Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες, που έχει συνάψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στοιχίζουν εκατομμύρια στους Αμερικανούς φορολογουμένους – μερικές φορές έως και 1 εκατομμύριο κατ’ άτομο – και τα οφέλη τους είναι ελάχιστα, σύμφωνα με μελέτη Δημοκρατικών γερουσιαστών, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Ο Τραμπ σκοπεύει να απελάσει εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες και η κυβέρνησή του επιδίωξε να επιταχύνει τις απελάσεις, στέλνοντας τους σε τρίτες χώρες, αντί για τη χώρα καταγωγής τους. Οι Δημοκρατικοί, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, λένε στην έκθεσή τους ότι το συνολικό κόστος αυτών των απελάσεων είναι άγνωστο, όμως τουλάχιστον 32 εκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί απευθείας σε πέντε χώρες: Ισημερινή Γουινέα, Ρουάντα, Ελ Σαλβαδόρ, Εσουατίνι και Παλάου.

Σχεδόν 200 χιλιάδες δολάρια για την απέλαση ενός Τζαμαϊκανού

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 αυτές οι πέντε χώρες είχαν παραλάβει περίπου 300 πολίτες άλλων χωρών. Από αυτούς, οι 250 ήταν Βενεζουελάνοι που στάλθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ και οι περισσότεροι έχουν ήδη επιστρέψει ή πρόκειται σύντομα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σε μια περίπτωση, ένας Τζαμαϊκανός στάλθηκε στην Εσουατίνι (σ.σ. πρώην Σουαζιλάνδη) με κόστος 181.000 δολάρια, μολονότι αμερικανικό δικαστήριο είχε αποφανθεί πως θα έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Μερικές εβδομάδες αργότερα, στάλθηκε αεροπορικώς από την Εσουατίνι στην Τζαμάικα, ένα ταξίδι 7.000 μιλίων, και πάλι με έξοδα των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση της Τζαμάικας ανέφερε ότι ουδέποτε αρνήθηκε να τον δεχτεί πίσω στη χώρα.

Η έκθεση 30 σελίδων δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, το κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Την υπογράφουν επίσης οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Κρις Κουνς, Κρις Μέρφι, Τιμ Κέιν, Κρις Βαν Χόλεν, Κόρι Μπούκερ, Τάμι Ντάκγουορθ και Τζάκι Ρόζεν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιδιώκει να συνάψει συμφωνίες με 70-80 χώρες

«Περιγράφει την προβληματική πρακτική της κυβέρνησης Τραμπ για την απέλαση προσώπων σε τρίτες χώρες – μέρη με τα οποία αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση – με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τους Αμερικανούς φορολογουμένους και εγείρει σοβαρά ερωτήματα», σημείωσε η Σαχίν. Οι επικριτές αυτής της πολιτικής λένε ότι στόχος του Τραμπ είναι να υποκινήσει τον φόβο στους μετανάστες και να τους προτρέψει να «αυτοαπελαθούν» στις πατρίδες τους, εάν βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ, ή στους επίδοξους μετανάστες είτε να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται είτε να πάνε κάπου αλλού.

Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει λεπτομερείς πληροφορίες για τις συμφωνίες της με τρίτες χώρες που δέχτηκαν να παραλάβουν μετανάστες, οι οποίοι απελάθηκαν αλλά αδυνατούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η έκθεση των Δημοκρατικών επισημαίνει επίσης πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρακολουθεί πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων, ακόμη και όταν δίνονται σε κυβερνήσεις που έχουν ιστορικό διαφθοράς και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έκθεση καλύπτει τις συμφωνίες και τις απελάσεις σε τρίτες χώρες που έγιναν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου φέτος, όμως σημειώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει αυτή την τακτική.

Τα μέλη της μειοψηφίας της Επιτροπής αντιλαμβάνονται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιδιώκει να συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες με 70-80 χώρες, καταλήγει η έκθεση.