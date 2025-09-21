Καλιφόρνια: Νεκρός πρώην σύμβουλος του Χαβιέρ Μιλέι – Έπεσε από ύψος 900 μέτρων κάνοντας ορειβασία
Ο 45χρονος άνδρας αποπροσανατολίστηκε από την κύρια διαδρομή και βρέθηκε σε παγετώνα.
O 45χρονος Αργεντίνος επιχειρηματίας και συνιδρυτής της GranData, Ματίας Αουγκούστο Τραβιζάνο, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 900 μέτρων κατά την κατάβαση από το όρος Σάστα στη βόρεια Καλιφόρνια.
Ο Τραβιζάνο είχε κατακτήσει την κορυφή του όρους στις 12 Σεπτεμβρίου, ωστόσο κατά την κάθοδό του μέσω της διαδρομής στο φαράγγι Clear Creek Trail αποπροσανατολίστηκε. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, κινήθηκε εκτός της «μη τεχνικής» διαδρομής και βρέθηκε με έναν άλλο ορειβάτη στον παγετώνα Wintun, σε υψόμετρο 4.100 μέτρων.
Ο Τραβιζάνο, φυσικός και επιχειρηματίας, υπήρξε συνιδρυτής και πρώην CEO της GranData, εταιρείας ανάλυσης δεδομένων με έδρα το Σαν Φρανσίσκο
Οι δύο άνδρες προσπάθησαν να κατέβουν ελεγχόμενα την πλαγιά για να φτάσουν σε ασφαλέστερο σημείο. Ο Τραβιζάνο όμως έχασε τον έλεγχο και χτύπησε σε βράχο 100 μέτρα χαμηλότερα, μένοντας αναίσθητος για περίπου δέκα λεπτά. Όταν συνήλθε και προσπάθησε να κινηθεί, γλίστρησε εκ νέου και έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Η σορός του εντοπίστηκε από ελικόπτερο της Αστυνομίας Καλιφόρνιας στη βάση του παγετώνα, σε υψόμετρο 3.100 μέτρων. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι, παρά τον χαρακτηρισμό της διαδρομής Clear Creek ως «ασφαλέστερης», οι ορειβάτες συχνά αποπροσανατολίζονται σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και καταλήγουν σε επικίνδυνα περάσματα.
Ο Τραβιζάνο, φυσικός και επιχειρηματίας, υπήρξε συνιδρυτής και πρώην CEO της GranData, εταιρείας ανάλυσης δεδομένων με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.
Το 2024 ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης του Χαβιέρ Μιλέι και είχε συνοδεύσει τον πρόεδρο της Αργεντινής στην πρώτη του περιοδεία στη Silicon Valley, όπου εικονίζεται σε φωτογραφία με τον ίδιο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ.
