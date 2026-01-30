Κούβα: «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» – Η πρώτη απάντηση στην απειλή των ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ απείλησαν με επιβολή δασμών όποια χώρα προμηθεύει πετρέλαιο την Κούβα
- Σπίτι μου 2: Στο 72% η απορρόφηση – Στα 119.000 το μέσο δάνειο [πίνακες]
- Μια καφέ λωρίδα 8.000 χιλιομέτρων απλώνεται στον Ατλαντικό και προκαλεί ανησυχία
- Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
- Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Η Κούβα χαρακτήρισε «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την υπογραφή από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος με το οποίο απειλεί πως στο εξής θα προχωρά στην επιβολή επιπρόσθετων τιμωρητικών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πωλεί πετρέλαιο στη νήσο.
«Καταγγέλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης εναντίον της Κούβας και του λαού της, που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σ’ ένα ολόκληρο έθνος», καθώς σημαίνει πως ο κόσμος στη χώρα της Καραϊβικής θα «υποχρεωθεί να υποστεί ακραίες συνθήκες ζωής», υπογράμμισε μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.
Τραμπ: Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα
Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου του νησιού, δεν έχει στείλει πρόσφατα πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα.
Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τις απειλές επιβολής δασμών ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, όπως σημειώνει το Reuters.
Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ για την Κούβα δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένοι δασμολογικοί συντελεστές ούτε αναφέρονται συγκεκριμένες χώρες των οποίων τα προϊόντα θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν με αμερικανικούς δασμούς.
🔥🇨🇺 Marcha de las Antorchas: a 73 años de la primera Marcha en el año del Centenario del Apóstol, otro centenario –el del líder histórico de la Revolución– invita a la misma cita, demostrando la permanencia de los ideales de justicia, soberanía y antimperialismo en los jóvenes. pic.twitter.com/9frSvkolsM
— Cubadebate (@cubadebatecu) January 28, 2026
- Κούβα: «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» – Η πρώτη απάντηση στην απειλή των ΗΠΑ
- «Βροχή τα Βέλη»: Η παράσταση του Στράτου Τζώρτζογλου κάνει πρεμιέρα στο Calderone Art Space
- Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
- Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
- Η ελευθερία φέρνει την ευτυχία, αρκεί να έχεις τα «σωστά» λεφτά στην άκρη
- Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
- Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
- Συνταγή: Γιουβέτσι χταπόδι στην κατσαρόλα με κοκκάρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις