Το crypto θαύμα του Έρικ Τραμπ: Πώς πολλαπλασίασε την περιουσία του σε έναν χρόνο

Στην εποχή των κρυπτονομισμάτων που αναδιαμορφώνουν τον πλούτο και τις ισορροπίες στην αμερικανική – και όχι μόνο – επιχειρηματική σκηνή, ο Έρικ Τραμπ αναδύεται ως μια απρόσμενη φιγούρα πρωταγωνιστή. Χωρίς να στηρίζεται στην κλασική δύναμη των ακινήτων που καθόρισε το οικογενειακό όνομα, μεταπηδά σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα όπου η τύχη δεν χτίζεται με μπετόν αλλά με αλγόριθμους. Και μέσα σε λίγους μήνες, το δευτερότοκο παιδί της δυναστείας Τραμπ βλέπει την οικονομική του πορεία να αλλάζει κλίμακα, αφήνοντας πίσω μια παλιά εποχή και ανοίγοντας έναν νέο κύκλο φιλοδοξιών.

Ένα νέο οικονομικό αφήγημα: η περιουσία του Έρικ Τραμπ πολλαπλασιάστηκε επί δέκα

Ο Έρικ Τραμπ εμφανίζεται σήμερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, να διαθέτει περίπου 400 εκατ. δολάρια, ποσό που τον φέρνει μπροστά από όλα τα αδέλφια του. Η θεαματική στροφή προκλήθηκε από δύο βασικούς πυλώνες: Πρώτον, τη συμμετοχή του στην εταιρεία American Bitcoin (ABTC).

American Bitcoin keeps climbing. Two more down. Next: GameStop @ABTC pic.twitter.com/c2ZIs2tBql — Eric Trump (@EricTrump) December 5, 2025



Και δεύτερον την ανάμειξή του με την νεοσύστατη πλατφόρμα World Liberty Financial

Και οι δύο πρωτοβουλίες —χτισμένες με επιθετική στρατηγική μέσα σε ελάχιστους μήνες— απογείωσαν τη συνολική του αξία σε επίπεδα αδιανόητα πριν την πρόσφατη πολιτική ανάκαμψη του πατέρα του.

American Bitcoin: Η «μηχανή» που τύπωσε εκατομμύρια

Η ιστορία ξεκινά με τη δημιουργία των American Data Centers, μιας θολής επιχειρηματικής οντότητας που ο Έρικ σύστησε με τον μεγαλύτερο αδελφό του στις αρχές του έτους. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η εταιρεία συγχωνεύθηκε με τη Hut 8, εισάγοντας τονΈρικ στον σκληρό κόσμο της εξόρυξης Bitcoin.

Η νέα εταιρεία –πλέον American Bitcoin– απορρόφησε τον Σεπτέμβριο και την Gryphon, αποκτώντας δημόσια παρουσία στο χρηματιστήριο με την ABTC. Η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης εκτόξευσε την αποτίμηση και στιγμιαία έκανε τον Έρικ… δισεκατομμυριούχο στα χαρτιά. Η μετοχή έφτασε τα 14,52 δολάρια, πριν αρχίσει η πτώση που περιόρισε τη θεωρητική αξία των 68 εκατ. μετοχών του.

Παρά την κατάρρευση ως τα 2,39 δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα, ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αποδίδοντας την αστάθεια στο ξεκλείδωμα παλαιών μετοχικών πακέτων: «Κρατάω όλες τις μετοχές μου στην @ABTC — είμαι 100% αφοσιωμένος στο να ηγηθώ του κλάδου», έγραψε στο X, πρώην Twitter.

World Liberty Financial: Η δεύτερη δεξαμενή πλούτου

Η νεόκοπη crypto πλατφόρμα της οικογένειας, την οποία συνυπογράφουν ο Ντόναλντ Τραμπ και τα τρία παιδιά του, πρόσθεσε περίπου 135 εκατ. δολάρια καθαρής αξίας στον Έρικ.

Μετά φόρων, τα κέρδη του από την πώληση token υπολογίζονται στα 80 εκατ. δολάρια, μαζί με δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον σε tokens και stablecoins.

Ακίνητα και επενδύσεις

Πριν από το crypto boom, ο Έρικ είχε χτίσει περιουσία περίπου 30 εκατ. δολαρίων από τον μισθό του στoν οργανισμό Trump Organization.

Μέρος των κερδών του διοχετεύθηκε σε προσωπικά ακίνητα, μεταξύ των οποίων ένα σπίτι στη Φλόριντα και διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη. Σήμερα, μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της περιουσίας του αποτελούν και οι μετοχές της Dominari Holdings, εταιρείας που έχει διευκολύνει αρκετές από τις πρόσφατες επιχειρηματικές κινήσεις των Tραμπ.

Διεθνείς συμφωνίες και νέα ροή χρημάτων προς την αυτοκρατορία

Με την πολιτική δύναμη του Ντόναλντ Τραμπ να αναθερμαίνεται, αναζωπυρώθηκε και το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για συνεργασίες με τον Trump Organization.

Την προηγούμενη χρονιά, ο Έρικ εξασφάλισε έσοδα άνω των 3,2 εκατ. δολαρίων από νέες συμφωνίες στη Μέση Ανατολή και την Ασία, ενώ περισσότερα αναμένονται από ανακοινωμένες συνεργασίες σε Κατάρ, Ινδία, Ρουμανία και Μαλδίβες.

Πολιτικές φιλοδοξίες: γράφοντας ίσως τον επόμενο κύκλο

Με τη σύζυγό του Λάρα Τραμπ να αναλαμβάνει τηλεοπτική εκπομπή υψηλής τηλεθέασης, το ζεύγος ενισχύει ακόμη περισσότερο το δημόσιο προφίλ του.

ΟΈρικ δεν κρύβει ότι εξετάζει μακροπρόθεσμα το ενδεχόμενο πολιτικής καριέρας — αλλά για την ώρα, το «σχέδιο δισεκατομμύριο» φαίνεται να περνά αποκλειστικά μέσα από τον κόσμο των crypto.

«Είμαστε προνομιούχοι έτσι κι αλλιώς», είπε την ημέρα της επίσημης παρουσίασης της American Bitcoin. «Αλλά θέλουμε να κερδίσουμε».

