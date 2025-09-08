Το κόμμα του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι υπέστη χθες Κυριακή καθαρή ήττα, μένοντας πολύ πίσω από την περονιστική αντιπολίτευση, στις τοπικές εκλογές στην επαρχία Μπουένος Αϊρες, που θεωρούνταν δοκιμασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, με βάση την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων με το 91% των ψηφοδελτίων ενσωματωμένο (στη φωτογραφία του Reuters/Tomas Cuesta, επάνω, ο Μιλέι απευθύνεται στους υποστηρικτές του κόμματός του μετά τη βαριά ήττα που υπέστη στο Μπουένος Αϊρες).

Πρόκειται για τη δεύτερη πολιτική ήττα του Μιλέι μέσα σε λίγες ημέρες

Το Libertad Avanza, η φιλελεύθερη παράταξη του κ. Μιλέι, περιορίζεται σε σχεδόν το 34% των ψήφων, έναντι του 47% που έλαβαν οι περονιστές του Fuerza Patria (κεντροαριστερά) στη μεγάλη επαρχία που περιβάλλει την πρωτεύουσα Μπουένος Αϊρες, όπου είναι συγκεντρωμένο χονδρικά το ένα τρίτο όλου του εκλογικού σώματος της χώρας.

«Χωρίς καμιά αμφιβολία, σε πολιτικό επίπεδο υποστήκαμε καθαρή ήττα», είπε ο κ. Μιλέι στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στη Λα Πλάτα (νότια του Μπουένος Αϊρες).

Ομως «η πορεία για την οποία μας εξέλεξαν το 2023 δεν θα αλλάξει», η πολιτική της κυβέρνησης δεν θα μετατοπιστεί «ούτε χιλιοστό», οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις «θα βαθύνουν και θα επιταχυνθούν», επέμεινε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη πολιτική ήττα του Μιλέι μέσα σε λίγες ημέρες αφού την προηγούμενη εβδομάδα ακυρώθηκα βέτο του – για πρώτη φορά – από το κοινοβούλιο της χώρας, το οποίο επικύρωσε νόμο που αυξάνει επιδόματα αναπηρίας.

Η Γερουσία ακύρωσε το προεδρικό βέτο με 63 ψήφους έναντι 7 (απαιτείτο απόλυτη πλειοψηφία δυο τρίτων). Τον Αύγουστο, η Βουλή των Αντιπροσώπων το είχε επίσης αναιρέσει (172 ψήφοι υπέρ, 73 κατά, 2 αποχές).

Εν μέσω σκανδάλου

Η ανατροπή καταγράφηκε τη χειρότερη δυνατή στιγμή για την κυβέρνηση Μιλέι, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλο για φερόμενες δωροδοκίες σε δημόσιο φορέα αρμόδιο για τους ανάπηρους.

Για την υπόθεση διενεργείται πλέον έρευνα της δικαιοσύνης και έχει εμπλακεί η Καρίνα Μιλέι, αδελφή και δεξί χέρι του αρχηγού του κράτους.

Ερχεται εξάλλου, μαζί με τα δυσάρεστα για αυτόν αποτελέσματα στο Μπουένος Αϊρες, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, με τις βουλευτικές εκλογές να αναμένονται τον Οκτώβριο.