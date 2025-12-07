newspaper
Το crypto θαύμα του Έρικ Τραμπ: Πώς πολλαπλασίασε την περιουσία του σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 06:32

Το crypto θαύμα του Έρικ Τραμπ: Πώς πολλαπλασίασε την περιουσία του σε έναν χρόνο

Η ταχύτατη άνοδος του Έρικ Τραμπ στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων αποκαλύπτει μια νέα εποχή πλούτου για την οικογένεια

Νατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Spotlight

Στην εποχή των κρυπτονομισμάτων που αναδιαμορφώνουν τον πλούτο και τις ισορροπίες στην αμερικανική – και όχι μόνο – επιχειρηματική σκηνή, ο Έρικ Τραμπ αναδύεται ως μια απρόσμενη φιγούρα πρωταγωνιστή. Χωρίς να στηρίζεται στην κλασική δύναμη των ακινήτων που καθόρισε το οικογενειακό όνομα, μεταπηδά σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα όπου η τύχη δεν χτίζεται με μπετόν αλλά με αλγόριθμους. Και μέσα σε λίγους μήνες, το δευτερότοκο παιδί της δυναστείας Τραμπ βλέπει την οικονομική του πορεία να αλλάζει κλίμακα, αφήνοντας πίσω μια παλιά εποχή και ανοίγοντας έναν νέο κύκλο φιλοδοξιών.

Ένα νέο οικονομικό αφήγημα: η περιουσία του Έρικ Τραμπ πολλαπλασιάστηκε επί δέκα

Ο Έρικ Τραμπ εμφανίζεται σήμερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, να διαθέτει περίπου 400 εκατ. δολάρια, ποσό που τον φέρνει μπροστά από όλα τα αδέλφια του. Η θεαματική στροφή προκλήθηκε από δύο βασικούς πυλώνες: Πρώτον, τη συμμετοχή του στην εταιρεία American Bitcoin (ABTC).


Και δεύτερον την ανάμειξή του με την νεοσύστατη πλατφόρμα World Liberty Financial

Και οι δύο πρωτοβουλίες —χτισμένες με επιθετική στρατηγική μέσα σε ελάχιστους μήνες— απογείωσαν τη συνολική του αξία σε επίπεδα αδιανόητα πριν την πρόσφατη πολιτική ανάκαμψη του πατέρα του.

American Bitcoin: Η «μηχανή» που τύπωσε εκατομμύρια

Η ιστορία ξεκινά με τη δημιουργία των American Data Centers, μιας θολής επιχειρηματικής οντότητας που ο Έρικ σύστησε με τον μεγαλύτερο αδελφό του στις αρχές του έτους. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η εταιρεία συγχωνεύθηκε με τη Hut 8, εισάγοντας τονΈρικ στον σκληρό κόσμο της εξόρυξης Bitcoin.

Η νέα εταιρεία –πλέον American Bitcoin– απορρόφησε τον Σεπτέμβριο και την Gryphon, αποκτώντας δημόσια παρουσία στο χρηματιστήριο με την ABTC. Η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης εκτόξευσε την αποτίμηση και στιγμιαία έκανε τον Έρικ… δισεκατομμυριούχο στα χαρτιά. Η μετοχή έφτασε τα 14,52 δολάρια, πριν αρχίσει η πτώση που περιόρισε τη θεωρητική αξία των 68 εκατ. μετοχών του.

Παρά την κατάρρευση ως τα 2,39 δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα, ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αποδίδοντας την αστάθεια στο ξεκλείδωμα παλαιών μετοχικών πακέτων: «Κρατάω όλες τις μετοχές μου στην @ABTC — είμαι 100% αφοσιωμένος στο να ηγηθώ του κλάδου», έγραψε στο X, πρώην Twitter.

World Liberty Financial: Η δεύτερη δεξαμενή πλούτου

Η νεόκοπη crypto πλατφόρμα της οικογένειας, την οποία συνυπογράφουν ο Ντόναλντ Τραμπ και τα τρία παιδιά του, πρόσθεσε περίπου 135 εκατ. δολάρια καθαρής αξίας στον Έρικ.

Μετά φόρων, τα κέρδη του από την πώληση token υπολογίζονται στα 80 εκατ. δολάρια, μαζί με δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον σε tokens και stablecoins.

Ακίνητα και επενδύσεις

Πριν από το crypto boom, ο Έρικ είχε χτίσει περιουσία περίπου 30 εκατ. δολαρίων από τον μισθό του στoν οργανισμό Trump Organization.

Μέρος των κερδών του διοχετεύθηκε σε προσωπικά ακίνητα, μεταξύ των οποίων ένα σπίτι στη Φλόριντα και διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη. Σήμερα, μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της περιουσίας του αποτελούν και οι μετοχές της Dominari Holdings, εταιρείας που έχει διευκολύνει αρκετές από τις πρόσφατες επιχειρηματικές κινήσεις των Tραμπ.

Διεθνείς συμφωνίες και νέα ροή χρημάτων προς την αυτοκρατορία

Με την πολιτική δύναμη του Ντόναλντ Τραμπ να αναθερμαίνεται, αναζωπυρώθηκε και το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για συνεργασίες με τον Trump Organization.

Την προηγούμενη χρονιά, ο Έρικ εξασφάλισε έσοδα άνω των 3,2 εκατ. δολαρίων από νέες συμφωνίες στη Μέση Ανατολή και την Ασία, ενώ περισσότερα αναμένονται από ανακοινωμένες συνεργασίες σε Κατάρ, Ινδία, Ρουμανία και Μαλδίβες.

Πολιτικές φιλοδοξίες: γράφοντας ίσως τον επόμενο κύκλο

Με τη σύζυγό του Λάρα Τραμπ να αναλαμβάνει τηλεοπτική εκπομπή υψηλής τηλεθέασης, το ζεύγος ενισχύει ακόμη περισσότερο το δημόσιο προφίλ του.

ΟΈρικ δεν κρύβει ότι εξετάζει μακροπρόθεσμα το ενδεχόμενο πολιτικής καριέρας — αλλά για την ώρα, το «σχέδιο δισεκατομμύριο» φαίνεται να περνά αποκλειστικά μέσα από τον κόσμο των crypto.

«Είμαστε προνομιούχοι έτσι κι αλλιώς», είπε την ημέρα της επίσημης παρουσίασης της American Bitcoin. «Αλλά θέλουμε να κερδίσουμε».

 Πηγή: ot.gr

Economy
Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη και Απασχόληση: Ποιους κλάδους χτυπά πρώτα;

Τεχνητή Νοημοσύνη και Απασχόληση: Ποιους κλάδους χτυπά πρώτα;

inWellness
inTown
Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Social 07.12.25

Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς σχολιάζει την ψηφιακή καθημερινότητα των παιδιών, παρουσιάζοντας έναν μαθητή που μπερδεύει το βιβλίο με το κινητό

Σύνταξη
Ινδία: Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο – Τουλάχιστον 25 νεκροί
Στην Γκόα 07.12.25

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο στην Ινδία - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα στην Ινδία

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
Θλιβερό 07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» – Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας
Χωρίς πρόοδο 07.12.25

Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» - Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ από τη Ρωσία - Νέα συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων τη Δευτέρα - Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ακίνητα: Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά τα περισσότερα δημοτικά τέλη – Επιχειρεί να φέρει καθαρούς κανόνες στον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 07.12.25

«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League

Με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στον ΟΦΗ, o Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 15 φέτος συνολικά και 12 στο πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι σκοράρει περισσότερο από τη μισή σχεδόν Super League!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Καιρός: Συννεφιασμένος την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης – Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Πρόγνωση ΕΜΥ 07.12.25

Συννεφιασμένος ο καιρός την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης - Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μεμονωμένες καταιγίδες - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Μαρτυρία σε fast forward
Ωμή ειλικρίνεια 07.12.25

«Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» διά χειρός Νικολά Σαρκοζί - Μαρτυρία σε fast forward

Γραμμένο σε φρενήρη ρυθμό, το «Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετατρέπει είκοσι ημέρες κράτησης σε πολιτικό καθρέφτη ωμής αυτοαφήγησης

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο
Εξαντλημένο προσωπικό 07.12.25

Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα σφάλματα που προκαλούν σωματικές ή ψυχολογικές βλάβες σε ασθενείς - Οι δικαστικές αποφάσεις για τα ιατρικά λάθη και οι αποζημιώσεις για τους παθόντες

Μιχάλης Γελασάκης
Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs
Ενεργός γήρανση 07.12.25

Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs

Oι αλλαγές στο δημογραφικό φέρνουν αύξηση των εργασιών που θεωρούνται «φιλικές προς τους ηλικιωμένους», διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΒRD. Tι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»
Μαξιμαλισμός 07.12.25

«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»

Διχασμός στη Δύση, αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ρωσίας, ενίσχυση στρατηγικών συμμαχιών: εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίζει ήδη με τους δικούς του όρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα
Οι προτάσεις 07.12.25

Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα

Η ΚΕΔΕ στην διάσκεψη της Μάλτας, μεταξύ άλλων πρότεινε την θέσπιση φορολογικών, οικονομικών και μισθολογικών κινήτρων για νέους κατοίκους σε περιοχές με μείωση πληθυσμού.

Σύνταξη
Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά
Κόσμος 07.12.25

Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά

Η Ιαπωνία κατηγορεί την Κίνα πως κινέζικα μαχητικά αεροσκάφη «λόκαραν» ιαπωνικά αεροσκάφη, με την ένταση στην περιοχή να αυξάνεται μετά την άρνηση της Τακαΐτσι να ανακαλέσει σχόλιά της για την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
