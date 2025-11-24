Πόσο στοίχισε στην οικογένεια Τραμπ η βουτιά των κρυπτονομισμάτων

Το τίμημα της βουτιάς των crypto πληρώνει η οικογένεια Τραμπ και οι οπαδοί του παίρνοντας ένα «ακριβό« μάθημα των άγριων διακυμάνσεων που χαρακτηρίζει την αγορά των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

To Trump memecoin έχει χάσει περίπου 25% από την αξία του από τα επίπεδα του Αυγούστου. Η συμμετοχή του Έρικ Τραμπ σε επιχείρηση mining Bitcoin έχει χάσει περίπου το ήμισυ της αξίας της από το υψηλότερο σημείο της. Οι μετοχές της εταιρείας social media του Τραμπ, η οποία άρχισε να συσσωρεύει Bitcoin φέτος, κυμαίνονται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Πάνω από 1 τρισ. δολάρια έχουν «κάνει φτερά» από την αγορά των crypto. Η περιουσία της οικογένειας Τραμπ έχει μειωθεί σε περίπου 6,7 δισ. δολάρια από 7,7 δισ. δολάρια στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, συρρίκνωση που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την έκθεση σε crypto.

Κέρδη παρά τη χασούρα

Βέβαια ως μεγαλοεπενδυτές η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου διενεργεί πιο περίπλοκες συναλλαγές και έχει στη διάθεση της εργαλεία προστασίας. Δεν ισχύει όμως για τους μικρούς επενδυτές που εκτιμάται ότι έχουν υποστεί βαρύτατες ζημιές. Πχ ο επενδυτής που τοποθετήθηκε στο memecoin του Τραμπ μετά την ανακοίνωση του Σαββατοκύριακου της ορκωμοσίας που το token είχε φθάσει στην κορύφωσή του θα έχει χάσει σχεδόν το σύνολο της αξίας της επένδυσής του!

Ο Έρικ Τραμπ, ο δεύτερος γιος του προέδρου, ωστόσο δηλώνει ατάραχος. Έχει επανειλημμένα παροτρύνει τους επενδυτές να διπλασιάσουν τις επενδύσεις τους, ακόμη και σε περιόδους ύφεσης της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

«Τι υπέροχη ευκαιρία για αγορές» είπε στο Bloomberg News. «Οι άνθρωποι που αγοράζουν σε περιόδους πτώσης και αποδέχονται τη μεταβλητότητα θα είναι οι τελικοί νικητές. Ποτέ δεν ήμουν πιο αισιόδοξος για το μέλλον των κρυπτονομισμάτων και τον εκσυγχρονισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Πηγαίνοντας πίσω στο 2009 που γεννήθηκε το δημοφιλές κρυπτονόμισμα, η ιστορία δείχνει έντονες βουτιές που στη συνέχεια οδήγησαν το bitcoin σε υψηλότερα επίπεδα.

Οι Τραμπ ενώ κατέχουν tokens και μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα που βρίσκονται σε πτώση, κερδίζουν χρήματα με άλλους τρόπους από τη συμμετοχή τους στον κλάδο.

Παράδειγμα αποτελεί η World Liberty Financial πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που συνίδρυσαν. Η οικογένεια παρακολουθεί την αξία των συμμετοχών της στα συνδεδεμένα token να μειώνεται, αλλά εξακολουθεί να δικαιούται ένα μέρος των εσόδων από την πώληση των token, ανεξάρτητα από τις τιμές.

«Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν μόνο να κερδοσκοπούν» σημειώνει ο Jim Angel, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Georgetown. «Οι Τραμπ δεν κερδοσκοπούν μόνο, αλλά μπορούν να δημιουργούν tokens, να τα πωλούν και να κερδίζουν χρήματα από αυτές τις συναλλαγές».

Trump Media: Ζημιά 800 εκατ. δολαρίων

Οι μετοχές της Trump Media & Technology Group Corp., της μητρικής εταιρείας της πλατφόρμας Truth Social, έφτασαν σε ιστορικό χαμηλό την Τετάρτη και μέρος της βουτιάς οφείλεται στα crypto.

Η αξία της συμμετοχής του προέδρου στην εταιρεία μειώθηκε κατά περίπου 800 εκαt. δολάρια από τον Σεπτέμβριο. Είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, με τη συμμετοχή του σε ένα καταπίστευμα που εποπτεύεται από τον μεγαλύτερο γιο του, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η Trump Media, η οποία δεν είναι κερδοφόρα, έχει πειραματιστεί με διάφορους νέους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με δήλωση του Ιουλίου, η εταιρεία ξόδεψε περίπου 2 δισ. δολάρια σε Bitcoin και συναφή χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης. Το αποθεματικό της μετρά περίπου 11.500 Bitcoin, που αγοράστηκαν όταν η τιμή του κρυπτονομίσματος ήταν περίπου 115.000 δολάρια. Αυτό μεταφράζεται σε ζημιές περίπου 25% .

Επιπλέον άρχισε να μαζεύει μια μάρκα που δεν είναι τόσο γνωστή, που ονομάζεται CRO που εκδόθηκε από την εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Crypto.com με έδρα τη Σιγκαπούρη. Τον Σεπτέμβριο οι επενδύσεις της εταιρείας σε CRO είχαν αποτίμηση περίπου 147 εκατ. δολάρια. Από τότε η μάρκα έχει χάσει περίπου το ήμισυ της αξίας της.

