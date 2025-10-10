Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Ηχηρή παρέμβαση Τραμπ δια αντιπροσώπου ώστε να διασώσει τον Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής εν μέσω των ενδιάμεσων εκλογών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αγόρασε αργεντίνικα πέσος και οριστικοποίησε ένα πλαίσιο ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ την Πέμπτη, με αποτέλεσμα το πέσο και τα ομόλογα σε δολάρια Αργεντινής να σημειώσουν απότομη άνοδο, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι έτοιμο να λάβει αμέσως οποιαδήποτε έκτακτα μέτρα απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των αγορών», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.

Το ομόλογο της Αργεντινής με λήξη το 2035 αυξήθηκε κατά 4,6 σεντς και διαπραγματεύτηκε στα 60,58 σεντς ανά δολάριο, ενώ το πέσο έκλεισε στα 1.418 ανά δολάριο, σημειώνοντας άνοδο 0,8% την ημέρα μετά από πτώση 3% νωρίτερα. Οι τοπικές μετοχές, οι οποίες έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο του 2025 λίγες ημέρες πριν από την αρχική δέσμευση στήριξης του Μπέσεντ τον περασμένο μήνα, αυξήθηκαν κατά 5,3% την Πέμπτη.

The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει μια περίοδο οξείας έλλειψης ρευστότητας

Ο Σκοτ Μπέσεντ εξέδωσε τη δήλωσή του στο τέλος τεσσάρων ημερών συναντήσεων με τον υπουργό Οικονομικών της Αργεντινής Λουίς Καπούτο, στις οποίες συμμετείχαν και αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τον Απρίλιο, το ΔΝΤ χορήγησε στην Αργεντινή ένα νέο πρόγραμμα δανείων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Καπούτο είχε συντονιστεί στενά με το ΔΝΤ σχετικά με τις δεσμεύσεις της Αργεντινής για μεταρρυθμίσεις, προσθέτοντας: «Οι πολιτικές της Αργεντινής, όταν βασίζονται στη δημοσιονομική πειθαρχία, είναι ορθές. Το εύρος της συναλλαγματικής ισοτιμίας της παραμένει κατάλληλο για τον σκοπό του».

Dear @secscottbessent,

Please allow me to convey my deepest gratitude for your unwavering support to Argentina. Your steadfast commitment has been remarkable, and I am profoundly appreciative of the tireless efforts and dedication demonstrated by your exceptional team at the… — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 9, 2025

«Η Αργεντινή αντιμετωπίζει μια περίοδο οξείας έλλειψης ρευστότητας», ανέφερε ο Μπέσεντ στην ανάρτησή του. «Η διεθνής κοινότητα – συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ – είναι ενωμένη πίσω από την Αργεντινή και τη συνετή δημοσιονομική της στρατηγική, αλλά μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να δράσουν γρήγορα. Και θα δράσουμε. Για τον σκοπό αυτό, αγοράσαμε απευθείας αργεντίνικα πέσος».

Ο Λουίς Καπούτο με την σειρά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Σκοτ Μπέσεντ, μέσω Χ.

Ο Τραμπ έσωσε τον Μιλέι την πιο δύσκολη στιγμή

Προηγουμένως, ο Μπέσεντ είχε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος του υπουργείου Οικονομικών ύψους 221 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα αποθέματά του σε εφεδρικά περιουσιακά στοιχεία του ΔΝΤ, γνωστά ως Ειδικά Δικαιώματα Ανάληψης, για να υποστηρίξει την Αργεντινή.

Η υποστήριξη αυτή αποσκοπεί εν μέρει στο να δώσει ώθηση στον νεοφιλελεύθερο και ακροδεξιό πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στις ενδιάμεσες κοινοβουλευτικές εκλογές της Αργεντινής στις 26 Οκτωβρίου. Το κόμμα του θέλει να ενισχύσει τη μειοψηφική του θέση για να εδραιώσει το πρόγραμμά του για τη μείωση των δημόσιων δαπανών και την ενίσχυση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Οι Αργεντινοί νομοθέτες προσπαθούν να περιορίσουν τις εξουσίες του προέδρου μέσω διαταγμάτων, αυξάνοντας έτσι το διακύβευμα για την επίδοση του κόμματος του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τις μεταρρυθμίσεις του Μιλέι «συστημικής σημασίας» για τις ΗΠΑ, καθώς συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της ευημερίας του Δυτικού Ημισφαιρίου.

Thank you @secscottbessent for your strong support for Argentina, and thank you President Donald Trump @realDonaldTrump for your vision and powerful leadership. Together, as the closest of allies, we will make a hemisphere of economic freedom and prosperity. We will work hard… https://t.co/IsYB1PDVFW — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025

«Μαζί, ως οι στενότεροι σύμμαχοι, θα δημιουργήσουμε ένα ημισφαίριο οικονομικής ελευθερίας και ευημερίας. Θα εργαστούμε σκληρά κάθε μέρα για να προσφέρουμε ευκαιρίες στους λαούς μας», έγραψε ο Μιλέι.