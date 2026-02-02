Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα

Το Μεξικό θα στείλει την ερχόμενη εβδομάδα ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών τροφίμων, ανακοίνωσε η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ. Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει με δασμούς όποιες χώρες προμηθεύουν πετρέλαιο την Αβάνα, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στην κουβανική κυβέρνηση και να κάνει συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Μετά την ανατροπή Μαδούρο και τον αμερικανικό έλεγχο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, μόνο το Μεξικό μπορούσε να προμηθεύσει την Κούβα με καύσιμα.

Η Κλάουντια Σεϊνμπάουμ, σε ομιλία της ανακοίνωσε ότι το Μεξικό σχεδιάζει να στείλει «ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, τρόφιμα και άλλα προϊόντα, επιλύοντας παράλληλα διπλωματικά το ζήτημα των παραδόσεων πετρελαίου για ανθρωπιστικούς λόγους».

«Θα έχουμε συμφωνία»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κλιμακώνει τις απειλές του κατά της Κούβας, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει διάλογο με τις κουβανικές αρχές. Και πρόσθεσε ότι αυτός ο διάλογος θα οδηγήσει σε μια συμφωνία.

«Μιλάμε με τους Κουβανούς, τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Κούβα», δήλωσε από τη Φλόριντα.

«Θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε, αλλά «νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Κούβα».

Μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχουν επανειλημμένα απειλήσει την κυβέρνηση της Κούβας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι μια «αποτυχημένη» και «ασταθής» χώρα. Και πως «δεν έχει πλέον τη Βενεζουέλα να την υποστηρίζει».

Ενώ ο Ρούμπιο έχει αφήσει υπόνοιες ότι η κυβέρνησή της θα έχει την τύχη του Νικολάς Μαδούρο.

Απειλή για δασμούς

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα που ορίζει ότι η Ουάσιγκτον «θα μπορούσε» να επιβάλει δασμούς, αδιευκρίνιστου ύψους, στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα. Βασικό του επιχείρημα ότι η Κούβα συνιστά «απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Το Μεξικό έχει γίνει κρίσιμος προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση. Η κρίση αυτή επιδεινώθηκε από την αναστολή παραδόσεων αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Η πρόεδρος του Μεξικού έχει καταστήσει σαφές ότι το Μεξικό θα παραμένει αλληλέγγυο με την Κούβα. Επίσης, έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών της να επικοινωνήσει με την Ουάσιγκτον για να «κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις» του διατάγματος Τραμπ.

«Η εφαρμογή τελωνειακών δασμών σε χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας, πλήττοντας άμεσα τα νοσοκομεία, τον τομέα των τροφίμων και άλλες υπηρεσίες απόλυτα απαραίτητες για τον κουβανικό λαό», δήλωσε η Κλάουντια Σεϊνμπάουμ.

Και πρόσθεσε ότι, ενώ η κυβέρνησή της συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να καθορίσει το μέλλον των αποστολών αργού πετρελαίου, αποφάσισε να «στείλει και άλλα βασικά προϊόντα στον κουβανικό λαό».

Διαψεύδει τον Τραμπ

Η πρόεδρος του Μεξικού διέψευσε ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι της είχε ζητήσει να σταματήσει τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από το Μεξικό προς τη χώρα της Καραϊβικής. «Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ το ζήτημα του κουβανικού πετρελαίου με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η Σεϊνμπάουμ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Μεξικό βρίσκεται αντιμέτωπο με τις απειλές Τραμπ για δασμούς. Κατά την έναρξη της θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025, απειλούσε το Μεξικό και τον Καναδά με δασμούς, ενώ επρόκειτο να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της τριμερούς συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου.