Οι κουβανικές αρχές ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εκτελούν πτήσεις προς και από τη νήσο πως ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών τους με κηροζίνη θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν μήνα από τα μεσάνυχτα Δευτέρα προς Τρίτη (σ.σ. τοπική ώρα) εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη χώρα, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος ευρωπαϊκού αερομεταφορέα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (…) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00»

«Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (…) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00», είπε το στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Κούβα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οξύτατη ενεργειακή κρίση μετά το τέλος του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, καθώς και την αμερικανική απειλή για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Μεξικανική βοήθεια

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως προχωρά στην αποστολή 814 και πλέον τόνων τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό με δυο πολεμικά σκάφη που απέπλευσαν από το λιμάνι της Βερακρούς.

Η αποστολή της βοήθειας ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο της Αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο, η οποία υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο για δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