Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ο Πάπας Λέων είναι μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, ανώτατος διπλωματικός αξιωματούχος του Βατικανού.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας από τις ΗΠΑ και επικριτής ορισμένων πολιτικών του Τραμπ, εξετάζει την πρόσκληση, είπε.

«Ο Πάπας έλαβε μια πρόσκληση και εξετάζουμε τι θα κάνουμε», δήλωσε ο Παρόλιν στους δημοσιογράφους.

«Πιστεύω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να το εξετάσουμε πριν δώσουμε μια απάντηση».

Ένα αμφιλεγόμενο συμβούλιο

Αρχικά, ο σκοπός του συμβουλίου ήταν να τερματίσει τη σύγκρουση στη Γάζα, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει πολύ ευρύτερες αρμοδιότητες και θα επιλύει συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

A full list of countries invited by Trump to join the proposed «Peace Council» (effectively a new UN) has been published. There are 50 countries on the list with entry fee is said to be as high as $1 billion. Trump is setting up a Mar-a-Lago-style country club on steroids. pic.twitter.com/NHkficF40I — Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) January 20, 2026

Ενώ ορισμένες χώρες, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση, αρκετές άλλες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, με διπλωμάτες να προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Το γραφείο Τύπου του Βατικανού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Παρόλιν.

Ο Λέων, ο οποίος έχει επιδείξει ένα ισχυρό αλλά ήσυχο διπλωματικό στυλ από την εκλογή του ως Πάπα τον περασμένο Μάιο, έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα, μεταξύ άλλων σε ένα δυναμικό κήρυγμα την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο Πάπας, ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών παγκοσμίως, σπάνια συμμετέχει σε διεθνή συμβούλια.

Το Βατικανό διαθέτει εκτεταμένη διπλωματική υπηρεσία και είναι μόνιμος παρατηρητής στα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας συχνά σε συζητήσεις.