Εταιρεία του Τραμπ λανσάρει νέο κρυπτονόμισμα – Μπίζνες παράλληλα με την προεδρία

Η Trump Media and Technology Group, ο όμιλος μέσων ενημέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει ένα νέο κρυπτονόμισμα στους μετόχους της, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την πολιτική προώθησης των crypto.

Τα κρυπτονομίσματα, σχολιάζει το Reuters, έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για την επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειας Τραμπ, παρά τις επικρίσεις για σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένης της υπόσχεσης του προέδρου να καταστήσει τις ΗΠΑ «παγκόσμια πρωτεύουσα των cryptο».

Το κλίμα έγινε πιο ευνοϊκό για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το καλοκαίρι πέρασε νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα του κλάδου ενώ αρκετές έρευνες για την τήρηση της νομοθεσία τερματίστηκαν.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Τραμπ εξασφάλισε δωρεές από στελέχη της βιομηχανίας υποσχόμενος ότι θα γίνει «πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων».

Λίγο πριν από την ορκωμοσία του, ο Τραμπ λάνσαρε δύο κρυπτονομίσματα με το όνομα του ίδιου και της συζύγου του, $TRUMP και $MELANIA, ενώ οι επιχειρήσεις crypto της οικογένειάς του, όπως η World Liberty Financial, βοήθησαν στην αναγνώριση του κλάδου.

Ο Λευκός Οίκος πάντως απορρίπτει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων, λέγοντας ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ στην αγορά ακινήτων, τα γήπεδα τα μέσα ενημέρωσης και άλλους κλάδους έχουν μεταφερθεί σε καταπίστευμα που ελέγχεται από τα παιδιά του.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, οι μέτοχοι της Trump Media and Technology Group θα λάβουν μια μονάδα του νέου κρυπτονομίσματος για κάθε μετοχή που κατέχουν.

Το κρυπτονόμισμα αναμένεται να τρέχει στο blockchain Cronos.

Το λανσάρισμά του έρχεται την ώρα που οι τιμές των κρυπτονομισμάτων βρίσκονται σε πρωτική πορεία, με το bitcoin να έχει χάσει το 6% της αξίας του το 2025 και να οδεύει για τις πρώτες ετήσιες απώλειες από το 2022.

Η υποχώρηση ανακλά μια ευρύτερη μετακίνηση της αγοράς σε πιο ασφαλείς επενδύσεις.