Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 05:15

Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Η συριακή κυβέρνηση πήρε χθες Παρασκευή τον έλεγχο μιας φυλακής στον βορρά μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών από τις εγκαταστάσεις της, ένα θετικό σημάδι, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να διαρκέσει (στη φωτογραφία του Reuters/Karam al-Masri, επάνω, τζιχαντιστές των δυνάμεων ασφαλείας του συριακού καθεστώτος έξω από τη φυλακή αλ Ακτάν).

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τα οποία διοικούσαν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις – κυριαρχούν οι Κούρδοι – σε μια ραγδαία τροπή των γεγονότων που έχουν εδραιώσει την εξουσία του προέδρου Αχμεντ αλ Σάρα.

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας τα οποία διοικούσαν οι Κούρδοι

Οι κυβερνητικές δυνάμεις του Σάρα συγκεντρώνονται γύρω από την τελευταία σειρά πόλεων που ήλεγχαν οι Κούρδοι στα βορειοανατολικά νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, όταν ο σύρος πρόεδρος ανακοίνωσε ξαφνικά μια εκεχειρία, δίνοντας προθεσμία στις ΣΔΔ μέχρι την νύχτα του Σαββάτου να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ένταξή τους στον συριακό στρατό.

Η προθεσμία έχει στόχο την προώθηση μιας μεγάλης συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οποία οι ημιαυτόνομοι θεσμοί που διοικούνταν από τις κουρδικές δυνάμεις στα βορειοανατολικά την τελευταία δεκαετία θα ενταχθούν στο κεντρικό κράτος, κάτι στο οποίο οι ΣΔΔ αντιστέκονταν τον τελευταίο χρόνο.

Η συμφωνία ορίζει επίσης ότι η κυβέρνηση θα πάρει τον έλεγχο μιας σειράς από φυλακές τις οποίες διοικούσαν οι ΣΔΔ και από στρατόπεδα όπου κρατούνται μαχητές και πολίτες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, την υπερσυντηρητική σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση την οποία οι ΣΔΔ πολεμούσαν επί χρόνια με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Αυτήν την εβδομάδα, μια φυλακή και ένα στρατόπεδο κράτησης πέρασαν στον έλεγχο της κυβέρνησης μετά τη χαοτική αποχώρηση των ΣΔΔ, κατά την οποία ορισμένοι κρατούμενοι που συνδέονται με το ΙΚ δραπέτευσαν για περιορισμένο χρόνο.

Κενό ασφαλείας

Με στόχο να αποφευχθεί ένα κενό ασφαλείας, η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε την αποχώρηση των κούρδων μαχητών από τη φυλακή αλ Ακτάν στη βόρεια επαρχία Ράκα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης δήλωσε χθες στο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις για τη φυλακή αλ Ακτάν έδωσαν ελπίδες πως η προθεσμία του Σαββάτου θα οδηγήσει σε μια πολιτική λύση και όχι σε νέες μάχες.

Ωστόσο δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από τις ΣΔΔ για το σχέδιο ενσωμάτωσής τους ή τον υποψήφιό τους για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Αμυνας, μια θέση για την οποία ο Σάρα ζήτησε από τις ΣΔΔ να ορίσουν κάποιον.

Πηγές στις ΣΔΔ δήλωσαν χθες ότι η προθεσμία για την απάντησή τους εκπνέει, αλλά ο σύρος αξιωματούχος ανέφερε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει συζήτηση για την παράτασή της.

Παρά την ελπίδα για μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση, και οι δύο πλευρές εντείνουν τις στρατιωτικές προετοιμασίες.

Προετοιμάζονται για μάχη

Σύροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι προετοιμάζουν δυνάμεις για μάχη και δημοσιογράφοι του Reuters είδαν στρατιωτικά οχήματα και λεωφορεία με μαχητές να φτάνουν κοντά στην κουρδική πόλη Χασάκα, όπου οι κουρδικές δυνάμεις έχουν επίσης ενισχύσει τις θέσεις τους.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τους κύριους μεσολαβητές, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, που συντονίζουν επίσης τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, κάλεσαν τον Σάρα να μην στείλει στρατεύματα στις υπόλοιπες περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους, δήλωσαν στο Reuters διπλωματικές πηγές.

«Καλούμε τις συριακές αρχές να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη τους για την προστασία όλων των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των κούρδων αμάχων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες υποστήριζαν εδώ και καιρό τις ΣΔΔ, αλλά πλέον θεωρούν τον Σάρα τον κύριο εταίρο τους στη Συρία, βοηθούν στη μεταφορά κρατουμένων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους από τη Συρία στο Ιράκ.

Οι ΣΔΔ αποσύρθηκαν την Τρίτη από τον καταυλισμό αλ Χολ, ο οποίος μαζί με έναν άλλο καταυλισμό, το Ροτζ, φιλοξενεί 28.000 αμάχους, κυρίως γυναίκες και παιδιά που διέφυγαν από τα προπύργια του Ισλαμικού Κράτους όταν κατέρρευσε το χαλιφάτο τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι σύροι, ιρακινοί και 8.500 πολίτες άλλων χωρών.

Παράδοση προμηθειών

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) μπόρεσε να έχει πρόσβαση χθες στον καταυλισμό αλ Χολ μαζί με αξιωματούχους της συριακής κυβέρνησης και έχει έρθει σε επαφή με ορισμένους κατοίκους του καταυλισμού, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ.

«Εχουν επίσης αρχίσει να παραδίδονται οι απαραίτητες προμήθειες. Φορτηγά που μετέφεραν ψωμί εισήλθαν στον καταυλισμό, με τη βοήθεια της UNHCR μετά την τριήμερη διακοπή που προκλήθηκε από την αστάθεια της κατάστασης ασφαλείας μέσα στον καταυλισμό. Επιπλέον, υπηρεσίες μεταφοράς νερού με φορτηγά που διοργάνωσε η UNICEF, παρέδωσαν το νερό χθες, βοηθώντας στη μερική αποκατάσταση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό του καταυλισμού», δήλωσε ο Χακ.

Η γρήγορη απώλεια εδαφών από τις ΣΔΔ τις τελευταίες ημέρες είναι η πιο δραματική μετατόπιση του ελέγχου στον χάρτη της Συρίας από τότε που οι δυνάμεις του Σάρα ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Ασαντ στα τέλη του 2024.

Ο Σάρα ορκίστηκε να κυβερνά για όλους τους Σύρους, αλλά οι μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων στα βορειοανατολικά, των Δρούζων στον νότο και των Αλαουιτών στα δυτικά, διατηρούν τη μεγάλη δυσπιστία τους απέναντί του.

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων, ο Σάρα εξέδωσε διάταγμα στις 16 Ιανουαρίου που ορίζει τα κουρδικά ως εθνική γλώσσα μαζί με τα αραβικά.

Πηγή: ΑΠΕ

