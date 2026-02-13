Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που 2.5 εκατομμύρια Κουβανοί των ΗΠΑ πιέζουν τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο και τους βουλευτές κουβανικής καταγωγής στις ΗΠΑ για ακόμα πιο σκληρά μέτρα όπως η απαγόρευση των οικογενειακών εμβασμάτων προς την Κούβα και της διακοπής όλων των πτήσεων προς το νησί από αεροπορικές εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λευκός Οίκος φέρεται να «σκέφτεται» να στείλει ντίζελ στην Κούβα για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης.

Ο Λευκός Οίκος ελπίζει ότι η έλλειψη καυσίμων, σύμφωνα με τον Economist, θα αναγκάσει την κουβανική κυβέρνηση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι κουβανοί αξιωματούχοι αντιδρούν, αναφέροντας πως υπάρχει μικρή επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και όχι επίσημη, δηλώνουν έτοιμοι να διαπραγματευτούν για τα πάντα, πέρα από το πολίτευμα της χώρας.

Το τελευταίο, το κομμουνιστικό πολίτευμα της Κούβας, δημιουργεί τεράστια πίεση στον Μάρκο Ρούμπιο να υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση. Αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Θα μπορούσε εύκολα να καταλήξει ως το δημόσιο πρόσωπο μιας προκληθείσας ανθρωπιστικής κρίσης, μαζί με ένα άλλο κύμα Κουβανών «προσφύγων της θάλασσας» που θα διασχίσουν τα 140 χιλιόμετρα νερού μέχρι τις ακτές της Φλόριντα.

Ο κ. Ρούμπιο πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός ώστε να μην έρθει σε αντίθεση με τη βάση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία αποτελείται από απομονωτιστές, που στο τέλος υποστηρίζουν ό,τι κάνει ο Τραμπ. «Ο Μάρκο δεν μπορεί να είναι υπερβολικά κουβανός», δήλωσε ο Κάρλος Ντίας Ροσίγιο, σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, σε εκδήλωση στο Μαϊάμι στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο Ρούμπιο δεν ρισκάρει υπερβολικά με την Κούβα

Ο Ρούμπιο όπως είπε στην επιτροπή Εξωτερικών υποθέσεων στη Γερουσία στις 28 Ιανουαρίου «θα θέλαμε πολύ να δούμε το καθεστώς εκεί να αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε σε αλλαγή». Δεν ρισκάρει υπερβολικά καθώς το ζήτημα με την Κούβα είναι καθαρά ιδεολογικό, εν αντιθέσει με το πετρέλαιο ή τις σπάνιες γαίες της Βενεζουέλας.

Αρκετές πηγές αναφέρουν στο The Economist ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν μικρές ποσότητες καυσίμων στο νησί: αέριο για μαγείρεμα και ντίζελ για τη λειτουργία των υποδομών ύδρευσης. Την Πέμπτη το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε πως και η Ρωσία ψάχνει τρόπο να στείλει πετρέλαιο στην Κούβα όσο πιο γρήγορα γίνεται δεδομένης της απόστασης.

Την ίδια στιγμή τα πλοία Papaloapan και Isla Holbox αναχώρησαν από το λιμάνι της Βερακρούζ και το Μεξικό με φορτίο άνω των 814 τόνων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων σκόνης και υγρού γάλακτος, κονσερβών κρέατος, μπισκότων, ρυζιού, φασολιών, τόνου, φυτικού ελαίου και ειδών προσωπικής υγιεινής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

«Η μεξικανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τις ανθρωπιστικές αρχές και τη δέσμευση για αλληλεγγύη που την καθοδηγούν. Η Κούβα και το Μεξικό είναι αδελφές χώρες, κληρονόμοι μιας μακράς ιστορίας αλληλεγγύης που τιμούμε σήμερα», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών. Η προσφορά αυτή του Μεξικού φέρεται να εξόργισε τις ΗΠΑ, που όμως είχαν απειλήσει με δασμούς μονάχα στην περίπτωση του σπασίματος του αποκλεισμού πετρελαίου.