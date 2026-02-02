Η κυβέρνηση της Κούβας απέρριψε τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Ο κουβανικός λαός και ο αμερικανικός λαός επωφελούνται από την εποικοδομητική συνεργασία»

Η Αβάνα δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Το κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία καλεί σε διάλογο και τονίζει ότι το νησί της Καραϊβικής δεν υποστηρίζει την «τρομοκρατία».

Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω έντασης μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο τον περασμένο μήνα, η οποία αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ που έχει στόχο την αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό ημισφαίριο, όπως σημειώνει το AJ.

«Ο κουβανικός λαός και ο αμερικανικός λαός επωφελούνται από την εποικοδομητική συνεργασία, τη νόμιμη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη», σημειώνει η Αβάνα.

«Η Κούβα επιβεβαιώνει την προθυμία της να διατηρήσει έναν ειλικρινή και αμοιβαίο διάλογο, προσανατολισμένο προς απτά αποτελέσματα, με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το διεθνές δίκαιο», προσθέτει.

Η Κούβα «τώρα δεν έχει τη Βενεζουέλα να τη στηρίζει», είπε ο Τραμπ

Η ανακοίνωση της Κούβας κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά που ο Τραμπ είπε ότι οι διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα έχουν αποκατασταθεί, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνομιλίες με τα «ανώτατα στελέχη» της κουβανικής κυβέρνησης.

«Η Κούβα είναι μια χώρα που βρίσκεται σε παρακμή εδώ και πολύ καιρό. Τώρα όμως δεν έχει τη Βενεζουέλα να τη στηρίζει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η Βενεζουέλα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας της Κούβας, αλλά από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον Μαδούρο, η ροή πετρελαίου προς το νησί έχει σχεδόν σταματήσει, γράφει το AJ.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αναχαιτίσει και κατασχέσει πετρελαιοφόρα της Βενεζουέλας στην Καραϊβική – μια κίνηση που, σύμφωνα με επικριτές της Ουάσινγκτον, ισοδυναμεί με πειρατεία.

Πέρα από τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, η Κούβα είχε στενές οικονομικές σχέσεις και συνεργαζόταν στον τομέα της ασφάλειας με την κυβέρνηση του Μαδούρο.

Σχεδόν 50 Κουβανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί επίσης πιέσεις στο Μεξικό να σταματήσει να προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα.

Μια συνολική ενεργειακή πολιορκία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη χώρα, σημειώνει το AJ.