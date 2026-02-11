Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Μια κρίση εξελίσσεται ραγδαία στην Κούβα, καθώς οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να εμποδίσει την προμήθεια καυσίμων στο νησί έχουν γίνει όλο και πιο αποτελεσματικές από τη στιγμή που μια εκτελεστική εντολή απείλησε με δασμούς κάθε χώρα που εμπορεύεται το οτιδήποτε με την Κούβα.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ υπέκυψε στην πίεση και σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την επίλυση της αντιπαράθεσης. Αυτό, όπως αποδεικνύεται, είναι απλά ψευδές, ένα ψέμα που του είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου του να ανατρέψει την κουβανική κυβέρνηση σύμφωνα με το Drop Site.

Οι τρεις συγγραφείς του ρεπορτάζ, από την Αβάνα, την Πόλη του Μεξικού και ο αναλυτής από την Ουάσινγκτον, υποθέτουν πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν γνωρίζει πως δεν διεξάγονται συνομιλίες υψηλού επιπέδου όπως νομίζει ο ίδιος και πιέζει ακόμα περισσότερο την Κούβα. Η συλλογιστική των τριών δημοσιογράφων που συνεργάστηκαν όχι μόνο δείχνει στέρεη, αλλά αναδεικνύει μεγάλες δημοσιογραφικές παραβιάσεις της δεοντολογίας.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι τρεις δημοσιογράφοι, δείχνουν πως πέρα από ισχυρισμούς δεν υπάρχουν απτά στοιχεία ή επιβεβαίωση πως διεξάγονται συζητήσεις πλην του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Του υπουργείου ευθύνης του Μάρκο Ρούμπιο.

«Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Κούβα» λέει ο Τραμπ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κουβανικής κυβέρνησης, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν μέγιστη πίεση στο νησί. «Συζητάμε με τους ανθρώπους της Κούβας, τους υψηλότερους αξιωματούχους της Κούβας, για να δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. «Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Κούβα».

Οι Κουβανοί ηγέτες, εν τω μεταξύ, έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα, από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία έως τον τουρισμό και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ότι η Κούβα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διάλογο με τις ΗΠΑ για οποιοδήποτε θέμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν χωρίς πίεση ή προϋποθέσεις, με βάση τον σεβασμό της κουβανικής κυριαρχίας.

Ανώτεροι Κουβανοί ηγέτες επανέλαβαν ότι η κυβέρνηση είναι σοβαρή όσον αφορά την ανοιχτή στάση της σε ευρείες συνομιλίες. Και ο Τραμπ δεν είναι άγνωστος στο δυναμικό της νήσου για τις αμερικανικές εταιρείες, καθώς ο ίδιος κατέχει από καιρό ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα για μια ιδιοκτησία Trump Havana, το οποίο ανανεώνει κάθε χρόνο.

Όλα τα στοιχεία φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η ευκαιρία για τον Τραμπ να συνάψει μια ιστορική συμφωνία είναι προ των πυλών. Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις του προέδρου, δεν υπάρχουν και δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Αβάνας και της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πέντε κουβανούς και αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι λόγω της ευαισθησίας των σχέσεων μεταξύ Κούβας και ΗΠΑ.

Δεν υπήρξαν ποτέ διαπραγματεύσεις με την Κούβα

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του Τραμπ για αυτές τις συνομιλίες, αποδεικνύεται ότι δεν λέει ψέματα. Αντίθετα, το Drop Site έχει πηγές που θεωρεί ότι τον έχουν παραπλανήσει. «Το λέει αυτό επειδή έτσι του έχει πει ο Μάρκο», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ, αναφερόμενος σε μια εσωτερική προσπάθεια του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να πείσει τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Κούβα βρίσκονται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχουν ξεκινήσει ποτέ.

Η ιδέα, σύμφωνα με την πηγή, είναι ότι σε λίγες εβδομάδες ή μήνες, ο Ρούμπιο θα μπορεί να ισχυριστεί ότι οι συνομιλίες ήταν άκαρπες λόγω της αδιαλλαξίας της Κούβας. Με τις διπλωματικές εξόδους να είναι μπλοκαρισμένες, αυτό θα έκανε το όραμα του Ρούμπιο για αλλαγή καθεστώτος τη μόνη προοπτική για μια κυβέρνηση που δεν επιθυμεί να αλλάξει πορεία σε κανένα θέμα.

