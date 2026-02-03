Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι το Μεξικό θα πάψει να προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα, μερικές ημέρες μετά την απειλή του, με μορφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, απροσδιόριστου ύψους, σε βάρος οποιασδήποτε χώρας κάνει παραδόσεις αργού στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση (στη φωτογραφία του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Κούβα και ΗΠΑ έχουν διπλωματικές «ανταλλαγές», πάντως δεν διεξάγεται «επίσημος» διάλογος, δηλώνει κουβανός αξιωματούχος

Η Κούβα «είναι αποτυχημένο κράτος» και «το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

BREAKING: President Trump on Cuba: «It’s a failed nation now, and they’re not getting any money from Venezuela, and they’re not getting any money from anywhere. It’s a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. We are dealing with the Cuban leaders right now.» pic.twitter.com/SChHE4aS60 — World Source News (@Worldsource24) February 2, 2026

Οι κυβερνήσεις της Κούβας και των ΗΠΑ έχουν διπλωματικές «ανταλλαγές», πάντως δεν διεξάγεται «επίσημος» διάλογος, τόνισε χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

«Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτήν τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», εξήγησε ο υφυπουργός.

Πιθανότητα «συμφωνίας»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε προχθές Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει διάλογο με την Αβάνα και συμπλήρωσε πως βλέπει πιθανότητα «συμφωνίας» με την κομμουνιστική κυβέρνηση της νήσου της Καραϊβικής.

Δήλωνε ήδη στα μέσα Ιανουαρίου ότι διεξάγονταν συνομιλίες ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις — κάτι που διέψευσε ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.