Η Ρωσία έχει προμηθεύσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια πετρέλαιο στην Κούβα και θα συνεχίσει να το κάνει, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Κούβα Βίκτορ Κορονέλι.

«Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή θα συνεχισθεί», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν συνομιλίες «με τα πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην Κούβα», μερικές ημέρες αφού υποστήριξε πως η Κούβα είναι «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και απείλησε με δασμούς στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ οποιασδήποτε χώρας στέλνει πετρέλαιο στο νησί.

Οι ΗΠΑ κάνουν κινήσεις για να εμποδίσουν να φθάνει στην Κούβα πετρέλαιο, περιλαμβανομένου αυτού της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα οι τιμές των τροφίμων και των μεταφορών να αυξάνονται και να προκαλούνται σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης, ακόμα και στην πρωτεύουσα Αβάνα.

Εντωμεταξύ το βράδυ της Τετάρτης η ανατολική Κούβα όπου βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, Σαντιάγο ντε Κούμπα, βυθίστηκε στο σκοτάδι λόγω βλάβης σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.

«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

«Στις 20:54, σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρίνισε το Canal Caribe.

Συχνές οι διακοπές ρεύματος

Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, είναι συχνό φαινόμενο στην Κούβα. Το σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας της Κούβας είναι πεπαλαιωμένο ενώ ταυτόχρονα η χώρα μαστίζεται από έλλειψη καυσίμων, φυσικές καταστροφές και μια οικονομική κρίση.

Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, που λειτουργούν με πετρέλαιο και είναι απαρχαιωμένοι, προσπαθούν να κρατήσουν αναμμένα τα φώτα μολονότι έφτασαν στα όριά τους πέρσι, όταν μειώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και το Μεξικό.