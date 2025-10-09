Crypto: Στο στόχαστρο των κυβερνήσεων 75 δισ. δολάρια από παράνομες δραστηριότητες

Στο στόχαστρο των κυβερνήσεων βρίσκονται 75 δισ. δολάρια σε crypto που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα και βρίσκονται «σε αλυσίδα» εντός της εμβέλειας των αρχών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας ανάλυσης blockchain Chainalysis Inc.

«Αυτό φέρνει τις δυνατότητες δήμευσης περιουσιακών στοιχείων σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο από αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν» εξηγεί στο Bloomberg ο Τζόναθαν Λέβιν, διευθύνων σύμβουλος της Chainalysis. «Αλλάζει τον τρόπο που οι χώρες σκέφτονται αυτό».

Η νομοθεσία

Οι ΗΠΑ έχουν δημεύσει και κατέχουν bitcoin αξίας 15-20 δισ., δημιουργώντας στρατηγικό απόθεμα Crypto, μετά το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου που προβλέπει την διακράτηση των crypto που έχουν κατασχεθεί από εγκληματικές δραστηριότητες.

Άλλες χώρες όπου οι νομοθέτες συζητούν ή έχουν ήδη δημιουργήσει στρατηγικά αποθέματα κρυπτονομισμάτων είναι το Ελ Σαλβαδόρ, το Μπουτάν, η Τσεχία και η Σουηδία, καθώς και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ. Τα ανεπίσημα αποθέματα κατασχεμένων κρυπτονομισμάτων αυξάνονται επίσης, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι αρχές κατάσχεσαν περίπου 61.000 Bitcoin σε σπίτι στο Δυτικό Λονδίνο το 2018. Αυτό το ποσό αξίζει πλέον σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες ανακτήσεις κρυπτονομισμάτων που έχουν ανακτήσει οι αρχές επιβολής του νόμου οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι παράνομες οντότητες κατέχουν σχεδόν 15 δισ. δολάρια σε υπόλοιπα στην αλυσίδα το 2025, ενώ τα πορτοφόλια Crypto που βρίσκονται κάτω από αυτές τις οντότητες, εκείνα που έχουν λάβει τουλάχιστον το 10% των συνολικών κεφαλαίων τους από εγκληματικές πηγές, κατέχουν πάνω από 60 δισ. δολάρια. Οι διαχειριστές και οι προμηθευτές των αγορών του darknet ελέγχουν περισσότερα από 40 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Chainalysis.

Το Bitcoin αποτελεί περίπου το 75% των 15 δισ. δολαρίων που κατέχουν άμεσα παράνομοι παράγοντες. Σε συνδυασμό με τα Crypto αποθέματα σε Ether και stablecoins, καταγράφεται αύξηση 359% από τα υπόλοιπα που παρατηρήθηκαν πριν από πέντε χρόνια. Εν τω μεταξύ, το ποσό των κρυπτονομισμάτων που κατέχουν downstream πορτοφόλια έχει αυξηθεί παρόμοια, με τα πορτοφόλια των διαχειριστών και των προμηθευτών της αγοράς του darknet να υπερβαίνουν ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 200%.

Οι δυνατότητες

Ωστόσο το ενδεχόμενο οι αρχές να αποκτήσουν πραγματικά αυτά τα 75 δισ. δολάρια είναι ένα άλλο θέμα. Ενώ οι προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον τομέα των κρυπτονομισμάτων έχουν ενταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το σύνολο των δεξιοτήτων, η διεθνής συνεργασία και η χρηματοδότηση που απαιτούνται για τον εντοπισμό Crypto, την ανίχνευση και την κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από εγκληματίες παραμένει ένα δύσκολο ζήτημα.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, όταν κατάσχονται κρυπτονομίσματα, δεν πηγαίνουν όλα τα χρήματα απευθείας στην κυβέρνηση. Ένα ποσό Crypto μπορεί να κρατηθεί για να χρηματοδοτήσει περισσότερες προσπάθειες ανάκτησης από τις αρχές επιβολής του νόμου, για την αποζημίωση των θυμάτων ή για τη δίωξη των εγκληματιών. Η αύξηση στις κατασχέσεις θα μπορούσε να συμβάλει σε κάποιο βαθμό στη μείωση της τριβής και του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή ερευνών, εκτιμά ο Λέβιν, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να ενισχύσει τα αποθεματικά.

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε αν αυτό θα αλλάξει την πολιτική σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης αυτών των χρημάτων και αν θα δημιουργήσουμε στρατηγικό αποθεματικό ή αν θα το επανεπενδύσουμε στην εύρεση περισσότερων από αυτά τα εγκληματικά έσοδα και στην εξάρθρωση περισσότερων εγκληματικών δικτύων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