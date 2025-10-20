Με 20 δισ. οι ΗΠΑ στηρίζουν Μιλέι και πέσο στην Αργεντινή – «Πεθαίνουν, εντάξει; Πεθαίνουν», λέει ο Τραμπ

Αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα ότι υπέγραψαν συμφωνία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η οποία έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει την παραπαίουσα οικονομία της χώρας.

Όπως επισημαίνει το Axios, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υιοθετεί ολοένα και περισσότερο το σύνθημα «ό,τι χρειαστεί» όσον αφορά τη διάσωση της Αργεντινής, παρά τα ερωτήματα σχετικά με το γιατί και το κατά πόσον η βοήθεια παρέχεται σε βάρος των Αμερικανών αγροτών.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αγοράσουν και να εισάγουν βοδινό κρέας από την Αργεντινή – κάτι στο οποίο η εγχώρια βιομηχανία ήδη προετοιμάζεται να αντιταχθεί

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άμεση οικονομική βοήθεια που προσφέρουν οι ΗΠΑ σε άλλη χώρα από τότε που η κυβέρνηση Κλίντον έσωσε το Μεξικό το 1995.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανταλλαγής, η οποία δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 9 Οκτωβρίου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το πρωί.

«Ο στόχος αυτής της συμφωνίας είναι να συμβάλει στη μακροοικονομική σταθερότητα της Αργεντινής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στα ισπανικά.

Εκτός από τη συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αγοράζει πέσο Αργεντινής στην ελεύθερη αγορά και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση βοηθά στη διευθέτηση ενός επιπλέον πακέτου διάσωσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον ιδιωτικό τομέα .

Ωστόσο, το πέσο συνέχισε να αποδυναμώνεται παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αυξάνοντας την πίεση στον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι, ο οποίος αποτελεί στενό σύμμαχο του Τραμπ.

Πιέσεις στον Τραμπ για τη βοήθεια στην Αργεντινή

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι λίγο αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν για πρώτη φορά ότι θα έσπευδαν να βοηθήσουν την Αργεντινή, η κυβέρνηση κατάργησε έναν φόρο στις εξαγωγές, ο οποίος επέτρεπε στους Αργεντινούς αγρότες να πουλάνε σόγια στην Κίνα σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Αυτό το μέτρο εκτόπισε περαιτέρω τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι έχουν δει τη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών τους να εξατμίζεται εν μέσω του εμπορικού πολέμου του Τραμπ.

Αφού υπαινίχθηκε την περασμένη εβδομάδα κάποιο είδος συμφωνίας για τη μείωση των αυξανόμενων τιμών του βοείου κρέατος στους Αμερικανούς καταναλωτές, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αγοράσουν και να εισάγουν βοδινό κρέας από την Αργεντινή – κάτι στο οποίο η εγχώρια βιομηχανία ήδη προετοιμάζεται να αντιταχθεί.

Ο Τραμπ είχε μια οργισμένη απάντηση στο αεροσκάφος του Air Force One την Κυριακή το βράδυ όταν ρωτήθηκε για τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στη χώρα του ότι η οικονομική βοήθεια προς την Αργεντινή βλάπτει τους Αμερικανούς αγρότες.

«Αγωνίζονται για τη ζωή τους. Τίποτα δεν ωφελεί την Αργεντινή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα, αγωνίζονται τόσο σκληρά για να επιβιώσουν», πρόσθεσε. «Μην το κάνετε να ακούγεται σαν να τα πάνε περίφημα. Πεθαίνουν, εντάξει; Πεθαίνουν».

Πηγή: ot.gr