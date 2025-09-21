newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Καλιφόρνια: Νεκρός πρώην σύμβουλος του Χαβιέρ Μιλέι – Έπεσε από ύψος 900 μέτρων κάνοντας ορειβασία
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025

Καλιφόρνια: Νεκρός πρώην σύμβουλος του Χαβιέρ Μιλέι – Έπεσε από ύψος 900 μέτρων κάνοντας ορειβασία

Ο 45χρονος άνδρας αποπροσανατολίστηκε από την κύρια διαδρομή και βρέθηκε σε παγετώνα.

Σύνταξη
O 45χρονος Αργεντίνος επιχειρηματίας και συνιδρυτής της GranData, Ματίας Αουγκούστο Τραβιζάνο, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 900 μέτρων κατά την κατάβαση από το όρος Σάστα στη βόρεια Καλιφόρνια.

Ο Τραβιζάνο είχε κατακτήσει την κορυφή του όρους στις 12 Σεπτεμβρίου, ωστόσο κατά την κάθοδό του μέσω της διαδρομής στο φαράγγι Clear Creek Trail αποπροσανατολίστηκε. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, κινήθηκε εκτός της «μη τεχνικής» διαδρομής και βρέθηκε με έναν άλλο ορειβάτη στον παγετώνα Wintun, σε υψόμετρο 4.100 μέτρων.

Ο Τραβιζάνο, φυσικός και επιχειρηματίας, υπήρξε συνιδρυτής και πρώην CEO της GranData, εταιρείας ανάλυσης δεδομένων με έδρα το Σαν Φρανσίσκο

Οι δύο άνδρες προσπάθησαν να κατέβουν ελεγχόμενα την πλαγιά για να φτάσουν σε ασφαλέστερο σημείο. Ο Τραβιζάνο όμως έχασε τον έλεγχο και χτύπησε σε βράχο 100 μέτρα χαμηλότερα, μένοντας αναίσθητος για περίπου δέκα λεπτά. Όταν συνήλθε και προσπάθησε να κινηθεί, γλίστρησε εκ νέου και έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η σορός του εντοπίστηκε από ελικόπτερο της Αστυνομίας Καλιφόρνιας στη βάση του παγετώνα, σε υψόμετρο 3.100 μέτρων. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι, παρά τον χαρακτηρισμό της διαδρομής Clear Creek ως «ασφαλέστερης», οι ορειβάτες συχνά αποπροσανατολίζονται σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και καταλήγουν σε επικίνδυνα περάσματα.

Ο Τραβιζάνο, φυσικός και επιχειρηματίας, υπήρξε συνιδρυτής και πρώην CEO της GranData, εταιρείας ανάλυσης δεδομένων με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Το 2024 ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης του Χαβιέρ Μιλέι και είχε συνοδεύσει τον πρόεδρο της Αργεντινής στην πρώτη του περιοδεία στη Silicon Valley, όπου εικονίζεται σε φωτογραφία με τον ίδιο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη
Φωτογραφίες 21.09.25

Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν σε μια συγκινητική τελετή στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, με την οικογένεια και τους φίλους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης

Σύνταξη
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
Βίντεο 21.09.25

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
