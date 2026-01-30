Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αργεντινή βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνίας που θα επιτρέπει στις ΗΠΑ να απελαύνουν μετανάστες από άλλες χώρες στη νοτιοαμερικανική χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας αξιωματούχος της αργεντινής κυβέρνησης υπέβαλε πρόταση νωρίτερα αυτό το μήνα για την οριστικοποίηση της συμφωνίας τρίτης χώρας με τις ΗΠΑ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Argentina in Advanced Talks to Become Destination for U.S. Deportations https://t.co/UWaIzvV19Q via @NYTimes — Susana Menendez (@menendez_sm) January 30, 2026

Η επέκταση της πολιτικής Τραμπ

Μια συμφωνία τρίτης χώρας με την Αργεντινή θα ενίσχυε την πρόθεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απελάσει εκατομμύρια παράνομους μετανάστες στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνησή του έχει ως στόχο να εντείνει τις απελάσεις σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Νότιου Σουδάν, της Εσουατίνι, του Ελ Σαλβαδόρ, της Κόστα Ρίκα και του Παναμά.

Ενώ η Αργεντινή είχε ιστορικά μια σχετικά ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική, ο Πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, στενός σύμμαχος του Τραμπ, έχει επιδιώξει να σκληρύνει τη μεταναστευτική πολιτική, καταπολεμώντας όσους έχουν ποινικό μητρώο και απαιτώντας από τους ταξιδιώτες να διαθέτουν ασφάλιση υγείας.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Αλεχάντρα Μοντεόλιβα δήλωσε σε ένα βίντεο ότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο σχεδόν 5.000 άτομα δεν επιτράπηκε να εισέλθουν στη χώρα ή απελάθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, ένα «ιστορικό ρεκόρ».