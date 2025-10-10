newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10 Οκτωβρίου 2025 | 01:17

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Ηχηρή παρέμβαση Τραμπ δια αντιπροσώπου ώστε να διασώσει τον Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής εν μέσω των ενδιάμεσων εκλογών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αγόρασε αργεντίνικα πέσος και οριστικοποίησε ένα πλαίσιο ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ την Πέμπτη, με αποτέλεσμα το πέσο και τα ομόλογα σε δολάρια Αργεντινής να σημειώσουν απότομη άνοδο, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι έτοιμο να λάβει αμέσως οποιαδήποτε έκτακτα μέτρα απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των αγορών», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.

Το ομόλογο της Αργεντινής με λήξη το 2035 αυξήθηκε κατά 4,6 σεντς και διαπραγματεύτηκε στα 60,58 σεντς ανά δολάριο, ενώ το πέσο έκλεισε στα 1.418 ανά δολάριο, σημειώνοντας άνοδο 0,8% την ημέρα μετά από πτώση 3% νωρίτερα. Οι τοπικές μετοχές, οι οποίες έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο του 2025 λίγες ημέρες πριν από την αρχική δέσμευση στήριξης του Μπέσεντ τον περασμένο μήνα, αυξήθηκαν κατά 5,3% την Πέμπτη.

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει μια περίοδο οξείας έλλειψης ρευστότητας

Ο Σκοτ Μπέσεντ εξέδωσε τη δήλωσή του στο τέλος τεσσάρων ημερών συναντήσεων με τον υπουργό Οικονομικών της Αργεντινής Λουίς Καπούτο, στις οποίες συμμετείχαν και αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τον Απρίλιο, το ΔΝΤ χορήγησε στην Αργεντινή ένα νέο πρόγραμμα δανείων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Καπούτο είχε συντονιστεί στενά με το ΔΝΤ σχετικά με τις δεσμεύσεις της Αργεντινής για μεταρρυθμίσεις, προσθέτοντας: «Οι πολιτικές της Αργεντινής, όταν βασίζονται στη δημοσιονομική πειθαρχία, είναι ορθές. Το εύρος της συναλλαγματικής ισοτιμίας της παραμένει κατάλληλο για τον σκοπό του».

«Η Αργεντινή αντιμετωπίζει μια περίοδο οξείας έλλειψης ρευστότητας», ανέφερε ο Μπέσεντ στην ανάρτησή του. «Η διεθνής κοινότητα – συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ – είναι ενωμένη πίσω από την Αργεντινή και τη συνετή δημοσιονομική της στρατηγική, αλλά μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να δράσουν γρήγορα. Και θα δράσουμε. Για τον σκοπό αυτό, αγοράσαμε απευθείας αργεντίνικα πέσος».

Ο Λουίς Καπούτο με την σειρά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Σκοτ Μπέσεντ, μέσω Χ.

Ο Τραμπ έσωσε τον Μιλέι την πιο δύσκολη στιγμή

Προηγουμένως, ο Μπέσεντ είχε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος του υπουργείου Οικονομικών ύψους 221 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα αποθέματά του σε εφεδρικά περιουσιακά στοιχεία του ΔΝΤ, γνωστά ως Ειδικά Δικαιώματα Ανάληψης, για να υποστηρίξει την Αργεντινή.

Η υποστήριξη αυτή αποσκοπεί εν μέρει στο να δώσει ώθηση στον νεοφιλελεύθερο και ακροδεξιό πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στις ενδιάμεσες κοινοβουλευτικές εκλογές της Αργεντινής στις 26 Οκτωβρίου. Το κόμμα του θέλει να ενισχύσει τη μειοψηφική του θέση για να εδραιώσει το πρόγραμμά του για τη μείωση των δημόσιων δαπανών και την ενίσχυση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Οι Αργεντινοί νομοθέτες προσπαθούν να περιορίσουν τις εξουσίες του προέδρου μέσω διαταγμάτων, αυξάνοντας έτσι το διακύβευμα για την επίδοση του κόμματος του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τις μεταρρυθμίσεις του Μιλέι «συστημικής σημασίας» για τις ΗΠΑ, καθώς συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της ευημερίας του Δυτικού Ημισφαιρίου.

«Μαζί, ως οι στενότεροι σύμμαχοι, θα δημιουργήσουμε ένα ημισφαίριο οικονομικής ελευθερίας και ευημερίας. Θα εργαστούμε σκληρά κάθε μέρα για να προσφέρουμε ευκαιρίες στους λαούς μας», έγραψε ο Μιλέι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ
Κόσμος 10.10.25

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε επίσημα, υπό το βλέμμα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αυτά είναι τα σχετικά μέρη της συμφωνίας που ακολουθούν

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
Μπάσκετ 10.10.25

Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»

Παρά τη νίκη του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά νεύρα και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν οι πράσινοι να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους, αν στηρίζονται μόνο στον Ναν.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) - Δέκα γκολ η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)

Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;
Στα πρόθυρα εμφυλίου; 09.10.25

Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;

Η αποστολή της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει μια σειρά νομικών αμφισβητήσεων από κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)

Οδυνηρή ήττα για την Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση.

Σύνταξη
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου
Κόσμος 09.10.25

Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου

Παρά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η Συρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σιωπηλό αλλά φονικό εχθρό: τα εκρηκτικά απομεινάρια που απειλούν την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύνταξη
Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι

Ο Γερμανός μέσος, Γκουντογκάν, έφερε στο τουρκικό μεγαθήριο τη φιλοσοφία πειθαρχίας και επαγγελματισμού που τον ανέδειξε στην κορυφή της Ευρώπης, ξεκινώντας από μια… γλυκιά απαγόρευση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Vegan ναι, μπιφτέκια όχι – Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο
Vegan Burgers 09.10.25

Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο της ΕΕ για τις ονομασίες κρέατος για τα φυτικά τρόφιμα. Από εδώ κι εμπρός, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για «vegan μπιφτέκια», ούτε για «vegan μπριζόλες».

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια καλή ευκαιρία προκειμένου ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σκωτία, μόλις στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Έλληνας φορ απείλησε και με μακρινό σουτ.

Σύνταξη
Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού
Ελλάδα 09.10.25

Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού

Τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησαν, βλέποντας τους τόνους τσιμέντου από το μπαλκόνι που κατέρρεε να πέφτει στο κεφάλι τους, περιγράφουν στο MEGA οι δυο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα στο Λαύριο.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ
Για το 5% 09.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Ως αιτία ανέφερε το γεγονός ότι η Ισπανία έχει αρνηθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ
Yes, sir 09.10.25

Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

«Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli XCX. The Moment. Έρχεται το 2026», αποκάλυψε η ποπ σταρ για τη νέα της ταινία, στην οποία συμμετέχει ένα εκρηκτικό καστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;
Κόσμος 09.10.25

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;

Εάν οι Μπεν Γβίρ και Σμοτρίτς αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου των 60 εδρών, το κόμμα του οποίου δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα απομείνουν μόνο 47 έδρες στην Βουλή των 120 εδρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Αφγανιστάν 09.10.25 Upd: 22:43

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Δύο δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
Μπάσκετ 09.10.25

Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Μετά τη θητεία του στο πλευρό του Στιβ Κερ στην Εθνική ΗΠΑ, ο Έρικ Σποέλστρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Team USA για τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι ο Έρικ Σποέλστρα.

Σύνταξη
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο