02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Εταιρεία του Τραμπ λανσάρει νέο κρυπτονόμισμα – Μπίζνες παράλληλα με την προεδρία
Τεχνολογία 02 Ιανουαρίου 2026 | 13:27

Εταιρεία του Τραμπ λανσάρει νέο κρυπτονόμισμα – Μπίζνες παράλληλα με την προεδρία

H οικογένεια Τραμπ έχει πλουτίσει από τα crypto μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο "off"

Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο “off”

Spotlight

Η Trump Media and Technology Group, ο όμιλος μέσων ενημέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει ένα νέο κρυπτονόμισμα στους μετόχους της, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την πολιτική προώθησης των crypto.

Τα κρυπτονομίσματα, σχολιάζει το Reuters, έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για την επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειας Τραμπ, παρά τις επικρίσεις για σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένης της υπόσχεσης του προέδρου να καταστήσει τις ΗΠΑ «παγκόσμια πρωτεύουσα των cryptο».

Το κλίμα έγινε πιο ευνοϊκό για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το καλοκαίρι πέρασε νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα του κλάδου ενώ αρκετές έρευνες για την τήρηση της νομοθεσία τερματίστηκαν.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Τραμπ εξασφάλισε δωρεές από στελέχη της βιομηχανίας υποσχόμενος ότι θα γίνει «πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων».

Λίγο πριν από την ορκωμοσία του, ο Τραμπ λάνσαρε δύο κρυπτονομίσματα με το όνομα του ίδιου και της συζύγου του, $TRUMP και $MELANIA, ενώ οι επιχειρήσεις crypto της οικογένειάς του, όπως η World Liberty Financial, βοήθησαν στην αναγνώριση του κλάδου.

Ο Λευκός Οίκος πάντως απορρίπτει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων, λέγοντας ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ στην αγορά ακινήτων, τα γήπεδα τα μέσα ενημέρωσης και άλλους κλάδους έχουν μεταφερθεί σε καταπίστευμα που ελέγχεται από τα παιδιά του.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, οι μέτοχοι της Trump Media and Technology Group θα λάβουν μια μονάδα του νέου κρυπτονομίσματος για κάθε μετοχή που κατέχουν.

Το κρυπτονόμισμα αναμένεται να τρέχει στο blockchain Cronos.

Το λανσάρισμά του έρχεται την ώρα που οι τιμές των κρυπτονομισμάτων βρίσκονται σε πρωτική πορεία, με το bitcoin να έχει χάσει το 6% της αξίας του το 2025 και να οδεύει για τις πρώτες ετήσιες απώλειες από το 2022.

Η υποχώρηση ανακλά μια ευρύτερη μετακίνηση της αγοράς σε πιο ασφαλείς επενδύσεις.

Economy
Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρωτοχρονιά: Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία… – Γιορτές με αιματηρή κατάληξη τα τελευταία 25 χρόνια
Τα τελευταία 25 χρόνια 02.01.26

Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία... - Παραμονές πρωτοχρονιάς που σημαδεύτηκαν από αιματηρά περιστατικά

Οι γιορτές που συνοδεύουν την Πρωτοχρονιά έχουν σημαδευτεί πολλές φορές από αιματηρά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε επιθέσεις

Σύνταξη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στον τελικό του Betsson Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο ματς-γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»
Πτυχές 02.01.26

Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»

«Μέχρι και σήμερα, κάποιοι μου λένε ότι το Το Kiss the Girls είναι η αγαπημένη τους ταινία. Εγώ τους απαντώ, ότι αυτό χρήζει συζήτησης», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Άσλεϊ Τζαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου
Ασύλληπτη τραγωδία 02.01.26

Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου

Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά

Σύνταξη
Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Τένις 02.01.26

Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 τη Ναόμι Οσάκα και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα στο United Cup και μετά το τέλος του αγώνα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,

Σύνταξη
Υεμένη: Εχθροπραξίες μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών – Ο στόλος της Σαουδικής Αραβίας στην Αραβική Θάλασσα
Μυρίζει μπαρούτι 02.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών στην Υεμένη - Επτά νεκροί - Το Ριάντ στέλνει τον στόλο στην Αραβική Θάλασσα

Η Υεμένη μπροστά σε νέα κρίση - Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών που στηρίζονται αντίστοιχα από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος
Θλίψη 02.01.26

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας - Ήταν επί 29 συναπτά έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)

Τι κι αν είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τα δύο από τα τρία γκολ του να είναι παγκόσμιας κλάσης, τι κι αν παραμιλάει όλος ο πλανήτης για όσα κάνει, οι διοργανωτές του Κόπα Άφρικα... ξέχασαν να βάλουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων!

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
Κόσμος 02.01.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας», επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σύνταξη
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

