Αργεντινή: Συμφώνησε σε νέο πακέτο διάσωσης 20 δισ. δολ. με το ΔΝΤ

Έκλεισε την Παρασκευή η συμφωνία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αργεντινής με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Το ΔΝΤ θα εκταμιεύσει 12 δισ. δολάρια έως την επόμενη Τρίτη, ενώ άλλα 2 δισ. δολάρια θα καταστούν διαθέσιμα έως τον Ιούνιο, αναφέρει το Reuters. Η συμφωνία αναμένεται να βοηθήσει την Αργεντινή «να καταλύσει πρόσθετη επίσημη πολυμερή και διμερή στήριξη και μια έγκαιρη εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές», ανέφερε το ΔΝΤ.

«Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος περιλαμβάνουν τη διατήρηση μιας ισχυρής δημοσιονομικής άγκυρας, τη μετάβαση προς ένα πιο ισχυρό νομισματικό και συναλλαγματικό καθεστώς, με μεγαλύτερη ευελιξία της συναλλαγματικής ισοτιμίας», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, η κεντρική τράπεζα της νοτιοαμερικανικής χώρας ανακοίνωσε ότι θα αναιρέσει από τη Δευτέρα μια σταθερή σύνδεση του νομίσματος, αφήνοντας το πέσο να κυμαίνεται ελεύθερα μέσα σε μια κινούμενη ζώνη μεταξύ 1.000 και 1.400 πέσος ανά δολάριο, έναντι 1.074 στο κλείσιμο της Παρασκευής.

Η Αργεντινή θα εξαλείψει σημαντικά τμήματα των λεγόμενων «cepo» ελέγχων κεφαλαίων που περιόριζαν την πρόσβαση σε ξένο νόμισμα, ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Σε ανάρτησή της η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα μίλησε για «ψήφο εμπιστοσύνης».

Today our Board approved a new program for Argentina in recognition of the impressive progress in stabilizing the economy. It is a vote of confidence in the Government’s determination to advance reforms, foster growth & deliver higher standards of living for the Argentine people. https://t.co/7x1go5r6HF

