Μπλακ άουτ στην ανατολική Κούβα, λόγω βλάβης σε υποσταθμό

Στο σκοτάδι βυθίστηκε το βράδυ της Τετάρτης η ανατολική Κούβα, όπου βρίσκεται η Σαντιάγο ντε Κούμπα -η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας λόγω βλάβης σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.

«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

«Στις 20:54, σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρίνισε το Canal Caribe.

Συχνές οι διακοπές ρεύματος

Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, είναι συχνό φαινόμενο στην Κούβα. Το σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας της Κούβας είναι πεπαλαιωμένο ενώ ταυτόχρονα η χώρα μαστίζεται από έλλειψη καυσίμων, φυσικές καταστροφές και μια οικονομική κρίση.

Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, που λειτουργούν με πετρέλαιο και είναι απαρχαιωμένοι, προσπαθούν να κρατήσουν αναμμένα τα φώτα μολονότι έφτασαν στα όριά τους πέρσι, όταν μειώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και το Μεξικό.