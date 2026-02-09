Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως προχωρά στην αποστολή 814 και πλέον τόνων τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό με δυο πολεμικά σκάφη που απέπλευσαν από το λιμάνι της Βερακρούς (στη φωτογραφία του Foreign Ministry press office, επάνω, το ένα από τα δύο πολεμικά πλοία με εφόδια για την Κούβα, αποπλέει από το λιμάνι της Βερακρούς).

Τα δύο πολεμικά πλοία που μεταφέρουν τα εφόδια αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα

Η αποστολή της βοήθειας ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο της Αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο, η οποία υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο για δεκαετίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού ανακοίνωσε ότι τα δύο πολεμικά πλοία που μεταφέρουν εφόδια στην Κούβα απέπλευσαν χθες Κυριακή και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες.

Αλλοι 1.500 τόνοι

Μεταφέρουν φρέσκο γάλα και γάλα σε σκόνη, κρέας, φασόλια, ρύζι και είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ αναμένεται να αποσταλούν άλλοι 1.500 τόνοι επισιτιστικής βοήθειας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ήδη ταλαιπωρημένη οικονομία της Κούβας υποφέρει ακόμη περισσότερο, επειδή οι προμήθειες πετρελαίου από την παραδοσιακή αριστερή σύμμαχό της, τη Βενεζουέλα, σταμάτησαν έπειτα από την επίθεση των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας, κατά την οποία απήχθησαν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.