Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά την καταδίκη της για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, η 47χρονη Κινέζα υπήκοος Κιάν Ζιμίν αντιμετωπίζει ποινή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ξέπλυμα συνδέεται με μια από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Γνωστή ως η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων», η Κιάν φέρεται να έκλεψε δισεκατομμύρια από χιλιάδες Κινέζους συνταξιούχους μέσω ενός δόλιου επενδυτικού σχεδίου πριν δραπετεύσει στο Λονδίνο το 2017. Η επιχείρησή της, η οποία υποσχόταν προϊόντα υγείας υψηλής τεχνολογίας και κέρδη από την εξόρυξη Bitcoin, εξαπάτησε περισσότερους από 100.000 επενδυτές, αποφέροντας συνολικά 40 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 4,2 δισεκατομμύρια λίρες), αναφέρει το BBC.

Η Κιάν ίδρυσε μια εταιρεία στην Κίνα με την επωνυμία Lantian Gerui (Χαιρετισμός Γαλάζιου Ουρανού), ισχυριζόμενη ότι ανέπτυσσε προηγμένες τεχνολογίες και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Στους επενδυτές υποσχέθηκαν καθημερινές πληρωμές και κέρδη έως και 200% για αρκετά χρόνια.

Στην πραγματικότητα, η εταιρεία λειτουργούσε ως σχέδιο Ponzi, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από νέους επενδυτές για να πληρώσει προηγούμενους συμμετέχοντες. Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους πολίτες, επικαλούμενη τον πατριωτισμό και τη μοναξιά τους με μεγάλες διαφημιστικές εκδηλώσεις, ποίηση για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, ακόμη και εγκρίσεις από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων συγγενών του εκλιπόντος Κινέζου ηγέτη Μάο Τσε Τουνγκ, ανέφεραν θύματα στο BBC.

Χιλιάδες Κινέζοι επενδυτές ζητούν τώρα αποζημίωση μέσω μιας αστικής υπόθεσης «προϊόντων εγκλήματος»

Απάτη για να γίνει… βασίλισσα

Όταν οι κινεζικές αρχές άρχισαν να την ερευνούν το 2017, η Κιάν διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο. Εγκαταστάθηκε σε μια έπαυλη με ενοίκιο 17.000 λιρών το μήνα στο Χάμπστεντ, στο βόρειο Λονδίνο, και παρίστανε την πλούσια κληρονόμο επιχειρήσεων με αντίκες και διαμάντια. Εκεί, προσέλαβε έναν προσωπικό βοηθό, την Γουέν Τζιάν, για να τη βοηθήσει να μετατρέψει το κρυπτονόμισμά της σε μετρητά και ακίνητα. Η Γουέν αργότερα καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος σε έξι χρόνια φυλάκισης.

Στη δίκη της, η Γουέν αποκάλυψε ότι η Κιάν παρά το ποινικό της υπόβαθρο, ζούσε πλουσιοπάροχα, περνώντας τις μέρες της ψωνίζοντας online, παίζοντας τυχερά παιχνίδια και συντάσσοντας ένα φιλόδοξο εξαετές σχέδιο. Το ημερολόγιό της αποκάλυπτε όνειρα για την ίδρυση μιας διεθνούς τράπεζας, την αγορά ενός σουηδικού κάστρου, την εύνοια της βρετανικής αριστοκρατίας, ακόμη και για να γίνει «βασίλισσα» της Liberland, ενός αυτοανακηρυγμένου μικροκράτους στα κροατο-σερβικά σύνορα.

Η πτώση της ξεκίνησε όταν οι προσπάθειες αγοράς ενός πολυτελούς ακινήτου στο Totteridge, στο βόρειο Λονδίνο, πυροδότησαν υποψίες. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι της στο Hampstead και ανακάλυψε σκληρούς δίσκους που περιείχαν δεκάδες χιλιάδες Bitcoin, κάτι που πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το απόθεμα -κάποτε αξίας εκατομμυρίων- αποτιμάται πλέον σε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια λίρες λόγω της αύξησης της τιμής του Bitcoin από την άφιξή της στη Βρετανία.

Δήλωσε ένοχη, αναμένει καταδίκη

Κατά τη διάρκεια της δίκης της στο Δικαστήριο του Στέμματος του Southwark, η Κιέν αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι διέφευγε από μια καταστολή της κινεζικής κυβέρνησης κατά των επιχειρηματιών κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ένοχη για παράνομη απόκτηση και κατοχή των τεράστιων αποθεμάτων Bitcoin.

Η αστυνομία ανακάλυψε επίσης τέσσερα άτομα που ζούσαν στο σπίτι της στο Γιορκ κατά τη σύλληψή της, τα οποία φέρονται να μεταφέρθηκαν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εργαστούν ως καθαρίστριες, φύλακες και αγοραστές.

Χιλιάδες Κινέζοι επενδυτές ζητούν τώρα αποζημίωση μέσω μιας αστικής υπόθεσης «προϊόντων εγκλήματος», αν και η απόδειξη των ατομικών αξιώσεων μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς πολλά μετέφεραν κεφάλαια έμμεσα. Η Εισαγγελία του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει επίσης ένα ξεχωριστό πρόγραμμα αποζημίωσης. Οποιαδήποτε μη διεκδικημένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να αθετηθούν στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας εκκλήσεις από τα θύματα για συμπόνια.

Για θύματα όπως ο κ. Γιου, το συναισθηματικό κόστος ήταν συντριπτικό — έχασε τις οικονομίες του, τον γάμο του και την επαφή με τον γιο του, όπως είπε στο BBC. Ωστόσο, εξακολουθεί να ελπίζει ότι η κατάσχεση Bitcoin θα προσφέρει στα θύματα «μια λάμψη φωτός» και κάποιο μέτρο δικαιοσύνης για τις ζωές που καταστράφηκαν από την απάτη της Κιάν.

Κάποιοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι όποια κεφάλαια δεν αποδοθούν ως αποζημιώσεις, μπορεί να καταλήξουν στο υπουργείο Οικονομικών για να… κλείσουν τρύπες.

