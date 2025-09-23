Μέχρι πριν λίγους μήνες, ο Χαβιέ Μιλέι παρουσιαζόταν ως ο «σωτήρας» της Αργεντινής, με δάνεια-ρεκόρ από το ΔΝΤ και διεθνείς οργανισμούς και έναν πόλεμο κατά του πληθωρισμού που τον έκανε σύμβολο της παγκόσμιας δεξιάς.

Σήμερα, μετά από εκλογικές ήττες, πολιτικά σκάνδαλα και σκληρές οικονομικές επιλογές, ο «αναρχοκαπιταλιστής» πρόεδρος βρίσκεται στριμωγμένος και στρέφεται προς τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποφύγει μια νέα κατάρρευση.

Χαβιέ Μιλέι: Από τον θρίαμβο στην κατάρρευση

Η πολιτική του Μιλέι ξεκίνησε με εντυπωσιακά αποτελέσματα: ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, πτώση του ετήσιου πληθωρισμού από το εκρηκτικό 289% τον Απρίλιο του 2024 στο 34% τον Αύγουστο, αναφέρουν οι Financial Times σε σχετικό ρεπορτάζ τους.

Ωστόσο, η επιμονή του να κρατά τεχνητά ισχυρό το πέσο υπονόμευσε την ανάπτυξη, εκτόξευσε τις εισαγωγές και στέρησε από την χώρα πολύτιμα δολάρια για την αποπληρωμή του τεράστιου χρέους.

Η πολιτική ήττα που πυροδότησε τον πανικό

Το σημείο καμπής ήρθε στις 7 Σεπτεμβρίου: οι φιλελεύθεροι του Μιλέι υπέστησαν βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, που αποτελεί εκλογικό βαρόμετρο για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου.

Η ανατροπή ήρθε να προστεθεί σε σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του, Καρίνα, ρήξη με τους κεντρώους συμμάχους του και μια σειρά αντιφατικών νομισματικών μέτρων.

Η επίθεση στο πέσο και οι φόβοι χρεοκοπίας

Μέσα σε δύο εβδομάδες, το πέσο έχασε σχεδόν 10% της αξίας του, αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα να δαπανήσει πάνω από 1,1 δισ. δολάρια για στήριξη.

Όμως η μαζική πώληση συναλλαγματικών αποθεμάτων τρόμαξε τους επενδυτές και γκρέμισε τις τιμές των ομολόγων. «Η εκλογική ήττα αποκάλυψε όλες τις αδυναμίες που κρύβονταν», σχολίασε ο οικονομολόγος Κάρλος Μελκονιάν.

Ο Τραμπ στο προσκήνιο

Μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης, η κυβέρνηση Τραμπ έσπευσε να στηρίξει τον ιδεολογικό της σύμμαχο.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» για τη σταθεροποίηση της Αργεντινής.

Η ανακοίνωση αυτή, σε συνδυασμό με την προσωρινή άρση των βαριών φόρων στις αγροτικές εξαγωγές, πρόσφερε μια ανάσα: το πέσο ανέκαμψε κατά 6% και οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν.

Οι αμφιβολίες των αναλυτών

Παρά την ανακούφιση, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν: περισσότερα δάνεια από τις ΗΠΑ ή το ΔΝΤ δεν επαρκούν χωρίς πολιτική συναίνεση και συνεκτικό σχέδιο.

Ο πρώην αξιωματούχος του ΔΝΤ, Αλεχάντρο Βέρνερ, τονίζει ότι «η σταθεροποίηση δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στη διεθνή χρηματοδότηση».

Αντίστοιχα, ο Χοακίν Κοττάνι, πρώην υφυπουργός Οικονομικών, θεωρεί πως η Ουάσιγκτον θα απαιτήσει «σταθερές δεσμεύσεις» για κυμαινόμενη ισοτιμία και συσσώρευση αποθεμάτων πριν δώσει νέα βοήθεια.

Ένας πρόεδρος σε πολιτική απομόνωση

Ο Μιλέι έχει αποξενώσει τους μετριοπαθείς συμμάχους του με την επιθετική εκλογική στρατηγική του.

Στη βουλή, αυτοί ενώθηκαν με το περονιστικό στρατόπεδο για να εγκρίνουν αυξήσεις δαπανών σε υγεία και παιδεία, προκαλώντας πανικό στις αγορές.

Οι ισχυροί τοπικοί κυβερνήτες περιμένουν τις εκλογές του Οκτωβρίου πριν αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας τον πρόεδρο πιο απομονωμένο από ποτέ.

Πηγή ΟΤ