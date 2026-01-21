Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός
Η αντίθεση των Ευρωπαίων στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως και η πρωτοβουλία του να συστήσει ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», έχουν εκτροχιάσει τα σχέδια για ένα μεταπολεμικό πακέτο οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, ανέφερε η εφημερίδα Financial Times.
Σύμφωνα με την εφημερίδα η οποία επικαλείται έξι αξιωματούχους, λόγω της διατλαντικής έντασης θα καθυστερήσει η ανακοίνωση ενός πακέτου 800 δισεκ. δολαρίων για την ευημερία, στο οποίο θα έπρεπε να συμφωνήσουν η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός αυτή την εβδομάδα.
Το Reuters δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει ακόμη σε αίτημα σχολιασμού.
Δεν υπάρχει όρεξη για θέαμα
«Σε αυτό το στάδιο κανείς δεν έχει διάθεση να στήσει ένα μεγαλειώδες θέαμα γύρω από μια συμφωνία με τον Τραμπ», δήλωσε ένας αξιωματούχος στους FT, προσθέτοντας ότι οι διαφωνίες για τη Γροιλανδία και το Συμβούλιο Ειρήνης έχουν επισκιάσει το ζήτημα της Ουκρανίας στο Νταβός.
Η ένταση γύρω από τη Γροιλανδία προκάλεσε αυτή την εβδομάδα τη διακοπή των διαπραγματεύσεων για το κείμενο του σχεδίου ευημερίας, ανέφερε το ρεπορτάζ των FT, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έστειλαν εκπρόσωπο σε μια κρίσιμη συνεδρίαση το βράδυ της Δευτέρας.
Το «σχέδιο ευημερίας» δεν μπαίνει οριστικά στο συρτάρι, τόνισε η εφημερίδα σημειώνοντας ότι μπορεί να υπογραφεί αργότερα.
Χθες, Τρίτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα μεταβεί στο Νταβός μόνο αν πρόκειται να υπογράψει έγγραφα αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρουν οι ΗΠΑ στη χώρα του και αναφορικά με το σχέδιο ευημερίας.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
