newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 05:20

Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Οι κουβανικές αρχές ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εκτελούν πτήσεις προς και από τη νήσο πως ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών τους με κηροζίνη θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν μήνα από τα μεσάνυχτα Δευτέρα προς Τρίτη (σ.σ. τοπική ώρα) εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη χώρα, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος ευρωπαϊκού αερομεταφορέα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (…) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00»

«Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (…) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00», είπε το στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Κούβα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οξύτατη ενεργειακή κρίση μετά το τέλος του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, καθώς και την αμερικανική απειλή για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Μεξικανική βοήθεια

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως προχωρά στην αποστολή 814 και πλέον τόνων τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό με δυο πολεμικά σκάφη που απέπλευσαν από το λιμάνι της Βερακρούς.

Η αποστολή της βοήθειας ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο της Αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο, η οποία υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο για δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις
Εν όψει εκλογών 08.02.26

Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει «έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης» και οι Σοσιαλιστές «ξέπλυμα της ακροδεξιάς».

Σύνταξη
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο