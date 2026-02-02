Έκκληση του Πάπα Λέων σε ΗΠΑ – Κούβα για ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο

Τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας εξέφρασε με δήλωσή του την Κυριακή ο Πάπας Λέων και ζήτησε «ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο» για την πρόληψη της βίας και των περαιτέρω δεινών για τον κουβανικό λαό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές από χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο την Κούβα, εντείνοντας την πίεση στον μακροχρόνιο εχθρό της Ουάσινγκτον μετά την απαγωγή και «σύλληψη» από τον αμερικανικό στρατό του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, βασικού συμμάχου της Κούβας, στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απειλή δασμών ήταν απαραίτητη για την προστασία «της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από τις κακόβουλες ενέργειες και πολιτικές του κουβανικού καθεστώτος».

Προτροπή για διάλογο

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι έλαβε αναφορές «με μεγάλη ανησυχία» για αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών. Συντάχθηκε με τους Κουβανούς επισκόπους στην «προτροπή προς τους υπεύθυνους να προωθήσουν ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο για να αποφευχθούν η βία και τα περαιτέρω βάσανα για τον κουβανικό λαό», σε σχόλια μετά την εβδομαδιαία προσευχή του Angelus.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ προέβλεψε ότι «η Κούβα θα αποτύχει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, κάποτε ο κορυφαίος προμηθευτής πετρελαίου του νησιού, δεν είχε στείλει πρόσφατα πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, κήρυξε «διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε απάντηση στην προειδοποίηση των ΗΠΑ για δασμούς, την οποία χαρακτήρισε «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή».

Το Σάββατο, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς την Κούβα να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν χρειάζεται να υπάρξει ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One καθ’ οδόν προς τη Φλόριντα.

Πηγή: ot.gr