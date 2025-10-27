Τραμπ: Ο Χαβιέρ Μιλέι είχε «πολλή βοήθεια» από τις ΗΠΑ στην εκλογική του νίκη
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έλαβε σημαντική βοήθεια από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ
- Εκπνέει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό χαράτσι
- Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
- «Ανάρμοστη κίνηση» χαρακτήρισε ο Τραμπ τη δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου από τη Μόσχα
- Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι είχε «πολλή βοήθεια» από τις ΗΠΑ για την εκλογική νίκη του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές.
Αναφερόταν στην προσφορά της κυβέρνησης Τραμπ για οικονομικό «σωσίβιο» έως και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την τόνωση του Μιλέι εν όψει των εκλογών.
Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις επί του προεδρικού αεροσκάφους στη διάρκεια της ασιατικής του περιοδείας και μίλησε για «μεγάλη νίκη» και «σπουδαίο πράγμα».
«Πολλή βοήθεια» θεωρεί ο Τραμπ ότι έλαβε ο Μιλέι
«Είχε πολλή βοήθεια από μας. Είχε πολλή βοήθεια. Του έδωσα στήριξη, πολύ ισχυρή στήριξη», είπε ο Τραμπ δίνοντας τα εύσημα και σε ορισμένους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησή τους, όπως ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, που ήταν αρμόδιος για την οικονομική βοήθεια προς την Αργεντινή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
«Στηρίζουμε πολλές χώρες στη Νότια Αμερική. Εστιάζουμε πολύ στη Νότια Αμερική», είπε.
Το εκλογικό αποτέλεσμα στις εκλογές της Αργεντινής δίνει στον Μιλέι το περιθώριο να συνεχίσει με την εφαρμογή των ακραίων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν δημιουργήσει δυσαρέσκεια λόγω των αυστηρών μέτρων λιτότητας.
Η βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ προς τον Μιλέι περιλαμβάνει ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έχει ήδη υπογραφεί, καθώς και επενδυτική διευκόλυνση χρέους ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η οικονομική κατάσταση πίσω από τις εκλογές
«Βγάλαμε πολλά λεφτά με αυτές τις εκλογές, γιατί τα ομόλογα ανέβηκαν. Ανέβηκε η αξιολόγηση ολόκληρου του χρέους τους», είπε ο Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπήκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία «για τα λεφτά καθαυτά».
Δίπλα του ο Σκοτ Μπέσεντ περιέγραψε τη βοήθεια ως «γέφυρα» για να βοηθηθεί το οικονομικό πρόγραμμα του Μιλέι. «Δουλεύει αντιμέτωπος με 100 χρόνια κακών πολιτικών. Θα τις σπάσει χάρη στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».
Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι η αμερικανική βοήθεια στις αγορές της Αργεντινής πρόλαβε την υποβάθμιση της αξιολόγησης του χρέους, αλλά η χώρα έχει ανάγκη από ένα ευρύτερο σχέδιο για την επαναδημιουργία αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος ώστε να είναι σε θέση να κερδίσει μία αναβάθμιση.
- Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
- Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, Λάμπης Νικολάου
- Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
- Τουρκία: Το PKK ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας, εκτιμά το φιλοκουρδικό κόμμα DEM
- Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να αγοράσει την έπαυλη των Σακίρα – Πικέ με ποσό που προκαλεί… ίλιγγο! (pics)
- Κώστας Δόξας: Συνελήφθη η πρώην σύζυγος του μετά από καταγγελία του – Τι συνέβη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις