Αμερικανικό Εφετείο άνοιξε χθες Δευτέρα τον δρόμο για την απέλαση μεταναστών με καταγωγή από την Ονδούρα, το Νεπάλ και τη Νικαράγουα οι οποίοι είχαν λάβει καθεστώς προσωρινής προστασίας (TPS), γεγονός που τους επέτρεπε να ζουν στις ΗΠΑ.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε χθες ότι «το TPS δεν δημιουργήθηκε ποτέ για να είναι μόνιμο»

Το TPS, που δημιουργήθηκε το 1990, εμποδίζει τις αμερικανικές αρχές να απελάσουν μετανάστες προς χώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λόγω φυσικών καταστροφών, ένοπλων συγκρούσεων ή άλλων κρίσεων.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να καταργήσει τα περισσότερα τέτοια προγράμματα, προκειμένου να απελάσει εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες.

Ομοσπονδιακός δικαστής είχε ακυρώσει απόφαση της κυβέρνησης που αφορούσε τους πολίτες Ονδούρας, Νεπάλ και Νικαράγουας, όμως χθες εφετείο ανέτρεψε την απόφαση αυτή, ανοίγοντας τον δρόμο για απελάσεις.

«Αναστέλλεται η προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου που ακύρωνε το τέλος του TPS για τους πολίτες Νεπάλ, Ονδούρας και Νικαράγουας», απεφάνθη το εφετείο.

Πόσοι μετανάστες βρίσκονται σε αυτό το ειδικό καθεστώς

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό το ειδικό καθεστώς έχει δοθεί σε περισσότερους από 51.000 μετανάστες από την Ονδούρα και 3.000 από τη Νικαράγουα που πήγαν στις ΗΠΑ, αφού ο τυφώνας Μιτς κατέστρεψε τις δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής το 1998.

Επιπλέον περίπου 7.000 πολίτες Νεπάλ ζουν στις ΗΠΑ και προστατεύονται από το TPS μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στη χώρα αυτή των Ιμαλαΐων το 2015.

Οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις ανανέωναν το καθεστώς TPS των μεταναστών, αλλά ο Τραμπ αποφάσισε να το καταργήσει.

Εξήγησε επίσης ότι η κατάσταση στις χώρες αυτές έχει βελτιωθεί και οι πολίτες τους μπορούν να επιστρέψουν σε αυτές χωρίς να κινδυνεύουν.

Την προηγούμενη εβδομάδα ομοσπονδιακή δικαστής εμπόδισε απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να καταργήσει το καθεστώς TPS για 350.000 πολίτες Αϊτής που ζουν στις ΗΠΑ.