Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
Κόσμος 25 Οκτωβρίου 2025

Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατόρθωσε να δαμάσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή. Ωστόσο, η ευημερία που έχει υποσχεθεί δεν ήρθε και ίσως χάσει τον έλεγχο της Βουλής.

Την πιο κρίσιμη στιγμή της προεδρικής θητείας του αντιμετωπίζει ο ακραία νεοφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, καθώς αυτή την Κυριακή διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που έχει υποσχεθεί οικονομική βοήθεια στην Αργεντινή, έχει απειλήσει ότι αν το κόμμα του Μιλέι χάσει τις εκλογές, η βοήθεια θα αποσυρθεί.

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι, με σαρωτικά μέτρα ακραίας λιτότητας, έχει κατορθώσει να μειώσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή και να φέρει σε σχετική ισορροπία τα δημοσιονομικά της χώρας, περιορίζοντας δραστικά το κράτος. Ωστόσο το τίμημα για τους πολίτες είναι πολύ βαρύ. Επίσης, το νόμισμα της χώρας, πέσο, είναι υπερτιμημένο και δέχεται έντονες πιέσεις.

«Αν δεν κερδίσει, θα φύγουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Χαβιέρ Μιλέι, για να σταματήσει την άνοδο των τιμών, βασίστηκε στην πολιτική του ισχυρού νομίσματος ξοδεύοντας τεράστια ποσά για τη στήριξή του. Η υπεράσπιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει κοστίσει στην Αργεντινή δισεκατομμύρια δολάρια σε αποθέματα ξένου συναλλάγματος τα οποία συρρικνώνονται και έχει εκτοξεύσει τα επιτόκια στα ύψη, δημιουργώντας τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

Από κινητοποίηση συνταξιούχων ενάντια στη λιτότητα / REUTERS/Tomas Cuesta

Επίσης, η ανεργία τρέχει και ο στενός κύκλος του έχει εμπλακεί σε οικονομικά σκάνδαλα. Τον Αύγουστο, ο Μιλέι δέχτηκε επίθεση με πέτρες από θυμωμένους ψηφοφόρους και τον Σεπτέμβριο το κόμμα του, La Libertad Avanza, υπέστη συντριπτική ήττα στις επαρχιακές εκλογές στο Μπουένος Άιρες, όπου ζει το 40% των 45 εκατομμυρίων πολιτών της Αργεντινής.

Υποσχέθηκε ευημερία, αλλά…

Ο Γκουστάβο Κόρδομπα, πολιτικός αναλυτής και συνδιευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Zuban Córdoba, προέβλεψε ότι οι ψηφοφόροι θα «τιμωρήσουν τον Μιλέι για τις οικονομικές δυσκολίες» που έχουν. Οι δημοσκοπήσεις που έχει πραγματοποιήσει δείχνουν ότι το 60% των Αργεντινών δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.

Ο Μπέντζαμιν Γκεντάν, διευθυντής του προγράμματος για τη Λατινική Αμερική στο Κέντρο Στίμσον στην Ουάσινγκτον, επισήμανε τη δημόσια δυσαρέσκεια. Αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μιλέι υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους «μια περίοδο κοινής ευημερίας» εάν άντεχαν τις «διαρθρωτικές αλλαγές». Αλλά, «αυτό στην πραγματικότητα δεν έχει υλοποιηθεί», πρόσθεσε ο Γκεντάν.

Αμερικανική βοήθεια υπό όρους

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρεί τον Χαβιέρ Μιλέι «ιδεολογική αδερφή ψυχή του», όπως χαρακτηριστικά λέει και ο Economist, έχει προσφέρει τεράστια οικονομική βοήθεια. Στις 21 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας «οικονομικής σταθεροποίησης» με την Αργεντινή. Αυτή προβλέπει μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει έως και 750 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσουν πέσο και έχουν προσπαθήσει να προσελκύσει τράπεζες της Wall Street για να συγκεντρώσουν ένα πακέτο στήριξης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από κινητοποίηση συνταξιούχων ενάντια στη λιτότητα / REUTERS/Tomas Cuesta

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να καταργήσει το πακέτο βοήθειας εάν ο Χαβιέρ Μιλέι δεν τα πάει καλά στις εκλογές της Κυριακής. Σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές, θα κριθούν οι μισές έδρες στην Κάτω Βουλή των 257 μελών, αλλά και 24 έδρες στη Γερουσία των συνολικά 72 μελών.

«Αν δεν κερδίσει, θα φύγουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα ενώ φιλοξενούσε τον Μιλέι στον Λευκό Οίκο.

Αυτοί οι ελιγμοί του Ντόναλντ Τραμπ, που επιμένει να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα των χωρών της Λατινικής Αμερικής, από τη Βενεζουέλα έως τη Βραζιλία αλλά και στην Κολομβία, μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ.

Εκβιασμός Τραμπ

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μιλέι εκτιμούν ότι αντί να του φέρουν ψήφους, θα τις χάσει.

Ο Ιτάι Χάγκμαν, οικονομολόγος και περονιστής που επιδιώκει την επανεκλογή του στην Κάτω Βουλή, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι προσπαθεί να «εκβιάσει» τους Αργεντινούς ψηφοφόρους με την απειλή του να αποσύρει το πακέτο διάσωσης.

«Πρόκειται για σαφή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις μιας άλλης χώρας», δήλωσε. «Ο λαός της Αργεντινής θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τη δημοκρατία του. Δεν θα ψηφίσει με βάση αυτά που του λέει ο πρόεδρος μιας άλλης χώρας, αλλά με βάση τα δικά του συμφέροντα και τη θέλησή του».

Ο Γκεντάν πιστεύει ότι αν ο Μιλέι δεν πάει καλά στις εκλογές αυτές, «θα μπορούσαμε να έχουμε μια πραγματική οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και μια ακόμη πτώση του πέσο».

