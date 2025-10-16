Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;

Ο Αργεντίνος ηγέτης Χαβιέρ Μιλέι επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον για να αναδείξει τους στενούς δεσμούς του με τον Ντόναλντ Τραμπ και να κερδίσει υποτίθεται την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων του. Είναι πολύ πιθανό όμως ο Μιλέι να έθεσε την πολιτική του τύχη σε θανάσιμο κίνδυνο έχοντας ενταχτεί στο MAGA.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δείξει στο παρελθόν πολύ έντονα τις προτιμήσεις του για ηγέτες άλλων χωρών, προσπαθώντας μάλιστα να τους βοηθήσει. Έχει επαινέσει την οικονομική προσέγγιση του Μιλέι, παρουσιάζοντάς τον ως πολιτικό συγγενικό πνεύμα. «Είναι εξ ολοκλήρου MAGA», είπε κατά την επίσκεψη του Αργεντινού ηγέτη την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι οικονομικές ιδέες του να εξαπλωθούν σε όλη τη Λατινική Αμερική.

Οι πράξεις όμως αυτές του Τραμπ έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους αγαπημένους του.

Χρησιμοποίησε δασμούς και κυρώσεις κατά της Βραζιλίας για να προσπαθήσει να βοηθήσει τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου να αποφύγει ποινή φυλάκισης. Ωστόσο, ο Μπολσονάρου τελικά καταδικάστηκε για συνωμοσία ανατροπής της κυβέρνησης με στόχο να παραμείνει στην εξουσία και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης.

Στον Καναδά, όπως επίσης και στην Αυστραλία, αλλά και αλλούπολιτικοί που συντάχθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο επίσης τιμωρήθηκαν στις κάλπες, ενώ όσοι του αντιτάχθηκαν εκτοξεύθηκαν σε νίκη — ένα φαινόμενο που έχει γίνει γνωστό ως το «anti-Trump bump» («αντι-Τραμπ ώθηση»).

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Researche Center, σε 24 χώρες, κατά διάμεσο όρο, περίπου έξι στους δέκα (62%) έχουν λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη στον Τραμπ ότι θα πράξει το σωστό στις διεθνείς υποθέσεις. Επίσης, ο Τούρκος ηγέτης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που βρέθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο, επίσης αποδοκιμάζεται από την πλειοψηφία του τουρκικούς λαού.

Η δε Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας, αντιμετωπίζει και εκείνη ένα όχι φιλικό δημοσκοπικό τοπίο. Ο δε Μπενιαμίν Νετανιάχου επίσης είναι ίσως από τους αντιδημοφιλείς πολιτικούς στη χώρα του, αναγκασμένος να συγκυβερνήσει με ακροδεξιά αντιδημοκρατικά στοιχεία.

Σειρά έχει ο Μιλέι

Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, κάτι ανάλογο επιφυλάσσεται ίσως για τον αγαπημένο πρόεδρο του Τραμπ, τον Χαβιέρ Μιλέι. Γιατί όμως;

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίλεϊ εξελέγη το 2023 με υποσχέσεις να διορθώσει τη χρόνια προβληματική οικονομία της Αργεντινής. Παρότι κατάφερε να τιθασεύσει τον πληθωρισμό και να περικόψει έναν διογκωμένο προϋπολογισμό, δυσκολεύεται να επανεκκινήσει τη στάσιμη οικονομία της Αργεντινής και να βρει λύσεις στα χρόνια χρηματοοικονομικά προβλήματα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ένα απρόθυμο Κογκρέσο έχει μπλοκάρει τα δημοσιονομικά του σχέδια, ενώ σκάνδαλα διαφθοράς που εμπλέκουν την αδελφή του και στενότερη σύμβουλό του έχουν διαβρώσει την πολιτική αξιοπιστία του.

Οι ψηφοφόροι έδειχναν ότι ίσως χάνουν την υπομονή τους με τον ίδιο, κάτι που αποτυπώθηκε στις επαρχιακές εκλογές τον περασμένο μήνα, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε τους επενδυτές να εγκαταλείψουν το αργεντίνικο νόμισμα, φοβούμενοι ότι το κράτος -με το μακρύ ιστορικό αθετήσεων πληρωμών- ίσως ξαναδυσκολευτεί να εξυπηρετήσει τα χρέη του.

Έτσι ο Αργεντίνος πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με οικονομική ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου, στις οποίες το κόμμα του χρειάζεται να ενισχύσει τη στήριξή του για να προωθήσει νέες περικοπές δαπανών και άλλα οικονομικά μέτρα.

Η αμερικανική βοήθεια

Τότε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προχώρησε στη σπάνια κίνηση να βοηθήσει την Αργεντινή με ένα swap νομίσματος ύψους 20 δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας την απόφαση ως τρόπο προστασίας του οικονομικού οράματος του Μιλέι και διασφάλισης της σταθερότητας ενός στρατηγικού εταίρου στη Λατινική Αμερική. Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι είναι έτοιμο να κάνει «ό,τι χρειάζεται» για να μην εκτροχιαστούν οι μεταρρυθμίσεις του Μιλέι από τις αγορές.

Εδώ όμως αρχίζουν τα δύσκολα για τον Μιλέι καθώς σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, αντί για σανίδα σωτηρίας, η βοήθεια του Τραμπ ίσως να γύρισε μπούμερανγκ.

Για να εξασφαλίσει βοήθεια από τις ΗΠΑ, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι το πολιτικό κόμμα του Μιλέι θα έπρεπε πρώτα να πετύχει μια νίκη στις κρίσιμες και δύσκολες βουλευτικές εκλογές.

«Αν δεν κερδίσει, τελειώσαμε», είπε ο Τραμπ, καθώς υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον Μιλέι, τον οποίο έχει αποκαλέσει «αγαπημένο μου πρόεδρο». «Αν χάσει, δεν πρόκειται να είμαστε γενναιόδωροι με την Αργεντινή».

Στυγνός εκβιασμός

Στην Αργεντινή, πολλοί εξέλαβαν αυτά τα σχόλια ως ξεκάθαρη απόπειρα του Τραμπ να βάλει το δάχτυλό του στη ζυγαριά της εκλογικής διαδικασίας μιας κυρίαρχης χώρας.

«Αυτό που θα μπορούσε να εκληφθεί ως βοήθεια, με τον τρόπο που το διατύπωσε ο Τραμπ κατέληξε να ακούγεται περισσότερο σαν εκβιασμός», είπε ο Λούκας Ρομέρο, πολιτικός σύμβουλος που διευθύνει την τοπική εταιρεία δημοσκοπήσεων Synopsis.

Οι Αργεντινοί, καχύποπτοι απέναντι στην αμερικανική ανάμειξη στις υποθέσεις τους, θα μπορούσαν να τιμωρήσουν τον Μιλέι στις κάλπες. Δημοσκοπήσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξαν ότι πάνω από το 60% των Αργεντινών έχει αρνητική άποψη για τον Τραμπ, ένα ποσοστό παρόμοιο με εκείνο της Pew για την Ελλάδα.

Την Τρίτη, η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της Αργεντινής, Πατρίσια Μπούλριχ, προσπάθησε να «μαζέψει» τα σχόλια του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν εννοούσε να συνδέσει το πακέτο διάσωσης με την εκλογική αναμέτρηση.

«Ο Τραμπ μιλούσε για φιλοσοφία, όχι για τις εκλογές του Οκτωβρίου», είπε σε τηλεοπτικό κανάλι. «Ας ηρεμήσουν οι αγορές, ας συνεχιστούν όλα κανονικά και ας μην πέσουμε στον πανικό».