Σε ερώτηση αν γίνονται συνομιλίες το γραφείο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι τέτοιες διαπραγματεύσεις όντως γίνονται: «Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, είμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα, της οποίας οι ηγέτες πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Κούβα είναι μια αποτυχημένη χώρα, της οποίας οι ηγέτες έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα με την απώλεια της υποστήριξης από τη Βενεζουέλα και με τη διακοπή της αποστολής πετρελαίου από το Μεξικό».

Η δήλωση δεν παρέχει καμία απόδειξη ότι οι συνομιλίες πραγματοποιούνται, δεν κατονομάζει κανέναν από τους συμμετέχοντες αξιωματούχους, δεν αναφέρει ημερομηνίες συναντήσεων, ούτε προσδιορίζει τον τόπο όπου υποτίθεται ότι πραγματοποιούνται οι συνομιλίες. Η φράση κλειδί είναι η «όπως δήλωσε ο πρόεδρος». Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις βάσει των στοιχείων που είχε και αν τις πάρει πίσω, θα γελοιοποιηθεί η κυβέρνησή του.

Αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ – Κούβας χωρίς αλλαγή καθεστώτος, ο Ρούμπιο κινδυνεύει

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για μια ιδεολογική αντιπαράθεση με την Κούβα. Αυτό, σύμφωνα με πηγές, είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε γιατί, μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, οι ΗΠΑ ανάγκασαν τη Βενεζουέλα να ανατρέψει βασική νομοθεσία της εποχής Τσάβες σχετικά με το πετρέλαιο, μέσω μιας μεταρρύθμισης που ανοίγει τη χώρα στις ξένες επενδύσεις, αντί να αλλάξει το καθεστώς της.

Ο Ρούμπιο, εν τω μεταξύ, πίεσε σκληρά εσωτερικά για μια πλήρη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, αλλά έπρεπε να συμβιβαστεί με την απλή απομάκρυνση του Μαδούρο. Τελικά, όμως, για τον Ρούμπιο, το πραγματικό έπαθλο ήταν πάντα η Κούβα. Ο Κουβανοαμερικανός Ρούμπιο λογοδοτεί σε μια πολιτική βάση στη νότια Φλόριντα που θα εξεγερθεί αν συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων με την κομμουνιστική κυβέρνηση και η οποία, θα έχει τη δύναμη να τον καταστρέψει.

Η άνοδος του Ρούμπιο στη πολιτική της Φλόριντα και της χώρας — που τον φέρνει τώρα στο κατώφλι του Οβάλ Γραφείου — συνοδεύτηκε από μια σειρά σκάνδαλων διαφθοράς, αλλά με την ενωμένη υποστήριξη της πατρίδας του, κατάφερε να αναδειχθεί στο πολιτικό προσκήνιο με σχετικά καθαρή φήμη σε εθνικό επίπεδο.

Αν ο Τραμπ καταφέρει να συνάψει συμφωνία με την κουβανική κυβέρνηση που θα πρέπει να υπογράψει ο Ρούμπιο, ο τελευταίος θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα: είτε να προδώσει τον αγώνα της ζωής του και των υποστηρικτών του στο Μαϊάμι, είτε να παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Για τους αντιπάλους του Ρούμπιο εντός της κυβέρνησης, η στιγμή αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να μετατρέψουν την Κούβα στο Βατερλό του.

<br />

Από το Βατερλό του Ρούμπιο στο Βατερλό της ενημέρωσης

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για συνομιλίες υψηλού επιπέδου, οι Κουβανοί αξιωματούχοι, μπερδεμένοι, επέμειναν στον δημοσιογράφο του Drop Site στην Αβάνα ότι δεν υπήρχαν τέτοιες συνομιλίες σε εξέλιξη, αλλά ότι ήταν πρόθυμοι να ξεκινήσουν. Ωστόσο, η παραπληροφόρηση στα μέσα ενημέρωσης έχει θολώσει την κατάσταση.

Στις 2 Φεβρουαρίου, την ημέρα μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, το Politico δημοσίευσε ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο ο γιος του Ραούλ Κάστρο είχε ταξιδέψει στο Μεξικό για συνομιλίες με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών και έθεσε τον ερώτημα στον τίτλο: «Μπορεί ένας Κάστρο να γίνει ο άνθρωπός μας στην Αβάνα;».

Ωστόσο, το άρθρο προέρχεται από το 14YMedio, ένα ειδησεογραφικό μέσο που διευθύνεται από την αντιφρονούντα μπλόγκερ Ιοάνι Σάντσεθ (σ.σ. Ναι, Yoani), η οποία εδρεύει στην Αβάνα, και το οποίο βασίστηκε σε μια και μόνο ανάρτηση στο Facebook από έναν κουβανό δημοσιογράφο που ζει στην Ισπανία και δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται. Ωστόσο, η αναφορά του Politico άρχισε να κυκλοφορεί στην Ουάσινγκτον και έγινε αποδεκτή ως γεγονός, ακόμα και αν η Κούβα διέψευσε πως διεξάγονται συνομιλίες.

«Προς το παρόν, έχουμε ανταλλάξει κάποια μηνύματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει διμερή διάλογο», επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Κούβας, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, σε συνέντευξή του στο CNN την περασμένη Τετάρτη. «Τα περισσότερα θέματα στην Κούβα που αφορούν τις ΗΠΑ συνδέονται με το υψηλότερο επίπεδο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα για εμάς, οπότε δεν υπάρχει καμία απόφαση, καμία ενέργεια που να μην εμπλέκει το υψηλό επίπεδο της κυβέρνησης της Κούβας».

Οι New York Times λένε πως είχαν επαφές για το μεταναστευτικό, επιβεβαίωσε η Αβάνα

Ένας «ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ» δήλωσε πρόσφατα στους New York Times ότι οι επαφές μεταξύ της κουβανικής και της αμερικανικής κυβέρνησης «δεν ήταν ουσιαστικές» και αφορούσαν απλώς τη συζήτηση για την επαναπατρισμό μεταναστών. Δηλαδή διεκπεραιωτικές για κάτι ήδη συμφωνημένο.

Αναλύοντας περαιτέρω, ένας ανώτερος κουβανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επαφές είναι καθαρά τεχνικής φύσεως, με τις ΗΠΑ να ενημερώνουν τους κουβανούς αξιωματούχους για τις πτήσεις με τους απελαθέντες μετανάστες προς την Αβάνα και τους κουβανούς αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν τη λήψη του μηνύματος.

Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο ισπανικό μέσο ABC Internacional ενέτεινε την σύγχυση, ισχυριζόμενο ότι ο Μεξικανός αξιωματούχος Εφραίν Γκουανταράμα διευκολύνει τις συνομιλίες. Μια καλά πληροφορημένη πηγή με άμεση γνώση των γεγονότων δήλωσε στο Drop Site ότι ο Γκουανταράμα δεν κάνει κάτι τέτοιο.

Μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ανώτεροι αξιωματούχοι της κουβανικής κυβέρνησης έχουν δείξει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ευρείες συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ συνομιλίες στις οποίες θα μπορούσε να συμμετάσχει ακόμη και ο Ρούμπιο, μακροχρόνιος εχθρός της κυβέρνησης, σύμφωνα «πολλούς κουβανούς αξιωματούχους». Η μόνη κόκκινη γραμμή, όπως είπαν, είναι ότι η κυριαρχία του νησιού δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η Κούβα μπορεί να διαπραγματευτεί για τα πάντα εκτός από την ανεξαρτησία της

Η επιθυμία της Αβάνας για συνομιλίες, που αγγίζει τα όρια της απελπισίας, έχει γνωστοποιηθεί στις ΗΠΑ μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με το Associated Press και το CNN. «Η Κούβα επαναλαμβάνει την προθυμία της να διατηρήσει έναν σεβασμό και αμοιβαίο διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ», δήλωσε το κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση της 1ης Φεβρουαρίου, «με στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα, βασισμένα στο αμοιβαίο συμφέρον και το διεθνές δίκαιο».

Το υπουργείο συμπλήρωσε ότι η Κούβα είναι πρόθυμη να «διευρύνει» το πεδίο των συνομιλιών, δηλώνοντας ότι η χώρα «απορρίπτει κατηγορηματικά την απεικόνισή της ως απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Για να καταλήξει ότι η Κούβα «ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας αυτής, ούτε θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας. Αντίθετα, η Κούβα είναι έτοιμη να επαναλάβει και να διευρύνει τη διμερή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση κοινών διακρατικών απειλών, υπερασπιζόμενη παράλληλα με αταλάντευτη αποφασιστικότητα την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της».

Σε συνέντευξή του στο Newsweek, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κούβας στον ΟΗΕ, Ερνέστο Σομπερόν Γκουζμάν, δήλωσε ότι η Κούβα θα ήταν ευτυχής να συνεργαστεί με τον Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης, καταπολέμησης των ναρκωτικών, έρευνας στον τομέα της υγείας —σημείωσε τον έπαινο του Τραμπ για τα σχετικά χαμηλότερα ποσοστά αυτισμού στην Κούβα— και σε άλλους τομείς.

Δεν είναι μόνο η κρίση, αλλά κυρίως οι απειλές των ΗΠΑ που νομίζουν πως η Κούβα δεν διαπραγματεύεται

Εκτός από την τρέχουσα οικονομική κρίση, η άμεση αιτία ανησυχίας για την Κούβα είναι μια εκτελεστική εντολή που εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία απειλεί με βαριά δασμολογικά τέλη «οποιαδήποτε άλλη χώρα που άμεσα ή έμμεσα πωλεί ή παρέχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πετρέλαιο στην Κούβα».

Αν και δεν αναφέρεται ονομαστικά, η απειλή για δασμολογικά τέλη στοχεύει το Μεξικό, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του οποίου τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου στο μικρό νησιωτικό κράτος που βρίσκεται 90 μίλια νότια της ακτής της Φλόριντα.

Σε απάντηση, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού, PEMEX, φέρεται να έχει αναστείλει τουλάχιστον μία προγραμματισμένη αποστολή πετρελαίου στον κουβανό σύμμαχό της, αφήνοντας την Κούβα με πετρέλαιο που υπολογίζεται ότι θα επαρκέσει για δύο έως τρεις εβδομάδες για να συνεχίσει να λειτουργεί η χώρα.

Όμως η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ έστειλε εκατοντάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (814) στην Κούβα. Με τον Μιγκέλ Ντίαζ – Κανέλ να ευχαριστεί την πρόεδρο Σάινμπαουμ και όσες κυβερνήσεις στέκονται αλληλέγγυες στην Κούβα.

🇨🇺 Durante su conferencia de prensa en La Habana, #Cuba, el presidente Miguel Díaz – Canel agradeció a la presidenta 🇲🇽 @Claudiashein y a otros gobiernos el apoyo que se ha dado a la isla frente a la crisis que atraviesa derivado de las presiones estadunidenses. Más información… pic.twitter.com/wbWYk6hnXv — La Jornada (@lajornadaonline) February 5, 2026

Είμαστε μια χώρα ειρήνης, δεν απειλούμε τις ΗΠΑ

Υπερφορτωμένο, με ανεπαρκή καύσιμα και ξεπερασμένο, το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας μόλις και μετά βίας αντέχει, ενώ η κουβανική κυβέρνηση δηλώνει δημοσίως ότι προετοιμάζεται να διαχειριστεί τη ζωή στη χώρα με σχεδόν μηδενική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Την Παρασκευή, οι υπουργοί άρχισαν να εφαρμόζουν ένα εθνικό σχέδιο διανομής ενέργειας.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη μείωση των μαζικών μεταφορών, τη μείωση των ατομικών ποσοστώσεων βενζίνης και τη μείωση των ημερών παρουσίας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ συνέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο φέρεται να σχεδίαζε να μεταφέρει καύσιμα στην Κούβα. Τα καύσιμα στην Αβάνα επαρκούσαν μόλις για μια ημέρα.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ επανέλαβε την κατηγορηματική ανοιχτή στάση της χώρας του για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ χωρίς «πίεση» ή «προϋποθέσεις». Οι δηλώσεις του Ντίαζ-Κανέλ μεταδόθηκαν από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο και, όπως παρατήρησε ένας δημοσιογράφος της Wall Street Journal, απευθύνονταν «σε ένα μόνο ακροατήριο στην Ουάσινγκτον»: τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε μια χώρα ειρήνης», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ. «Δεν αποτελούμε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο επίσης Κουβανοαμερικανός και πολιτευόμενος στη Νέα Υόρκη, Ντάνι Βαλντέζ, σχολιάζοντας το ρεπορτάζ δήλωσε το εξής συνταρακτικό: «ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά την πείνα ολόκληρου ενός έθνους», ενώ οι Κουβανοί «επιθυμούν διάλογο και μια λύση, χωρίς να παραχωρήσουν την κυριαρχία τους».