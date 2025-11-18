Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη, στην Τουρκία με βασικό στόχο την «εκ νέου δέσμευση» των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές προσπάθειες για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο AFP Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι στην Τουρκία για επανέναρξη των ειρηνευτικών προσπαθειών

«Ο βασικός στόχος είναι οι Αμερικανοί να δεσμευτούν εκ νέου στις ειρηνευτικές προσπάθειες επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας» και ασκώντας «διπλωματικές πιέσεις» επί του Κρεμλίνου για συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, διευκρινίζοντας ότι ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στην Άγκυρα με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί αύριο στην Τουρκία καταβάλλοντας προσπάθεια για την «αναβίωση» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και για την επανάληψη των ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία.

«Αύριο θα έχω συναντήσεις στην Τουρκία. Προετοιμαζόμαστε για την αναβίωση των διαπραγματεύσεων και έχουμε αναπτύξει λύσεις τις οποίες θα προτείνουμε στους εταίρους μας», ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι το Κίεβο εργάζεται επίσης «για την επανάληψη των ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου και για να ξαναφέρει πίσω τους δικούς του που κρατούνται» από τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ωστόσο με ποιους αξιωματούχους προβλέπει να συναντηθεί.

Θα μεταβεί ο Γουίτκοφ;

Τουρκική πηγή που επικαλέστηκε το Reuters δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα επισκεφθεί επίσης την Τουρκία αύριο στην προσπάθεια αναβίωσης των συνομιλιών με τη Ρωσία και ότι θα μετάσχει στις προγραμματισμένες συνομιλίες εκεί με τον Ζελένσκι.

Παράλληλα ουκρανική πηγή που συμμετέχει στην προετοιμασία των συνομιλιών αυτών δήλωσε στο AFP ότι ο Γουίτκοφ αναμένεται να μετάσχει σε συνομιλίες ανάμεσα στους προέδρους της Ουκρανίας και της Τουρκίας αύριο στην Άγκυρα.

Ο «Γουίτκοφ» αναμένεται στις συνομιλίες αυτές, διευκρίνισε η υψηλόβαθμη ουκρανική αυτή πηγή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι κανένας Ρώσος απεσταλμένος δεν θα μεταβεί αύριο στην Τουρκία, ενώ την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε επίσης το Κίεβο, υποστηρίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται ξένα ενημερωτικά μέσα.

Αρκετοί κύκλοι συνομιλιών έχουν διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο των προσπαθειών να βρεθεί μια διευθέτηση για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το 2022, αλλά οι συνομιλίες δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο.

Το μόνο συγκεκριμένο αποτέλεσμα που είχαν ήταν οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και ο επαναπατρισμός σορών.

Η πιο πρόσφατη μέχρι σήμερα ανταλλαγή κρατουμένων έγινε τον Οκτώβριο.

Οι προσπάθειες της Ουκρανίας

Οι θέσεις των δύο στρατοπέδων όσον αφορά τους όρους για ειρήνευση, για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή ακόμη για μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες τους εξακολουθούν να είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.

Ένα από τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας που είχε μεταβεί προηγουμένως στην Τουρκία, ο Ρούστεμ Ουμέροφ, δήλωσε το Σάββατο ότι μετέβη πρόσφατα στην Τουρκία με στόχο να ζητήσει την απελευθέρωση «1.200 Ουκρανών που κρατούνται» από τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι πραγματοποιεί από χθες, Δευτέρα, περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες για να ζητήσει περαιτέρω υποστήριξη από τους συμμάχους του την ώρα που η Ρωσία σφυροκοπά ουκρανικές ενεργειακές υποδομές καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε στην Ισπανία όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της χώρας Πέδρο Σάντσεθ και τον βασιλιά Φελίπε VI, την επομένη επίσκεψής του στη Γαλλία.