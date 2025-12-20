ΗΠΑ: 4 μετανάστες νεκροί σε κέντρα όπου μετήχθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης
Οι θάνατοι κρατούμενων αλλοδαπών έφθασαν το 2025 στον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων 20 ετών στις ΗΠΑ, ενώ τέσσερις έχασαν τη ζωή τους αυτήν την εβδομάδα σε κέντρα κράτησης όπου τους μετέφερε η ICE.
- Μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2025
- Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών – «Κοιμόταν μαζί μας και όταν ξυπνήσαμε είχε πεθάνει» λέει η μητέρα του
- Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν
- Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
Τέσσερις μετανάστες πέθαναν ενώ κρατούνταν σε κέντρα όπου μετήχθησαν από την αστυνομία μετανάστευσης αυτήν την εβδομάδα, κατά ισάριθμα δελτία Τύπου της ICE που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Πέμπτη, καθώς οι θάνατοι κρατούμενων αλλοδαπών έφθασαν το 2025 στον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων 20 ετών (στη φωτογραφία του Reuters/Tim Evans, επάνω, διαμαρτυρία μπροστά από το Καπιτώλιο στο Σαιντ Πωλ της Μινεσότα ενάντια στις επιχειρήσεις της ICE).
Οι τέσσερις κρατούμενοι, κατά αντίστροφη χρονολογική σειρά των ανακοινώσεων Τύπου υπήκοοι της Αϊτής, της Βουλγαρίας, της Νικαράγουας και της Ερυθραίας, απεβίωσαν μεταξύ της 12ης και της 15ης Δεκεμβρίου.
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν ενώ τελούσαν υπό κράτηση της ICE φέτος
Αν και οι υποθέσεις ερευνώνται ακόμη, η αστυνομική υπηρεσία ανέφερε πως οι δύο θάνατοι επήλθαν έπειτα από επείγοντα ιατρικά περιστατικά και οι υπόλοιποι δύο πιστεύεται πως οφείλονταν σε φυσικά αίτια.
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει τις μαζικές απελάσεις μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα σε προτεραιότητά του.
Για να αυξηθούν, η κυβέρνησή ενέτεινε τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις μεταναστών σε κέντρα κράτησης σε επίπεδο ρεκόρ: κάπου 66.000 άνθρωποι τελούσαν υπό κράτηση στα τέλη Νοεμβρίου.
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν ενώ τελούσαν υπό κράτηση της ICE φέτος, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters βασισμένη στις ανακοινώσεις της.
Ο υψηλότερος αριθμός
Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2004, σύμφωνα με στατιστικές της υπηρεσίας, καθώς απομένουν ένδεκα ημέρες ως το τέλος της χρονιάς.
Η ICE παραμένει «δεσμευμένη να εξασφαλίσει πως όλοι όσοι τελούν υπό την κράτησή της διαβιούν σε ασφαλή και ανθρώπινα περιβάλλοντα», διαβεβαίωσε στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της για θάνατο κρατουμένου της.
Πολιτικοί των δημοκρατικών επέκριναν τους θανάτους μεταναστών υπό κράτηση, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση Τραμπ.
«Η ICE είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, κάτι που ξεκάθαρα παραβλέπει», τόνισε η βουλευτής Πραμίλα Τζάιαπαλ μέσω X, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από «φρικιαστική».
Δεν υπάρχει σωστή επίβλεψη
Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει σε μέλη του Κογκρέσου να κάνουν απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε κέντρα κράτησης μεταναστών — τα περισσότερα από τα οποία είναι ιδιωτικά.
Βουλευτές των δημοκρατικών προσέφυγαν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας πως δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση, κάτι που όπως τόνισαν είναι κατοχυρωμένο στη νομοθεσία των ΗΠΑ και απαραίτητο για να υπάρχει σωστή επίβλεψη.
Μετά τη δικαστική απόφαση, ο δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν επισκέφθηκε χθες κέντρο κράτησης μεταναστών στο Λόουερ Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ο Τομ Κρουζ χορεύει με ένα… φτυάρι στη νέα ταινία του – Οι πρώτες εικόνες
- Μπορεί ένα χριστουγεννιάτικο κομμάτι να μας οδηγήσει στην υπερκατανάλωση; Το φαινόμενο Mariah Carey
- Γιατί οι ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες πουλάνε περισσότερο στις… ΗΠΑ
- Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό
- Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Γαλλία… σκάρωσε η τεχνητή νοημοσύνη
- Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
- Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο
- Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις