Συμφωνία Μακρόν – Ζελένσκι για την πώληση 100 Rafale στην Ουκρανία

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνυπέγραψαν τη Δευτέρα, στην βάση της γαλλικής αεροπορίας του Βιλακουμπλέ, μία κοινή επιστολή σύμφωνα με την οποία η ουκρανική πλευρά δεσμεύεται να αγοράσει 100 γαλλικά μαχητικά αεροπλάνα Rafale καθώς και αμυντικά συστήματα νέας γενιάς.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία εκτείνεται σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος και το επιτελείο του θα συναντηθεί σήμερα στο Παρίσι με παράγοντες της στρατιωτικής αεροπορικής βιομηχανίας.

Ο Μακρόν και ο Ζελένσκι επισκέφθηκαν και το αρχηγείο της πολυεθνικής δύναμης της Ουκρανίας όπου η Γαλλία και η Βρετανία προετοιμάζουν ο ενδεχόμενο ανάπτυξης της, για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην ουκρανική πλευρά, σε περίπτωση συμφωνίας για παύση πυρός ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Το αρχηγείο στο Mont Valerien, δυτικά του Παρισιού, είναι το μέρος όπου χώρες από τη «συμμαχία των προθύμων» που οργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία έχουν στείλει αξιωματικούς για να προετοιμάσουν τη δύναμη.

Το Παρίσι και το Λονδίνο έχουν πιέσει για τη δημιουργία μιας συμμαχίας περίπου 30 χωρών που είναι πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα και πόρους στην Ουκρανία ή κατά μήκος των δυτικών συνόρων της, μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα έχει επαρκή μακροπρόθεσμη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, ώστε να διατηρήσει τον στρατό της αρκετά ισχυρό για να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την ένατη επίσκεψη του ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.