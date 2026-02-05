newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Μπλακ άουτ στην ανατολική Κούβα, λόγω βλάβης σε υποσταθμό
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 06:43

Μπλακ άουτ στην ανατολική Κούβα, λόγω βλάβης σε υποσταθμό

Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, είναι συχνό φαινόμενο στην Κούβα

Σύνταξη
Στο σκοτάδι βυθίστηκε το βράδυ της Τετάρτης η ανατολική Κούβα, όπου βρίσκεται η Σαντιάγο ντε Κούμπα -η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας λόγω βλάβης σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.

«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

«Στις 20:54, σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας»,  διευκρίνισε το Canal Caribe.

Συχνές οι διακοπές ρεύματος

Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, είναι συχνό φαινόμενο στην Κούβα. Το σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας της Κούβας είναι πεπαλαιωμένο ενώ ταυτόχρονα η χώρα μαστίζεται από έλλειψη καυσίμων, φυσικές καταστροφές και μια οικονομική κρίση.

Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, που λειτουργούν με πετρέλαιο και είναι απαρχαιωμένοι, προσπαθούν να κρατήσουν αναμμένα τα φώτα μολονότι έφτασαν στα όριά τους πέρσι, όταν μειώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και το Μεξικό.

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04.02.26

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Πόλεμος 04.02.26

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Roblox: Η Αίγυπτος προστέθηκε στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα
«Προστασία ανηλίκων» 05.02.26

Η Αίγυπτος μπλοκάρει την πρόσβαση στο Roblox

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στην πλατφόρμα Roblox μετά τις εκκλήσεις γερουσιαστών για αυστηρότερο έλεγχο.

Σύνταξη
Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
Παγκράτι 05.02.26

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Υποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε κανένα περιθώριο Νιούκαστλ και μετά το 2-0 του πρώτου ημιτελικού, τη νίκησε και στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα της. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Σύνταξη
