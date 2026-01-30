Η Κούβα χαρακτήρισε «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την υπογραφή από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος με το οποίο απειλεί πως στο εξής θα προχωρά στην επιβολή επιπρόσθετων τιμωρητικών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πωλεί πετρέλαιο στη νήσο.

«Καταγγέλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης εναντίον της Κούβας και του λαού της, που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σ’ ένα ολόκληρο έθνος», καθώς σημαίνει πως ο κόσμος στη χώρα της Καραϊβικής θα «υποχρεωθεί να υποστεί ακραίες συνθήκες ζωής», υπογράμμισε μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

Τραμπ: Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου του νησιού, δεν έχει στείλει πρόσφατα πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τις απειλές επιβολής δασμών ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, όπως σημειώνει το Reuters.

Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ για την Κούβα δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένοι δασμολογικοί συντελεστές ούτε αναφέρονται συγκεκριμένες χώρες των οποίων τα προϊόντα θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν με αμερικανικούς δασμούς.