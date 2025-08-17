Αμερικανικό δικαστήριο «παγώνει» την εκχώρηση μετοχών της αργεντίνικης YPF

Ένα εφετείο των ΗΠΑ δέχτηκε την Παρασκευή το αίτημα της Αργεντινής να αναστείλει προσωρινά την απόφαση του δικαστή να παραδώσει το 51% των μετοχών της στην εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου YPF, προκειμένου να ικανοποιήσει εν μέρει την απόφαση ύψους 16,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κέρδισαν δύο επενδυτές.

Σε μια σύντομη απόφαση, το 2ο Εφετείο των ΗΠΑ στο Μανχάταν ανέστειλε την απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστή Λορέτα Πρέσκα της 30ης Ιουνίου, ενώ η Αργεντινή ασκεί έφεση.

Η Αργεντινή είχε υποστηρίξει ότι οι μετοχές της YPF ήταν απαλλαγμένες από την υποχρέωση παράδοσης βάσει του ομοσπονδιακού νόμου περί κυριαρχικής ασυλίας (Foreign Sovereign Immunities Act).

Η Αργεντινή έχει ασκήσει ξεχωριστή έφεση κατά της απόφασης ύψους 16,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία η Preska εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 υπέρ των Petersen Energia Inversora και Eton Park Capital Management.

Οι επενδυτές εκπροσωπούνται από τον χρηματοδότη δικαστικών εξόδων Burford Capital ο οποίος θα μοιραστεί μέρος των αποζημιώσεων τους.

Η απόφαση της Παρασκευής δεν παρέχει τους λόγους για την αναστολή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μερικούς μήνες. Η επόμενη νομική αίτηση της Αργεντινής σχετικά με την YPF αναμένεται στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Η διαφορά προέκυψε από την απόφαση της Αργεντινής το 2012 να κατασχέσει το μερίδιο της YPF από την ισπανική Repsol χωρίς να υποβάλει προσφορά στους μετόχους μειοψηφίας.

Παρέμβαση ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τάχθηκε στο πλευρό της Αργεντινής, λέγοντας ότι η επίλυση της διαφοράς δεν πρέπει να βιαστεί και να επηρεάσει ενδεχομένως τις σχέσεις μεταξύ των χωρών.

Οι δικηγόροι των επενδυτών αντέταξαν ότι η εξαίρεση της εμπορικής δραστηριότητας από την ασυλία, σε συνδυασμό με την «πολυετή» αποφυγή της Αργεντινής, δικαιολογούσε την παράδοση.

Στην απόφασή της της 30ης Ιουνίου, η δικαστής Λ.Πρέσκα δήλωσε ότι ο έλεγχος της Αργεντινής επί των μετοχών της YPF ενεργοποίησε την εξαίρεση και ότι η χώρα δεν μπορούσε απλώς να επικαλεστεί τους δικούς της νόμους για να αποτρέψει την εκχώρηση.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Αργεντινής δήλωσε ότι η χώρα χαιρέτισε την απόφαση της Παρασκευής και είναι βέβαιη ότι η αποζημίωση ύψους 16,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα ανατραπεί επίσης.

Πηγή: ΟΤ