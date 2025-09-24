Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μιλέι στην Αργεντινή για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αγοράσουν ομόλογα σε δολάρια από την Αργεντινή, αξίας 20 δισεκατομμυρίων, στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να στηρίξει τον ακροδεξιό σύμμαχό του, Χαβιέρ Μιλέι.
Ο αναρχοκαπιταλιστής πρόεδρος της Αργεντινής, ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται πολιτικά στριμωγμένος, καθώς η νομισματική πολιτική του κατέστησε αδύνατη την αποπληρωμή του χρέους της.
Ενώ σε σχετικά σύντομο διάστημα κατόρθωσε να μειώσει εντυπωσιακά τον πληθωρισμό, ακολουθώντας στρατηγική πολύ σκληρής λιτότητας, επέμενε να διατηρεί το πέσο «τεχνητά» σκληρό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει το κόστος των εισαγωγών και να χάσει η χώρα πολύτιμο συνάλλαγμα.
Εξαιτίας της νομισματικής πολιτικής, μέσα σε δύο εβδομάδες, το πέσο έχασε σχεδόν 10% της αξίας του. Για να το στηρίξει, η κεντρική τράπεζα δαπάνησε πάνω από 1,1 δισ. δολάρια. Αυτή η απόφαση, τρόμαξε τους επενδυτές και γκρέμισε τις τιμές των ομολόγων.
Ταυτόχρονα, οι σύμμαχοί του χάνουν τις εκλογικές μάχες τη μία μετά την άλλη, ένδειξη της δυσαρέσκειας που έχει προκαλέσει μεταξύ των πολιτών. Επίσης, έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η αδερφή του, Κατρίνα.
«Ψήφος εμπιστοσύνης»
Την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έπειτα από έκκληση του ίδιου του Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να τον στηρίξουν.
Μία μέρα μετά, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή και να αγοράσουν ομόλογα σε δολάρια της χώρας.
Πρόκειται για σαφή κίνηση «ψήφο εμπιστοσύνης» του Αμερικανού προέδρου προς τον Χαβιέρ Μιλέι. Τραμπ και Μιλέι συναντήθηκαν, παρουσία αξιωματούχων και από τις δύο χώρες την Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
«Το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται επί του παρόντος σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της Αργεντινής για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Κεντρική Τράπεζα», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ στο X. «Εργαζόμαστε σε στενό συντονισμό με την κυβέρνηση της Αργεντινής για να αποτρέψουμε την υπερβολική αστάθεια», πρόσθεσε.
Μετά την ανακοίνωση, τα ομόλογα της Αργεντινής σε δολάρια περιόρισαν τις απώλειές τους.
