεί οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσει την εισροή αυτή και ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση της δραστηριότητας του Ισλαμικού Κράτους στα σύνορα του Ιράκ με την Συρία.
- ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
- Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει κίνηση για τον Φρανσίσκο (pic)
- Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
- H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
- Σπάνιο ψάρι που «μοιάζει σαν να βγήκε από τη μυθολογία» ξεβράστηκε στις ακτές της Σικελίας
- Κατερίνα Λιόλιου: Backstage από τα γυρίσματα του video clip για το τραγούδι της «Λογαριασμός»
- Μια νύχτα μόνο: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας
- Χανιά: Αγνοείται για τρίτη ημέρα 58χρονος στα Χανιά – Εκδόθηκε Missing Alert
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις