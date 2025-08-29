Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι σφίγγει ξανά τα «λουριά» στο συνάλλαγμα για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό

Η Αργεντινή αύξησε για άλλη μια φορά τους περιορισμούς στις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα προς τις εμπορικές τράπεζες, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέ Μιλέι εντείνει τις προσπάθειές της για τη στήριξη του πέσο και τη μείωση του πληθωρισμού ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η κεντρική τράπεζα εξέδωσε νέους κανόνες την Παρασκευή σε μια προσπάθεια να αυστηροποιήσει την εποπτεία της αγοράς συναλλάγματος και να περιορίσει την αστάθεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της. Το πέσο ενισχύθηκε έως και 1,4% πριν μειώσει την άνοδο σε σχεδόν 0,7% στις 11:45 π.μ. τοπική ώρα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η αλλαγή σηματοδοτεί μια στροφή προς την αυστηρότερη, καθημερινή παρακολούθηση της έκθεσης των τραπεζών στην αγορά συναλλάγματος

Με άμεση ισχύ, οι τράπεζες δεν μπορούν να αυξήσουν την ημερήσια θέση spot συναλλάγματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, σε σύγκριση με το υπόλοιπο της προηγούμενης ημέρας. Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό των ελιγμών του ισολογισμού στο τέλος του μήνα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ζήτηση για δολάρια και να αυξήσουν την πίεση στο πέσο.

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με το όριο αρνητικής παγκόσμιας καθαρής συναλλαγματικής θέσης σε ημερήσια βάση, αντί για τον μηνιαίο μέσο όρο που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα. Η αλλαγή σηματοδοτεί μια στροφή προς την αυστηρότερη, καθημερινή παρακολούθηση της έκθεσης των τραπεζών στην αγορά συναλλάγματος.

Ο κανόνας περιορίζει την ικανότητα των τραπεζών να αγοράζουν ξένο νόμισμα στην αγορά spot την ίδια ημέρα που λήγουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της νομισματικής αρχής να περιορίσει τη ζήτηση για δολάριο σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Μιλέι: Αυστηρότερη νομισματική πολιτική στην Αργεντινή

Ο Μιλέι έχει εντείνει τις προσπάθειες για την υπεράσπιση του νομίσματος της Αργεντινής εφαρμόζοντας αυστηρότερη νομισματική πολιτική, ασκώντας πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα και στην ευρύτερη οικονομία, καθώς καταπολεμά τον πληθωρισμό. Αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση ανακύκλωσε όλα τα χαρτονομίσματά της σε δημοπρασία χρέους. Για να διασφαλίσουν τη ζήτηση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αύξησαν το μερίδιο των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών που πρέπει να κατατεθούν στην κεντρική τράπεζα, αναγκάζοντάς τες ουσιαστικά να απορροφήσουν περισσότερο δημόσιο χρέος.

Αυτά τα μέτρα εξάντλησαν τη ρευστότητα και βοήθησαν στην ενίσχυση ενός εύθραυστου πέσο που είχε απειλήσει να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό. Η κίνηση της Παρασκευής στην αγορά μπορεί επίσης να αποτελεί επέκταση του ράλι μετά τη δημοπρασία.

Το φιλελεύθερο κόμμα του Μιλέι επιδιώκει να σημειώσει κέρδη στις εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, η οποία φιλοξενεί σχεδόν το 40% του πληθυσμού της Αργεντινής και ψηφίζει σταθερά την περονική αντιπολίτευση. Οι επενδυτές θα δουν αυτά τα αποτελέσματα ως βαρόμετρο της διάθεσης των ψηφοφόρων για τις πολιτικές θεραπείας-σοκ του προέδρου ενόψει των ενδιάμεσων εθνικών εκλογών τον Οκτώβριο.

Πηγή: OT