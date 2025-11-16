Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να επαναφέρουν τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης και να προχωρήσουν στην απελευθέρωση 1.200 Ουκρανών κρατουμένων, δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ, στο Telegram στις 15 Νοεμβρίου.

Ο Ούμεροφ πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τις τελευταίες ημέρες για να ξαναρχίσει η διαδικασία ανταλλαγής και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των Ουκρανών που κρατούνται σε ρωσική αιχμαλωσία. Σημείωσε ότι οι συνομιλίες οδήγησαν σε μια σαφή δέσμευση για την ενεργοποίηση του πλαισίου της Κωνσταντινούπολης με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής.

Σύντομα θα πραγματοποιηθούν τεχνικές διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση των διαδικαστικών και οργανωτικών βημάτων που απαιτούνται για την ανταλλαγή. «Εργαζόμαστε ασταμάτητα ώστε οι Ουκρανοί που πρόκειται να επιστρέψουν από την αιχμαλωσία να μπορούν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους, στο οικογενειακό τραπέζι και με τους αγαπημένους τους», δήλωσε ο Ούμεροφ.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας το 2022, το Κίεβο έχει επαναπατρίσει περισσότερους από 5.800 ανθρώπους από ρωσική αιχμαλωσία μέσω ανταλλαγών, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Ιούλιο. Το Κίεβο υποστηρίζει από καιρό μια ανταλλαγή «όλοι για όλους», μια πρόταση που η Ρωσία έχει απορρίψει (γιατί οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι είναι περισσότεροι).

Ο Φιντάν βέβαιος για εμπλοκή της Τουρκίας στην ειρήνη ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Από…σπόντα, επίσης σήμερα ο Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία δήλωσε στην τουρκική Α Χαμπέρ «Θα στηθεί στο εγγύς μέλλον τραπέζι για ειρηνευτικές συνομιλίες (για την Ουκρανία) στην Τουρκία; Πιστεύουμε πλέον ότι ναι. Πιστεύω ότι θα γίνει στην Τουρκία. Θα μπορούσε να γίνει και αλλού, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι η ώρα για την ειρήνη έχει ήδη έρθει και θα έρθει ξανά».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πιστεύει ότι η σύγκρουση ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα στην Ουκρανία βρίσκεται σήμερα στο πιο κοντινό σημείο για να τελειώσει. «Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο πόλεμος βρίσκεται τώρα στο πιο κοντινό σημείο από το τέλος του. Βλέπουμε ότι όλες οι προϋποθέσεις για κατάπαυση του πυρός έχουν ήδη ωριμάσει» είπε χαρακτηριστικά.