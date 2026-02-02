newspaper
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Κούβα: Αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ – Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»
Κόσμος 02 Φεβρουαρίου 2026, 11:57

Κούβα: Αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ – Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»

Η Κούβα καλεί σε διάλογο και τονίζει ότι το νησί της Καραϊβικής δεν υποστηρίζει την «τρομοκρατία» - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους

Η κυβέρνηση της Κούβας απέρριψε τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Ο κουβανικός λαός και ο αμερικανικός λαός επωφελούνται από την εποικοδομητική συνεργασία»

Η Αβάνα δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Το κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία καλεί σε διάλογο και τονίζει ότι το νησί της Καραϊβικής δεν υποστηρίζει την «τρομοκρατία».

Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω έντασης μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο τον περασμένο μήνα, η οποία αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ που έχει στόχο την αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό ημισφαίριο, όπως σημειώνει το AJ.

«Ο κουβανικός λαός και ο αμερικανικός λαός επωφελούνται από την εποικοδομητική συνεργασία, τη νόμιμη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη», σημειώνει η Αβάνα.

«Η Κούβα επιβεβαιώνει την προθυμία της να διατηρήσει έναν ειλικρινή και αμοιβαίο διάλογο, προσανατολισμένο προς απτά αποτελέσματα, με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το διεθνές δίκαιο», προσθέτει.

Η Κούβα «τώρα δεν έχει τη Βενεζουέλα να τη στηρίζει», είπε ο Τραμπ

Η ανακοίνωση της Κούβας κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά που ο Τραμπ είπε ότι οι διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα έχουν αποκατασταθεί, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνομιλίες με τα «ανώτατα στελέχη» της κουβανικής κυβέρνησης.

«Η Κούβα είναι μια χώρα που βρίσκεται σε παρακμή εδώ και πολύ καιρό. Τώρα όμως δεν έχει τη Βενεζουέλα να τη στηρίζει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους αργά το βράδυ της Κυριακής.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η Βενεζουέλα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας της Κούβας, αλλά από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον Μαδούρο, η ροή πετρελαίου προς το νησί έχει σχεδόν σταματήσει, γράφει το AJ.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αναχαιτίσει και κατασχέσει πετρελαιοφόρα της Βενεζουέλας στην Καραϊβική – μια κίνηση που, σύμφωνα με επικριτές της Ουάσινγκτον, ισοδυναμεί με πειρατεία.

Πέρα από τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, η Κούβα είχε στενές οικονομικές σχέσεις και συνεργαζόταν στον τομέα της ασφάλειας με την κυβέρνηση του Μαδούρο.

Σχεδόν 50 Κουβανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί επίσης πιέσεις στο Μεξικό να σταματήσει να προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα.

Μια συνολική ενεργειακή πολιορκία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη χώρα, σημειώνει το AJ.

Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Κολομβία 02.02.26

Πεθαίνει από πνιγμό ο δεύτερος τη τάξει της Clan del Golfo

Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
