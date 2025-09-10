Η λάμψη του Χαβιέρ Μιλέι φαίνεται να ξεθωριάζει. Η ήττα που υπέστη την Κυριακή, από την περονιστική αντιπολίτευση, μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί η απαρχή μιας νέας ημέρας στην Αργεντινή ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου.

Το κόμμα του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι υπέστη καθαρή ήττα, μένοντας πολύ πίσω από την περονιστική αντιπολίτευση

Στις τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες -όπου κατοικεί σχεδόν το 40% του εκλογικού σώματος της χώρας- ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του αυτοαποκαλούμενου αναρχοκαπιταλιστή πολιτικού ηττήθηκε από την αντιπολίτευση με 47% έναντι 34%.

Το Libertad Avanza, με επικεφαλής τον Ντιέγκο Βαλενθουέλα, ηττήθηκε ξεκάθαρα από τους περονιστές του Fuerza Patria, με επικεφαλής τον Γαβριήλ Κατωπόδη.

Σημάδια αντιδημοτικότητας

Ο Μιλέι παραδέχτηκε τη συντριπτική ήττα και θέλοντας να κάνει μια μίνι αυτοκριτική έσπευσε να δηλώσει πως «αν έχουμε κάνει πολιτικά λάθη, θα τα επεξεργαστούμε θα τροποποιήσουμε τις ενέργειές μας». Ο Κατωπόδης δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «ενισχύει τη δημοκρατία».

Σύμφωνα με αναλυτές, πέρα από τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για την οικονομική στενότητα που έχουν επιφέρει οι πολιτικές λιτότητας του λαϊκιστή προέδρου της Αργεντινής έχει γίνει «μεγάλη ζημιά» από την πρόσφατη αποκάλυψη ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η αδελφή του, Καρίνα. Βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για φερόμενες δωροδοκίες σε δημόσιο φορέα αρμόδιο για τους ανάπηρους και για την υπόθεση διενεργείται έρευνα της δικαιοσύνης.

Τα σημάδια της αυξανόμενης αντιδημοτικότητας του Μίλεϊ ήταν ήδη εμφανή όταν, πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, δέχτηκε πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας για τις τοπικές εκλογές της Κυριακής.

Η Fuerza Patria κατόρθωσε να επικρατήσει στις 6 από τις 8 εκλογικές ενότητες της περιφέρειας του Μπουένος Άιρες. Ο κυβερνήτης Axel Kicillof κερδίζει πολιτικούς πόντους ίσως και το προεδρικό χρίσμα για τις εθνικές εκλογές του 2027.

Πριν φτάσουμε μέχρι εκεί η Αργεντινή θα προσέλθει στις κάλπες στα τέλη Οκτωβρίου για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, οι οποίες θα αποτελέσουν μια ακόμη κρίσιμη δοκιμασία για τον Μιλέι.

Ποιος είναι ο Γαβριήλ Κατωπόδης

Ο Γαβριήλ Κατωπόδης (Gabriel Katopodis) είναι πολιτικός και δικηγόρος. Γεννήθηκε το 1967, στην περιοχή Μπελγκράνο, στην Αργεντινή και είναι εγγονός οικονομικών μεταναστών από την Λευκάδα, εκφραστής του περονισμού, ενώ έχει διατελέσει υπουργός της Δημοσίων Έργων την περίοδο 2019-2023.

Σπούδασε νομικά στο τοπικό πανεπιστήμιο και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη δημόσια διοίκηση.

Το 2007 έθεσε υποψηφιότητα για τη δημαρχία του San Martín χάνοντας στις προκριματικές εκλογές. Τέσσερα χρόνια αργότερα κατάφερε να εκλεχθεί «πρώτος πολίτης» και έμεινε στον δημαρχιακό θώκο για δύο τετραετίες.

Το 2003, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Νέστορ Κίρχνερ, εργαζόταν στο Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης. Από το 2005 έως το 2008 διετέλεσε υφυπουργός Συντονισμού.

Από τον Δεκέμβριο του 2023, υπηρετεί ως υπουργός Υποδομών & Δημόσιων Υπηρεσιών της περιφέρειας Βορείου Μπουένος Άιρες. Παράλληλα, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2025, εξελέγη γερουσιαστής για την πρώτη εκλογική περιφέρεια.