Η Trump Media επιδιώκει άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Crypto.com. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν αγορά προβλέψεων που θα επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε αθλήματα και πολιτική, με την ονομασία Truth Predict.

World Liberty Financial: Ζημιά που αγγίζει τα 3 δισ. δολάρια

Το εμβληματικό κρυπτονομισματικό έργο της οικογένειας Τραμπ, το World Liberty Financial, έχει το δικό του token με την ονομασία WLFI.

Η αξία του έχει υποχωρήσει σε 15 περίπου σεντς από τα 26 που είχε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το αποθεματικό της οικογένειας άξιζε στην κορύφωση του περίπου 6 δισ. δολάρια. Σήμερα αποτιμώνται σε 3,15 δισ. δολάρια. (Τα νομίσματα δεν περιλαμβάνονται στην αποτίμηση της οικογένειας στον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, επειδή είναι επί του παρόντος κλειδωμένα και δεν μπορούν να διαπραγματευτούν).

Μέρος των token τα πούλησε στην Alt5 Sigma, μικρή εισηγμένη, κερδίζοντας 750 εκατ. σε μετρητά και μετοχικό κεφάλαιο. Οι μετοχές όμως της Alt5 έχουν χάσει περίπου το 75% της αξίας τους από την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Το μερίδιο της οικογένειας Τραμπ στην Alt5, μέσω της World Liberty, μειώθηκε κατά περίπου 220 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, οι Τραμπ εξακολουθούν να είναι οι νικητές της συμφωνίας. Η οικογένεια έλαβε περίπου το 75% των εσόδων από τις πωλήσεις των token της World Liberty, τα οποία ανήλθαν σε 500 εκατ. δολάρια μόνο από τη συμφωνία με την Alt5, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Οι Τραμπ κέρδισαν περίπου άλλα 400 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις token της WLFI πριν από τη συμφωνία με την Alt5.

Αμερικανικό Bitcoin: Ζημιά τουλάχιστον 330 εκατ. δολαρίων

Περίπου δύο μήνες μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, ο Έρικ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συνεργάστηκαν με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων Hut 8 Corp σε μια σύνθετη σειρά συναλλαγών, όπου η Hut 8 παρείχε τον δικό της εξοπλισμό εξόρυξης Bitcoin σε αντάλλαγμα για το πλειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα εταιρεία, την American Bitcoin Corp.

Ο Έρικ Τραμπ κατέχει περίπου το 7,5% της American Bitcoin, η οποία τώρα διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό ABTC. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατέχει ένα μικρότερο, μη δημοσιοποιημένο μερίδιο.

Οι μετοχές της ABTC έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους στα 9,31 δολάρια στις αρχές Σεπτεμβρίου και το μερίδιο του Ερικ Τραμπ στα 630 εκατ. δολάρια. Σήμερα έχουν χάσει το μισό της αξίας τους. Ωστόσο ένας επενδυτής που αγόρασε μετοχές της ABTC όταν αυτές εισήχθησαν στο χρηματιστήριο θα είχε υποστεί ζημιά 45%.

Trump Memecoin: Ασαφές το τοπίο

Το μέγεθος της συμμετοχής της οικογένειας στο memecoin του Trump είναι ασαφές.

Η Gauntlet, εταιρεία μοντελοποίησης κινδύνου, διαπίστωσε ότι τα ψηφιακά πορτοφόλια που σχετίζονται με τη δημιουργία του memecoin κατείχαν σχεδόν 17 εκατομμύρια tokens λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του, με άλλα 17 εκατομμύρια να μεταφέρονται σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων από αυτά τα πορτοφόλια.

Άλλα 90 εκατομμύρια tokens αποκτήθηκαν τον Ιούλιο. Ο δείκτης Bloomberg Billionaires Index αποδίδει στους Τραμπ το 40% του συνόλου, με βάση το μερίδιο ιδιοκτησίας της οικογένειας στην World Liberty Financial.

Αυτά αξίζουν περίπου 310 εκατ. δολάρια στις τρέχουσες τιμές, μια πτώση περίπου 117 εκατομμυρίων δολαρίων από τα τέλη Αυγούστου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του δείκτη, η οικογένεια Τραμπ έχει δει μια τεράστια αύξηση στα αποθέματά της από το νόμισμα. Ένα μέρος των token που κατέχουν οι εμπιστευματοδόχοι και οι δημιουργοί του νομίσματος έχουν «κλειδωθεί» και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν, αλλά θα αποκτηθούν σε διάστημα τριών ετών.

Από την εκχώρηση δικαιωμάτων τον Ιούλιο, σχεδόν 90 εκατομμύρια επιπλέον νομίσματα Trump ξεκλειδώθηκαν για τους εμπιστευματοδόχους, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας κρυπτονομισμάτων Messari, εκ των οποίων περίπου το 40% πιστώνεται στους Trump από τον δείκτη πλούτου του Bloomberg.

Τα επιπλέον νομίσματα έχουν αξία περίπου 220 εκατ. δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι η αξία των συνολικών συμμετοχών της οικογένειας αυξήθηκε. Δεν είναι σαφές εάν η οικογένεια Trump έχει πουλήσει νομίσματα από τον Ιούλιο.

Πηγή: ot.gr