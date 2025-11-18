Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Πενήντα πολίτες επέστρεψαν στην Ουκρανία μετά την απέλασή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Πολωνίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριακής Φρουράς, Αντρίι Ντεμτσένκο, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα.

«Σήμερα, 50 πολίτες επέστρεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του συνοριακού σταθμού Σεχίνι στα σύνορα με την Πολωνία. Είχαν τα κατάλληλα έγγραφα που επιβεβαίωναν την ουκρανική τους υπηκοότητα ή έγγραφα για την επιστροφή τους», δήλωσε ο Ντεμτσένκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν εκ των προτέρων την ουκρανική πλευρά για την πρόθεσή τους να απελάσουν αυτή την ομάδα ατόμων που δεν έχουν αμερικανική υπηκοότητα, αλλά κατάγονται από την Ουκρανία.

«Οι συνοριοφύλακές μας εξασφάλισαν την ορθή επεξεργασία των υποθέσεων αυτών των ατόμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Ουκρανία δέχεται τους πολίτες της σε κάθε περίπτωση», τόνισε.

Απελάθηκαν στην Ουκρανία λόγω φερόμενων παραβιάσεων νόμων

Επί του παρόντος, η Κρατική Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και άλλες αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συγκεκριμένες παραβιάσεις ή περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση των ΗΠΑ να τους απελάσουν.

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να απελάσουν περίπου 80 Ουκρανούς. Πρόκειται για πολίτες που παραβίασαν τον νόμο.

Την εποχή εκείνη, η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλχα Σταφανίσινα, δήλωσε ότι η διπλωματική αποστολή έχει γνώση περίπου 80 Ουκρανών πολιτών για τους οποίους η αμερικανική πλευρά έχει ήδη λάβει τελικές αποφάσεις απέλασης λόγω παραβιάσεων του αμερικανικού νόμου.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές αρχές επεξεργάζονται τώρα τις λεπτομέρειες της απομάκρυνσης αυτών των ατόμων, ιδίως δεδομένης της έλλειψης απευθείας πτήσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Δεν είναι ακόμα σαφές αν παραβίασαν νόμους, το φύλο των απελαθέντων και αν κινδυνεύουν να επιστρατευτούν και να σταλούν στο μέτωπο.