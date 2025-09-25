Οι ΗΠΑ βάζουν «ασπίδα» στον Μιλέι

Η Ουάσιγκτον κάνει ξεκάθαρο ότι στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την Αργεντινή του Χαβιέ Μιλέι. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για ένα swap ύψους 20 δισ. δολαρίων, την αγορά αργεντίνικων ομολόγων και τη χορήγηση ενός νέου πιστωτικού πακέτου μέσω του Ταμείου Σταθεροποίησης Συναλλάγματος. Το μήνυμα ήταν σαφές: «Η Αργεντινή έχει τα εργαλεία να νικήσει τους κερδοσκόπους» και η στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μιλέι είναι «εξαιρετική».

Η ανακοίνωση ήρθε μόλις μία μέρα μετά τη συνάντηση του Αργεντινού προέδρου με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αποθέωσε τον Μιλέι χαρακτηρίζοντάς τον «ηγέτη φανταστικό και ισχυρό» και υποσχέθηκε «πλήρη και ολική στήριξη» ακόμη και για την επανεκλογή του, αν και αυτή απέχει περισσότερο από δύο χρόνια.

Οι αγορές και η πολιτική συγκυρία

Το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό. Στις 26 Οκτωβρίου διεξάγονται κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στην Αργεντινή και μια ενδεχόμενη ήττα του κυβερνώντος συνασπισμού θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Ήδη, μετά τη νίκη του περονισμού σε τοπικές εκλογές στη Βουένος Άιρες νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, το πέσο και τα ομόλογα δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να «κάψει» πάνω από 1,1 δισ. δολάρια για να υπερασπιστεί το νόμισμα.

Η προοπτική της αμερικανικής στήριξης λειτούργησε σαν βαλβίδα εκτόνωσης. Ο δείκτης κινδύνου χώρας (risk premium) κατρακύλησε από τις 1.500 μονάδες της «μαύρης Παρασκευής» σε 839, ενώ τα αργεντίνικα ομόλογα με νομοθεσία Νέας Υόρκης σημείωσαν άλμα έως και 18%. Ο δείκτης Merval εκτινάχθηκε 17% σε δολάρια, σε μια από τις καλύτερες τριήμερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ

Για την Ουάσιγκτον, η συμφωνία δεν αφορά μόνο την Αργεντινή αλλά και τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Από τα 20 δισ. του swap, τα 5 δισ. προορίζονται να ακυρώσουν την αντίστοιχη γραμμή πίστωσης που έχει παραχωρήσει το Πεκίνο. Ο Λευκός Οίκος θέλει να περιορίσει τη διείσδυση της Κίνας στη Λατινική Αμερική και θεωρεί ότι η στήριξη στον Μιλέι είναι κομβική για τη γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, ο Αργεντινός πρόεδρος συναντήθηκε με την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία χαιρέτισε τη στήριξη των ΗΠΑ και της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης. «Η Αργεντινή κάνει πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται στήριξη σε μια στιγμή δύσκολων προσαρμογών», δήλωσε. Το ΔΝΤ έχει ήδη δανείσει 44 δισ. δολάρια από το 2018, ενώ φέτος ενέκρινε νέο πρόγραμμα 20 δισ., με το «πράσινο φως» να δίνεται και πάλι από τον Τραμπ.

Θα το κρίνει η κάλπη

Ο υπουργός Οικονομικών, Λουίς Καπούτο, ευχαρίστησε τον Μπέσεντ με ενθουσιασμό: «Αρχίζει μια νέα εποχή. Να δουλέψουμε όλοι μαζί για να κάνουμε τη χώρα μας μεγάλη ξανά!». Ο Μιλέι, πιο συγκρατημένος, περιορίστηκε σε ένα «ευχαριστώ» προς Τραμπ και Μπέσεντ, καταλήγοντας ωστόσο με το σύνθημα «MAGA!» — το σλόγκαν του Ρεπουμπλικανού ηγέτη.

Το σχέδιο διάσωσης λειτουργεί σαν προσωρινό δίχτυ ασφαλείας, αλλά η σταθερότητα θα εξαρτηθεί από την κάλπη. Αν ο Μιλέι χάσει έδαφος τον Οκτώβριο, οι αγορές μπορεί να στραφούν ξανά εναντίον της Αργεντινής. Αν, αντίθετα, ενισχυθεί, το αμερικανικό πακέτο μπορεί να δώσει ανάσα και πολιτικό χρόνο για να προχωρήσει το φιλόδοξο –και σκληρό– πρόγραμμα λιτότητας.

Η στήριξη του Τραμπ στον Μιλέι, πάντως, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική κίνηση: είναι ένα πολιτικό στοίχημα υψηλού ρίσκου, που συνδέει το μέλλον της Αργεντινής με τις γεωπολιτικές στρατηγικές των ΗΠΑ και τη μάχη για την επιρροή στην ασταθή Λατινική Αμερική.