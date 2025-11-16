Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν τα αμερικανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας εντός μιας εβδομάδας από την τοποθέτησή τους και προειδοποιεί ότι η συρρίκνωση του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας επιδεινώνει την κρίση.

Marco Rubio confirms that Russia had been successfully wiping out any anti-air system that is supplied and deployed in Ukraine within 2 weeks – and that this is the reality for 2-3 years now…. corroborating what we have been observing as we report on Ukraine War on a daily… pic.twitter.com/j86r3PHMB4 — Defense Politics Asia (@DefensePolitics) November 13, 2025

Χρειάζονται τεχνικές συζητήσεις με την Ουκρανία λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο είπε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με το Κίεβο σχετικά με αμυντικά όπλα που προορίζονται για την προστασία του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας και ότι διεξάγονται συνεχώς τεχνικές συζητήσεις για να καθοριστεί ακριβώς τι είδους εξοπλισμός χρειάζεται.

Επισήμανε επίσης ότι η ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας συρρικνώνεται κάθε χρόνο, οπότε κάθε νέα περίοδος ξεκινά από ένα χαμηλότερο επίπεδο αναφοράς. H συγκεκριμένη δήλωση έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης υπουργών Εξωτερικών των G7 στο Οντάριο του Καναδά την Πέμπτη και αφορούσε την αντοχή των συστημάτων ενέργειας της Ουκρανίας (περίπου από το 09:30 του βίντεο στο youtube).

Ο προβληματισμός του κορυφαίου αμερικανού διπλωμάτη φέρεται να διέφυγε… από τα ραντάρ των δυτικών ΜΜΕ, όμως συνιστά παραδοχή της δυσκολίας της Ουκρανίας να προστατέψει τον εναέριο χώρο του Κιέβου από τα στοχευμένα χτυπήματα της Μόσχας, παρά την απεριόριστη δυτική βοήθεια. Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν πως το ζήτημα της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας είναι μια «μαύρη τρύπα» των εξοπλιστικών.