newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Με 20 δισ. οι ΗΠΑ στηρίζουν Μιλέι και πέσο στην Αργεντινή – «Πεθαίνουν, εντάξει; Πεθαίνουν», λέει ο Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 20 Οκτωβρίου 2025 | 19:05

Με 20 δισ. οι ΗΠΑ στηρίζουν Μιλέι και πέσο στην Αργεντινή – «Πεθαίνουν, εντάξει; Πεθαίνουν», λέει ο Τραμπ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υιοθετεί ολοένα και περισσότερο το σύνθημα «ό,τι χρειαστεί» όσον αφορά τη διάσωση της Αργεντινής

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
6 συνήθειες που μειώνουν το άγχος σε μόλις 10 λεπτά

6 συνήθειες που μειώνουν το άγχος σε μόλις 10 λεπτά

Spotlight

Αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα ότι υπέγραψαν συμφωνία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η οποία έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει την παραπαίουσα οικονομία της χώρας.

Όπως επισημαίνει το Axios, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υιοθετεί ολοένα και περισσότερο το σύνθημα «ό,τι χρειαστεί» όσον αφορά τη διάσωση της Αργεντινής, παρά τα ερωτήματα σχετικά με το γιατί και το κατά πόσον η βοήθεια παρέχεται σε βάρος των Αμερικανών αγροτών.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αγοράσουν και να εισάγουν βοδινό κρέας από την Αργεντινή – κάτι στο οποίο η εγχώρια βιομηχανία ήδη προετοιμάζεται να αντιταχθεί

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άμεση οικονομική βοήθεια που προσφέρουν οι ΗΠΑ σε άλλη χώρα από τότε που η κυβέρνηση Κλίντον έσωσε το Μεξικό το 1995.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανταλλαγής, η οποία δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 9 Οκτωβρίου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το πρωί.

«Ο στόχος αυτής της συμφωνίας είναι να συμβάλει στη μακροοικονομική σταθερότητα της Αργεντινής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στα ισπανικά.

Εκτός από τη συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αγοράζει πέσο Αργεντινής στην ελεύθερη αγορά και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση βοηθά στη διευθέτηση ενός επιπλέον πακέτου διάσωσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον ιδιωτικό τομέα .

Ωστόσο, το πέσο συνέχισε να αποδυναμώνεται παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αυξάνοντας την πίεση στον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι, ο οποίος αποτελεί στενό σύμμαχο του Τραμπ.

Πιέσεις στον Τραμπ για τη βοήθεια στην Αργεντινή

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι λίγο αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν για πρώτη φορά ότι θα έσπευδαν να βοηθήσουν την Αργεντινή, η κυβέρνηση κατάργησε έναν φόρο στις εξαγωγές, ο οποίος επέτρεπε στους Αργεντινούς αγρότες να πουλάνε σόγια στην Κίνα σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Αυτό το μέτρο εκτόπισε περαιτέρω τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι έχουν δει τη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών τους να εξατμίζεται εν μέσω του εμπορικού πολέμου του Τραμπ.

Αφού υπαινίχθηκε την περασμένη εβδομάδα κάποιο είδος συμφωνίας για τη μείωση των αυξανόμενων τιμών του βοείου κρέατος στους Αμερικανούς καταναλωτές, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αγοράσουν και να εισάγουν βοδινό κρέας από την Αργεντινή – κάτι στο οποίο η εγχώρια βιομηχανία ήδη προετοιμάζεται να αντιταχθεί.

Ο Τραμπ είχε μια οργισμένη απάντηση στο αεροσκάφος του Air Force One την Κυριακή το βράδυ όταν ρωτήθηκε για τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στη χώρα του ότι η οικονομική βοήθεια προς την Αργεντινή βλάπτει τους Αμερικανούς αγρότες.

«Αγωνίζονται για τη ζωή τους. Τίποτα δεν ωφελεί την Αργεντινή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα, αγωνίζονται τόσο σκληρά για να επιβιώσουν», πρόσθεσε. «Μην το κάνετε να ακούγεται σαν να τα πάνε περίφημα. Πεθαίνουν, εντάξει; Πεθαίνουν».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φοροδιαφυγή: Παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ

Φοροδιαφυγή: Παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
6 συνήθειες που μειώνουν το άγχος σε μόλις 10 λεπτά

6 συνήθειες που μειώνουν το άγχος σε μόλις 10 λεπτά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ραζνάτοβιτς: «Η νέα λίγκα δεν θα είναι για συλλόγους, αλλά θα λειτουργεί με βάση το μοντέλο της Formula 1»
Μπάσκετ 20.10.25

Ραζνάτοβιτς: «Η νέα λίγκα δεν θα είναι για συλλόγους, αλλά θα λειτουργεί με βάση το μοντέλο της Formula 1»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναφέρθηκε στη νέα παγκόσμια λίγκα του μπάσκετ που ετοιμάζεται με την εμπλοκή και του ιδίου και η οποία θα έχει στοιχεία από το πρωτάθλημα της Formula 1.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει
«Με προσκάλεσαν» 20.10.25

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να «πάνε πολύ καλά» τόσο σε σχέση με την Ταϊβάν όσο και στο εμπόριο.

Σύνταξη
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα
Trash 20.10.25

«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι ξέρει τους λόγους πίσω από την «αύξηση των τρανς παιδιών στο Χόλιγουντ». Η θεωρία της εξοργίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κόσμος 20.10.25

Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σφοδρές αντιδράσεις για το επίσημο δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι η ασφάλεια των εκθεμάτων «είναι πάνω από όλα».

Σύνταξη
Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως
Μήνυμα στη Χαμάς 20.10.25

Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως

«Κάναμε συμφωνία με τη Χαμάς, ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι καλά παιδιά. Αν δεν είναι, τότε μπορεί να τους εξοντώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»

«Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας ενόψει του τελικού στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής.

Σύνταξη
«Πώς μπόρεσες;» – Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση
Κοινή γνώμη 20.10.25

«Πώς μπόρεσες;» - Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Στις 20 Οκτωβρίου του 1968, η χήρα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι, άφησε άναυδο τον κόσμο όταν ξαναπαντρεύτηκε. Κι από «αγία» -σύμφωνα πάντα με τον Τύπο της εποχής- έγινε κάτι άλλο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ανέβασε» στα social media την ομιλία του αρχηγού της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια που οδήγησε τους ασπρομαυρους σε σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στη Μπαρτσελόνα ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί με την ίδια νοοτροπία, βγάζοντας τον καλύτερό του εαυτό

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι
Διπλωματικές κινήσεις 20.10.25

Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο νέα σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα παραστεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο