Μπλακ άουτ στην ανατολική Κούβα, λόγω βλάβης σε υποσταθμό
Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, είναι συχνό φαινόμενο στην Κούβα
- Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους
- Πού ζουν οι γηραιότεροι άνθρωποι της Ευρώπης; Τι μας λέει η γεωγραφία για μια ήπειρο που κατακερματίζεται
- Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
- Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
Στο σκοτάδι βυθίστηκε το βράδυ της Τετάρτης η ανατολική Κούβα, όπου βρίσκεται η Σαντιάγο ντε Κούμπα -η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας λόγω βλάβης σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Unión Eléctrica de Cuba (UNE).
«Στις 20:54, σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρίνισε το Canal Caribe.
Συχνές οι διακοπές ρεύματος
Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, είναι συχνό φαινόμενο στην Κούβα. Το σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας της Κούβας είναι πεπαλαιωμένο ενώ ταυτόχρονα η χώρα μαστίζεται από έλλειψη καυσίμων, φυσικές καταστροφές και μια οικονομική κρίση.
Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, που λειτουργούν με πετρέλαιο και είναι απαρχαιωμένοι, προσπαθούν να κρατήσουν αναμμένα τα φώτα μολονότι έφτασαν στα όριά τους πέρσι, όταν μειώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και το Μεξικό.
- Μπλακ άουτ στην ανατολική Κούβα, λόγω βλάβης σε υποσταθμό
- Το μυστικό για τα τέλεια scrambled eggs, σύμφωνα με τον Γκόρντον Ράμσεϊ
- Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
- Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
- Σχέση: Πέντε σημάδια που «φωνάζουν» red flags
- Πόσο Drama χωράει μέσα σε δύο λεπτά; Οι Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον είναι το πιο εκρηκτικό ζευγάρι του 2026
- Με πρόληψη τουλάχιστον το 40% των καρκίνων μπορεί να αποφευχθεί
- Κατ’ όνομα ειρήνη – Η Γάζα, η Ριβιέρα του Τραμπ και οι φόβοι μιας νέας Νάκμπα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις