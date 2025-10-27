newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 04:00

Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές

Σημαντική νίκη κατήγαγε η παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας 64 έδρες στο Κοινοβούλιο έναντι 31 των Περονιστών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Η παράταξη LLA (La Libertad Avanza) του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι ήταν η μεγάλη κερδισμένη στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας το 40,8% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο έναντι 24,5% της περονιστικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα (στο κέντρο της φωτογραφίας από το Reuters/Cristina Sille, επάνω, ο Χαβιέρ Μιλέι προσέρχεται στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσει).

Προηγείται μάλιστα ακόμη και στην επαρχία του Μπουένος Αϊρες – προπύργιο των Περονιστών – με 41,5% έναντι 40,8%. Στις τοπικές εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου, η παράταξη LLA είχε ηττηθεί με διαφορά 14 μονάδων.

Η παράταξη του Μιλέι μπορεί τώρα να εμποδίζει την αντιπολίτευση να ξεπερνά τα βέτο του σε νόμους

Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, η La Libertad Avanza («Η Ελευθερία Προχωρά») προβλέπεται πως θα εξασφαλίσει 64 έδρες στη Βουλή έναντι 31 των Περονιστών, έκβαση που ισοδυναμεί με εμφατική νίκη του Μιλέι, αφού η παράταξή του μαζί με τους συμμάχους της χρειάζεται 86 ψήφους για να ελέγχει το 1/3 των εδρών και άρα να εμποδίζει την αντιπολίτευση να ξεπερνά τα βέτο του σε νόμους που ο πρόεδρος λέει πως θα απειλούσαν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή ήταν μια δοκιμασία για τον ακραίο φιλελεύθερο πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, καθώς θα έκριναν εάν στο δεύτερο μισό της θητείας του θα μπορούσε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς και την πολιτική σκληρής λιτότητας.

«Διάσωση» από Τραμπ

Η προεδρική παράταξη κατάφερε όμως να αυξήσει τη δύναμή της στο Κογκρέσο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μιλέι και εξασφαλίζοντας την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα υποσχέθηκε μεγάλο πακέτο «διάσωσης» της οικονομίας της Αργεντινής αλλά απείλησε να υπαναχωρήσει σε περίπτωση εκλογικού πλήγματος για τον ομόλογό του.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
Κόσμος 26.10.25

Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και σε άλλα αεροδρόμια διακόπηκαν την Κυριακή, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας του shutdown

Σύνταξη
Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κιρίλ Ντμιτρίεφ 26.10.25

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του στο τελείωμα των φάσεων.

Σύνταξη
Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα... πάρτι κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάνει τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της Ένωσης και συνολικά τις 7 σε 9 ματς, με γκολ 18-4.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει

Η ΑΕΚ αγνοεί τη χαρά της νίκης σε ντέρμπι της Super League για 10ο σερί παιχνίδι, μετά την ήττα της με 2-0 από τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο «Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν

Φοβισμένη και άτολμη σε όλο το ματς η ΑΕΚ, εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκη χωρίς να διεκδικήσει το παραμικρό από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας την πρώτη καθαρή της φάση στις καθυστερήσεις...

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ

O Aγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταφέρει να χτίσει μια εντυπωσιακή παράδοση στο σκοράρισμά επί της ΑΕΚ. Ο Μαροκινός με το τέρμα που σημείωσε στο 2-0 της 8ης αγωνιστικής έφτασε τα 7 με αντίπαλο την Ένωση!

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - Τι είπε ο Βάσκος για τον Ταρέμι.

Σύνταξη
Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης

Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης «προκρίθηκε» και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ αντί του Μίλαν Ράσταβατς

Σύνταξη
Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
Κόσμος 26.10.25

Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και σε άλλα αεροδρόμια διακόπηκαν την Κυριακή, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας του shutdown

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο