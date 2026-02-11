newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 05:30

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Μια κρίση εξελίσσεται ραγδαία στην Κούβα, καθώς οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να εμποδίσει την προμήθεια καυσίμων στο νησί έχουν γίνει όλο και πιο αποτελεσματικές από τη στιγμή που μια εκτελεστική εντολή απείλησε με δασμούς κάθε χώρα που εμπορεύεται το οτιδήποτε με την Κούβα.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ υπέκυψε στην πίεση και σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα.  Εν τω μεταξύ, στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την επίλυση της αντιπαράθεσης. Αυτό, όπως αποδεικνύεται, είναι απλά ψευδές, ένα ψέμα που του είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου του να ανατρέψει την κουβανική κυβέρνηση σύμφωνα με το Drop Site.

Οι τρεις συγγραφείς του ρεπορτάζ, από την Αβάνα, την Πόλη του Μεξικού και ο αναλυτής από την Ουάσινγκτον, υποθέτουν πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν γνωρίζει πως δεν διεξάγονται συνομιλίες υψηλού επιπέδου όπως νομίζει ο ίδιος και πιέζει ακόμα περισσότερο την Κούβα. Η συλλογιστική των τριών δημοσιογράφων που συνεργάστηκαν όχι μόνο δείχνει στέρεη, αλλά αναδεικνύει μεγάλες δημοσιογραφικές παραβιάσεις της δεοντολογίας.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι τρεις δημοσιογράφοι, δείχνουν πως πέρα από ισχυρισμούς δεν υπάρχουν απτά στοιχεία ή επιβεβαίωση πως διεξάγονται συζητήσεις πλην του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Του υπουργείου ευθύνης του Μάρκο Ρούμπιο.

«Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Κούβα» λέει ο Τραμπ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κουβανικής κυβέρνησης, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν μέγιστη πίεση στο νησί. «Συζητάμε με τους ανθρώπους της Κούβας, τους υψηλότερους αξιωματούχους της Κούβας, για να δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. «Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Κούβα».

Οι Κουβανοί ηγέτες, εν τω μεταξύ, έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα, από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία έως τον τουρισμό και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ότι η Κούβα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διάλογο με τις ΗΠΑ για οποιοδήποτε θέμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν χωρίς πίεση ή προϋποθέσεις, με βάση τον σεβασμό της κουβανικής κυριαρχίας.

Ανώτεροι Κουβανοί ηγέτες επανέλαβαν ότι η κυβέρνηση είναι σοβαρή όσον αφορά την ανοιχτή στάση της σε ευρείες συνομιλίες. Και ο Τραμπ δεν είναι άγνωστος στο δυναμικό της νήσου για τις αμερικανικές εταιρείες, καθώς ο ίδιος κατέχει από καιρό ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα για μια ιδιοκτησία Trump Havana, το οποίο ανανεώνει κάθε χρόνο.

Όλα τα στοιχεία φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η ευκαιρία για τον Τραμπ να συνάψει μια ιστορική συμφωνία είναι προ των πυλών. Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις του προέδρου, δεν υπάρχουν και δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Αβάνας και της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πέντε κουβανούς και αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι λόγω της ευαισθησίας των σχέσεων μεταξύ Κούβας και ΗΠΑ.

Δεν υπήρξαν ποτέ διαπραγματεύσεις με την Κούβα

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του Τραμπ για αυτές τις συνομιλίες, αποδεικνύεται ότι δεν λέει ψέματα. Αντίθετα, το Drop Site έχει πηγές που θεωρεί ότι τον έχουν παραπλανήσει. «Το λέει αυτό επειδή έτσι του έχει πει ο Μάρκο», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ, αναφερόμενος σε μια εσωτερική προσπάθεια του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να πείσει τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Κούβα βρίσκονται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχουν ξεκινήσει ποτέ.

Η ιδέα, σύμφωνα με την πηγή, είναι ότι σε λίγες εβδομάδες ή μήνες, ο Ρούμπιο θα μπορεί να ισχυριστεί ότι οι συνομιλίες ήταν άκαρπες λόγω της αδιαλλαξίας της Κούβας. Με τις διπλωματικές εξόδους να είναι μπλοκαρισμένες, αυτό θα έκανε το όραμα του Ρούμπιο για αλλαγή καθεστώτος τη μόνη προοπτική για μια κυβέρνηση που δεν επιθυμεί να αλλάξει πορεία σε κανένα θέμα.

Σε ερώτηση αν γίνονται συνομιλίες το γραφείο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι τέτοιες διαπραγματεύσεις όντως γίνονται: «Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, είμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα, της οποίας οι ηγέτες πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Κούβα είναι μια αποτυχημένη χώρα, της οποίας οι ηγέτες έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα με την απώλεια της υποστήριξης από τη Βενεζουέλα και με τη διακοπή της αποστολής πετρελαίου από το Μεξικό».

Η δήλωση δεν παρέχει καμία απόδειξη ότι οι συνομιλίες πραγματοποιούνται, δεν κατονομάζει κανέναν από τους συμμετέχοντες αξιωματούχους, δεν αναφέρει ημερομηνίες συναντήσεων, ούτε προσδιορίζει τον τόπο όπου υποτίθεται ότι πραγματοποιούνται οι συνομιλίες. Η φράση κλειδί είναι η «όπως δήλωσε ο πρόεδρος». Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις βάσει των στοιχείων που είχε και αν τις πάρει πίσω, θα γελοιοποιηθεί η κυβέρνησή του.

Αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ – Κούβας χωρίς αλλαγή καθεστώτος, ο Ρούμπιο κινδυνεύει

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για μια ιδεολογική αντιπαράθεση με την Κούβα. Αυτό, σύμφωνα με πηγές, είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε γιατί, μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, οι ΗΠΑ ανάγκασαν τη Βενεζουέλα να ανατρέψει βασική νομοθεσία της εποχής Τσάβες σχετικά με το πετρέλαιο, μέσω μιας μεταρρύθμισης που ανοίγει τη χώρα στις ξένες επενδύσεις, αντί να αλλάξει το καθεστώς της.

Ο Ρούμπιο, εν τω μεταξύ, πίεσε σκληρά εσωτερικά για μια πλήρη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, αλλά έπρεπε να συμβιβαστεί με την απλή απομάκρυνση του Μαδούρο. Τελικά, όμως, για τον Ρούμπιο, το πραγματικό έπαθλο ήταν πάντα η Κούβα. Ο Κουβανοαμερικανός Ρούμπιο λογοδοτεί σε μια πολιτική βάση στη νότια Φλόριντα που θα εξεγερθεί αν συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων με την κομμουνιστική κυβέρνηση και η οποία, θα έχει τη δύναμη να τον καταστρέψει.

Η άνοδος του Ρούμπιο στη πολιτική της Φλόριντα και της χώρας — που τον φέρνει τώρα στο κατώφλι του Οβάλ Γραφείου — συνοδεύτηκε από μια σειρά σκάνδαλων διαφθοράς, αλλά με την ενωμένη υποστήριξη της πατρίδας του, κατάφερε να αναδειχθεί στο πολιτικό προσκήνιο με σχετικά καθαρή φήμη σε εθνικό επίπεδο.

Αν ο Τραμπ καταφέρει να συνάψει συμφωνία με την κουβανική κυβέρνηση που θα πρέπει να υπογράψει ο Ρούμπιο, ο τελευταίος θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα: είτε να προδώσει τον αγώνα της ζωής του και των υποστηρικτών του στο Μαϊάμι, είτε να παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Για τους αντιπάλους του Ρούμπιο εντός της κυβέρνησης, η στιγμή αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να μετατρέψουν την Κούβα στο Βατερλό του.

Από το Βατερλό του Ρούμπιο στο Βατερλό της ενημέρωσης

Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για συνομιλίες υψηλού επιπέδου, οι Κουβανοί αξιωματούχοι, μπερδεμένοι, επέμειναν στον δημοσιογράφο του Drop Site στην Αβάνα ότι δεν υπήρχαν τέτοιες συνομιλίες σε εξέλιξη, αλλά ότι ήταν πρόθυμοι να ξεκινήσουν. Ωστόσο, η παραπληροφόρηση στα μέσα ενημέρωσης έχει θολώσει την κατάσταση.

Στις 2 Φεβρουαρίου, την ημέρα μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, το Politico δημοσίευσε ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο ο γιος του Ραούλ Κάστρο είχε ταξιδέψει στο Μεξικό για συνομιλίες με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών και έθεσε τον ερώτημα στον τίτλο: «Μπορεί ένας Κάστρο να γίνει ο άνθρωπός μας στην Αβάνα;».

Ωστόσο, το άρθρο προέρχεται από το 14YMedio, ένα ειδησεογραφικό μέσο που διευθύνεται από την αντιφρονούντα μπλόγκερ Ιοάνι Σάντσεθ (σ.σ. Ναι, Yoani), η οποία εδρεύει στην Αβάνα, και το οποίο βασίστηκε σε μια και μόνο ανάρτηση στο Facebook από έναν κουβανό δημοσιογράφο που ζει στην Ισπανία και δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται. Ωστόσο, η αναφορά του Politico άρχισε να κυκλοφορεί στην Ουάσινγκτον και έγινε αποδεκτή ως γεγονός, ακόμα και αν η Κούβα διέψευσε πως διεξάγονται συνομιλίες.

«Προς το παρόν, έχουμε ανταλλάξει κάποια μηνύματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει διμερή διάλογο», επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Κούβας, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, σε συνέντευξή του στο CNN την περασμένη Τετάρτη. «Τα περισσότερα θέματα στην Κούβα που αφορούν τις ΗΠΑ συνδέονται με το υψηλότερο επίπεδο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα για εμάς, οπότε δεν υπάρχει καμία απόφαση, καμία ενέργεια που να μην εμπλέκει το υψηλό επίπεδο της κυβέρνησης της Κούβας».

Οι New York Times λένε πως είχαν επαφές για το μεταναστευτικό, επιβεβαίωσε η Αβάνα

Ένας «ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ» δήλωσε πρόσφατα στους New York Times ότι οι επαφές μεταξύ της κουβανικής και της αμερικανικής κυβέρνησης «δεν ήταν ουσιαστικές» και αφορούσαν απλώς τη συζήτηση για την επαναπατρισμό μεταναστών. Δηλαδή διεκπεραιωτικές για κάτι ήδη συμφωνημένο.

Αναλύοντας περαιτέρω, ένας ανώτερος κουβανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επαφές είναι καθαρά τεχνικής φύσεως, με τις ΗΠΑ να ενημερώνουν τους κουβανούς αξιωματούχους για τις πτήσεις με τους απελαθέντες μετανάστες προς την Αβάνα και τους κουβανούς αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν τη λήψη του μηνύματος.

Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο ισπανικό μέσο ABC Internacional ενέτεινε την σύγχυση, ισχυριζόμενο ότι ο Μεξικανός αξιωματούχος Εφραίν Γκουανταράμα διευκολύνει τις συνομιλίες. Μια καλά πληροφορημένη πηγή με άμεση γνώση των γεγονότων δήλωσε στο Drop Site ότι ο Γκουανταράμα δεν κάνει κάτι τέτοιο.

Μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ανώτεροι αξιωματούχοι της κουβανικής κυβέρνησης έχουν δείξει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ευρείες συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ συνομιλίες στις οποίες θα μπορούσε να συμμετάσχει ακόμη και ο Ρούμπιο, μακροχρόνιος εχθρός της κυβέρνησης, σύμφωνα «πολλούς κουβανούς αξιωματούχους». Η μόνη κόκκινη γραμμή, όπως είπαν, είναι ότι η κυριαρχία του νησιού δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η Κούβα μπορεί να διαπραγματευτεί για τα πάντα εκτός από την ανεξαρτησία της

Η επιθυμία της Αβάνας για συνομιλίες, που αγγίζει τα όρια της απελπισίας, έχει γνωστοποιηθεί στις ΗΠΑ μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με το Associated Press και το CNN. «Η Κούβα επαναλαμβάνει την προθυμία της να διατηρήσει έναν σεβασμό και αμοιβαίο διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ», δήλωσε το κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση της 1ης Φεβρουαρίου, «με στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα, βασισμένα στο αμοιβαίο συμφέρον και το διεθνές δίκαιο».

Το υπουργείο συμπλήρωσε ότι η Κούβα είναι πρόθυμη να «διευρύνει» το πεδίο των συνομιλιών, δηλώνοντας ότι η χώρα «απορρίπτει κατηγορηματικά την απεικόνισή της ως απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Για να καταλήξει ότι η Κούβα «ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας αυτής, ούτε θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας. Αντίθετα, η Κούβα είναι έτοιμη να επαναλάβει και να διευρύνει τη διμερή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση κοινών διακρατικών απειλών, υπερασπιζόμενη παράλληλα με αταλάντευτη αποφασιστικότητα την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της».

Σε συνέντευξή του στο Newsweek, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κούβας στον ΟΗΕ, Ερνέστο Σομπερόν Γκουζμάν, δήλωσε ότι η Κούβα θα ήταν ευτυχής να συνεργαστεί με τον Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης, καταπολέμησης των ναρκωτικών, έρευνας στον τομέα της υγείας —σημείωσε τον έπαινο του Τραμπ για τα σχετικά χαμηλότερα ποσοστά αυτισμού στην Κούβα— και σε άλλους τομείς.

Δεν είναι μόνο η κρίση, αλλά κυρίως οι απειλές των ΗΠΑ που νομίζουν πως η Κούβα δεν διαπραγματεύεται

Εκτός από την τρέχουσα οικονομική κρίση, η άμεση αιτία ανησυχίας για την Κούβα είναι μια εκτελεστική εντολή που εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία απειλεί με βαριά δασμολογικά τέλη «οποιαδήποτε άλλη χώρα που άμεσα ή έμμεσα πωλεί ή παρέχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πετρέλαιο στην Κούβα».

Αν και δεν αναφέρεται ονομαστικά, η απειλή για δασμολογικά τέλη στοχεύει το Μεξικό, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του οποίου τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου στο μικρό νησιωτικό κράτος που βρίσκεται 90 μίλια νότια της ακτής της Φλόριντα.

Σε απάντηση, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού, PEMEX, φέρεται να έχει αναστείλει τουλάχιστον μία προγραμματισμένη αποστολή πετρελαίου στον κουβανό σύμμαχό της, αφήνοντας την Κούβα με πετρέλαιο που υπολογίζεται ότι θα επαρκέσει για δύο έως τρεις εβδομάδες για να συνεχίσει να λειτουργεί η χώρα.

Όμως η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ έστειλε εκατοντάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (814) στην Κούβα. Με τον Μιγκέλ Ντίαζ – Κανέλ να ευχαριστεί την πρόεδρο Σάινμπαουμ και όσες κυβερνήσεις στέκονται αλληλέγγυες στην Κούβα.

Είμαστε μια χώρα ειρήνης, δεν απειλούμε τις ΗΠΑ

Υπερφορτωμένο, με ανεπαρκή καύσιμα και ξεπερασμένο, το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας μόλις και μετά βίας αντέχει, ενώ η κουβανική κυβέρνηση δηλώνει δημοσίως ότι προετοιμάζεται να διαχειριστεί τη ζωή στη χώρα με σχεδόν μηδενική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Την Παρασκευή, οι υπουργοί άρχισαν να εφαρμόζουν ένα εθνικό σχέδιο διανομής ενέργειας.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη μείωση των μαζικών μεταφορών, τη μείωση των ατομικών ποσοστώσεων βενζίνης και τη μείωση των ημερών παρουσίας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ συνέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο φέρεται να σχεδίαζε να μεταφέρει καύσιμα στην Κούβα. Τα καύσιμα στην Αβάνα επαρκούσαν μόλις για μια ημέρα.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ επανέλαβε την κατηγορηματική ανοιχτή στάση της χώρας του για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ χωρίς «πίεση» ή «προϋποθέσεις». Οι δηλώσεις του Ντίαζ-Κανέλ μεταδόθηκαν από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο και, όπως παρατήρησε ένας δημοσιογράφος της Wall Street Journal, απευθύνονταν «σε ένα μόνο ακροατήριο στην Ουάσινγκτον»: τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε μια χώρα ειρήνης», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ. «Δεν αποτελούμε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο επίσης Κουβανοαμερικανός και πολιτευόμενος στη Νέα Υόρκη, Ντάνι Βαλντέζ, σχολιάζοντας το ρεπορτάζ δήλωσε το εξής συνταρακτικό: «ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά την πείνα ολόκληρου ενός έθνους», ενώ οι Κουβανοί «επιθυμούν διάλογο και μια λύση, χωρίς να παραχωρήσουν την κυριαρχία τους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Δορυφορικές εικόνες 10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Ελλάδα 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», τόνισε

Σύνταξη
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Δορυφορικές εικόνες 10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο