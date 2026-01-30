newspaper
Σφίγγει ασφυκτικά ο Τραμπ τον κλοιό γύρω από την Κούβα – «Θα αποτύχει πολύ σύντομα»
Οικονομία 30 Ιανουαρίου 2026

Σφίγγει ασφυκτικά ο Τραμπ τον κλοιό γύρω από την Κούβα – «Θα αποτύχει πολύ σύντομα»

Σύμφωνα με μία εκτίμηση, η Κούβα διαθέτει πλέον πετρέλαιο μόνο για 15–20 ημέρες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μετά την απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέο χτύπημα στην «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, την Κούβα.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαρακτηρίζει την Κούβα «ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε όλες τις αμερικανικές εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει το νησιωτικό κράτος με πετρέλαιο.

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ θα καθορίσει ποιες χώρες θα υπόκεινται σε δασμούς και σε ποιο ύψος, βάσει εκθέσεων των υπουργείων Εμπορίου και Εξωτερικών, αναφέρει η Washington Post.

Σε ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου που συνοδεύει το διάταγμα αναφέρεται: «Ο Πρόεδρος μπορεί να τροποποιήσει το Διάταγμα εάν η Κούβα ή οι επηρεαζόμενες χώρες λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής ή ευθυγραμμιστούν με τους στόχους εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ κατηγόρησε την κομμουνιστική κυβέρνηση της Αβάνας ότι «ευθυγραμμίζεται -και παρέχει στήριξη- σε πολυάριθμες εχθρικές χώρες, διεθνικές τρομοκρατικές οργανώσεις και κακόβουλους δρώντες που στρέφονται κατά των ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν, ότι προσφέρει «αμυντική, πληροφοριακή και ασφάλειας συνδρομή σε αντιπάλους στο Δυτικό Ημισφαίριο» και ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Κούβα από τη Βενεζουέλα.

«Η Κούβα θα αποτύχει πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αϊόβα. «Έπαιρναν το πετρέλαιό τους από τη Βενεζουέλα. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει».

Έχει αποθέματα για 20 μέρες

Η Κούβα παράγει ελάχιστο πετρέλαιο από μόνη της και βασίζεται εδώ και χρόνια στις προμήθειες της Βενεζουέλας, με αντάλλαγμα την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και ιατρικού προσωπικού προς το Καράκας επί Μαδούρο και του προκατόχου του, Ούγκο Τσάβες. Πέρυσι, οι εισαγωγές ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 37.000 βαρέλια ημερησίως, με τη συντριπτική πλειονότητα να προέρχεται από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με μία εκτίμηση, η Κούβα διαθέτει πλέον πετρέλαιο μόνο για 15–20 ημέρες, όπως αναφέρει η Financial Times. Οι συχνές γενικευμένες διακοπές ρεύματος είναι πλέον συνηθισμένες, ενώ βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η παροχή πόσιμου νερού, κινδυνεύουν να διακοπούν.

Εμπάργκο από το 1960

Υπενθυμίζεται ότι η Κούβα τελεί υπό αυστηρό αμερικανικό εμπάργκο από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η κατάσταση βελτιώθηκε ελαφρά υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, αλλά η κουβανική οικονομία δεν ανέκαμψε ποτέ ουσιαστικά μετά το 1991όταν κατέρρευσε η ΕΣΣΔ το 1991, πάνω στην οποία στηριζότανε.

Ο Τραμπ επέβαλε πρόσθετες κυρώσεις κατά την πρώτη του θητεία, ορισμένες από τις οποίες -αλλά όχι όλες- ήρθησαν επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Επανέφερε δύο φορές τον χαρακτηρισμό της Κούβας ως κράτους-χορηγού της τρομοκρατίας, τον οποίο είχαν άρει τόσο ο Ομπάμα όσο και ο Μπάιντεν, και πέρυσι περιόρισε τα εμβάσματα, τις εμπορικές πτήσεις και τα κρουαζιερόπλοια, πλήττοντας καίρια μια ήδη εξασθενημένη οικονομία.

Η Αβάνα είχε τακτική συνεργασία με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ για τη σύλληψη και επαναπροώθηση μεταναστών στη θάλασσα και δεχόταν μηνιαίες πτήσεις απελάσεων έως πρόσφατα, όταν η κυβέρνηση ακύρωσε όλες τις συνομιλίες με την κουβανική κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει η Washington Post, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πετρελαϊκού αποκλεισμού στην Κούβα. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μέχρι σήμερα κατασχέσει επτά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν βενεζουελάνικο αργό υπό κυρώσεις, αν και, σύμφωνα με ειδικούς, ο αποκλεισμός νόμιμων αποστολών προς την Κούβα θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δεν θεωρεί αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες, καθώς χωρίς το πετρέλαιο της Βενεζουέλας «η Κούβα μοιάζει έτοιμη να καταρρεύσει».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

