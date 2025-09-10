newspaper
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:04

Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Η λάμψη του Χαβιέρ Μιλέι φαίνεται να ξεθωριάζει. Η ήττα που υπέστη την Κυριακή, από την περονιστική αντιπολίτευση, μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί η απαρχή μιας νέας ημέρας στην Αργεντινή ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου.

Το κόμμα του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι υπέστη καθαρή ήττα, μένοντας πολύ πίσω από την περονιστική αντιπολίτευση

Στις τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες -όπου κατοικεί σχεδόν το 40% του εκλογικού σώματος της χώρας- ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του αυτοαποκαλούμενου αναρχοκαπιταλιστή πολιτικού ηττήθηκε από την αντιπολίτευση με 47% έναντι 34%.

Το Libertad Avanza, με επικεφαλής τον Ντιέγκο Βαλενθουέλα, ηττήθηκε ξεκάθαρα από τους περονιστές του Fuerza Patria, με επικεφαλής τον Γαβριήλ Κατωπόδη.

Εκλογική νίκη του Γαβριήλ Κατωπόδη, επικεφαλής της Fuerza Patria, στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες

Σημάδια αντιδημοτικότητας

Ο Μιλέι παραδέχτηκε τη συντριπτική ήττα και θέλοντας να κάνει μια μίνι αυτοκριτική έσπευσε να δηλώσει πως «αν έχουμε κάνει πολιτικά λάθη, θα τα επεξεργαστούμε θα τροποποιήσουμε τις ενέργειές μας». Ο Κατωπόδης δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «ενισχύει τη δημοκρατία».

Σύμφωνα με αναλυτές, πέρα από τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για την οικονομική στενότητα που έχουν επιφέρει οι πολιτικές λιτότητας του λαϊκιστή προέδρου της Αργεντινής έχει γίνει «μεγάλη ζημιά» από την πρόσφατη αποκάλυψη ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η αδελφή του, Καρίνα. Βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για φερόμενες δωροδοκίες σε δημόσιο φορέα αρμόδιο για τους ανάπηρους και για την υπόθεση διενεργείται έρευνα της δικαιοσύνης.

Τα σημάδια της αυξανόμενης αντιδημοτικότητας του Μίλεϊ ήταν ήδη εμφανή όταν, πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, δέχτηκε πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας για τις τοπικές εκλογές της Κυριακής.

Η Fuerza Patria κατόρθωσε να επικρατήσει στις 6 από τις 8 εκλογικές ενότητες της περιφέρειας του Μπουένος Άιρες. Ο κυβερνήτης Axel Kicillof κερδίζει πολιτικούς πόντους ίσως και το προεδρικό χρίσμα για τις εθνικές εκλογές του 2027.

Πριν φτάσουμε μέχρι εκεί η Αργεντινή θα προσέλθει στις κάλπες στα τέλη Οκτωβρίου για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, οι οποίες θα αποτελέσουν μια ακόμη κρίσιμη δοκιμασία για τον Μιλέι.

Η Fuerza Patria κατόρθωσε να επικρατήσει στις 6 από τις 8 εκλογικές ενότητες της περιφέρειας του Μπουένος Άιρες

Ποιος είναι ο Γαβριήλ Κατωπόδης

Ο Γαβριήλ Κατωπόδης (Gabriel Katopodis) είναι πολιτικός και δικηγόρος. Γεννήθηκε το 1967, στην περιοχή Μπελγκράνο, στην Αργεντινή και είναι εγγονός οικονομικών μεταναστών από την Λευκάδα, εκφραστής του περονισμού, ενώ έχει διατελέσει υπουργός της Δημοσίων Έργων την περίοδο 2019-2023.

Σπούδασε νομικά στο τοπικό πανεπιστήμιο και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη δημόσια διοίκηση.

Το 2007 έθεσε υποψηφιότητα για τη δημαρχία του  San Martín χάνοντας στις προκριματικές εκλογές. Τέσσερα χρόνια αργότερα κατάφερε να εκλεχθεί «πρώτος πολίτης» και έμεινε στον δημαρχιακό θώκο για δύο τετραετίες.

Το 2003, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Νέστορ Κίρχνερ, εργαζόταν στο Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης. Από το 2005 έως το 2008 διετέλεσε υφυπουργός Συντονισμού.

Από τον Δεκέμβριο του 2023, υπηρετεί ως υπουργός Υποδομών & Δημόσιων Υπηρεσιών της περιφέρειας Βορείου Μπουένος Άιρες. Παράλληλα, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2025, εξελέγη γερουσιαστής για την πρώτη εκλογική περιφέρεια.

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός – Δεν αλλάζεις μια ομάδα που… χάνει, λέει η Liberation
Ψυχρές αντιδράσεις 10.09.25

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός της Γαλλίας - Δεν αλλάζεις μια ομάδα που... χάνει, λέει η Liberation

Για την τελευταία ευκαιρία του μακρονισμού στην Γαλλία, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης, μετά την επιλογή του Λεκορνού από τον πρόεδρο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Γαλλία 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
