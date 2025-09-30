science
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
H βασίλισσα της διαδικτυακής απάτης πιάστηκε με λεία δισεκατομμυρίων – Το κόλπο με τα κρυπτονομίσματα
Τεχνολογία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:37

H βασίλισσα της διαδικτυακής απάτης πιάστηκε με λεία δισεκατομμυρίων – Το κόλπο με τα κρυπτονομίσματα

Η βρετανική αστυνομία κάνει λόγο για το μεγαλύτερο ποσό που έχει κατασχεθεί ποτέ σε κρυπτονομίσματα,

Περισσότερα από 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin, το μεγαλύτερο ποσό που έχει κατασχεθεί ποτέ σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να ανακτήσουν οι βρετανικές αρχές από μια 47χρονη Κινέζα που καταδικάστηκε ως εγκέφαλος κυκλώματος διαδικτυακής απάτης.

Η Τζιρμίν Τσιάν, γνωστή και ως Γιάντι Τζάνγκ, δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα σε δικαστήριο του Λονδίνου για την παράνομη κατοχή 61.000 bitcoin.

Από το 2014 έως το 2017, η Τσιάν ήταν επικεφαλής κυκλώματος στην Κίνα που απέσπασε χρήματα από 128.000 θύματα για δήθεν επενδύσεις με κρυπτονομίσματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Η Τσιάν είχε διαφύγει από την Κίνα στη Βρετανία με πλαστά έγγραφα και προσπάθησε να ξεπλύνει τα παράνομα έσοδα με επενδύσεις σε ακίνητα. Η σύλληψή της ήταν αποτέλεσμα έρευνας που διήρκεσε επτά χρόνια, αναφέρει το BBC.

H σπείρα της Τσιάν εκμεταλλεύτηκε τον ντόρο γύρω από την αγορά crypto (Reuters)

H σπείρα της Τσιάν εκμεταλλεύτηκε τον ντόρο γύρω από την αγορά crypto (Reuters)

Μετά την ομολογία της, ο δικηγόρος της, Ρότζερ Σαχότα, υποστήριξε ότι τα θύματα όχι μόνο θα αποζημιωθούν αλλά θα βγουν και κερδισμένα: «Δηλώνοντας σήμερα ένοχη, η κ. Τζάνγκ ελπίζει να φέρει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν από το 2017 για αποζημίωση, και να τους καθησυχάσει ότι η σημαντική αύξηση στην αξία των κρυπτονομισμάτων σημαίνει ότι υπάρχουν υπεραρκετοί διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των απωλειών τους».

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, η σπείρα έβαζε στο στόχαστρο κυρίως άτομα 50-75 ετών υποσχόμενη εγγυημένα κέρδη και καθημερινά μερίσματα από δήθεν επενδύσεις σε crypto, των οποίων η δημοφιλία αυξανόταν εκείνη την εποχή στην Κίνα,

Για την ίδια υπόσχεση καταδικάστηκε πέρυσι σε φυλάκιση έξι ετών μια συνεργός της Τσιάνγκ, η Τζιάν Ουέν, η οποία είχε αναλάβει το ξέπλυμα των εσόδων. Αρχικά δούλευε ως διανομέας φαγητού, φέτος όμως νοίκασε ένα σπίι «πολλών εκατομμυρίων λιρών» στο Βόρειο Λονδίνο, όπως είχε αναφέρει πέρυσι η βρετανική εισαγγελία.

Είχε επίσης αγοράσει δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 670.000 δολαρίων. Στην κατοχή της βρέθηκαν περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια σε bitcoin.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και η Τσιάν παραμένει υπό κράτηση μέχρι να ανακοινωθεί η ποινή της.

Economy
Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream science
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
Το κουτί της Πανδώρας 28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Περιβάλλον 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τέμπη: Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα – Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios
Ελλάδα 30.09.25

Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών - Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios

Ενώ οι Αρχές δεν εγκρίνουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η ΕΔΑΠΟ επαναλαμβάνει πως πρόκειται για ορθή πρακτική διερεύνησης ενός δυστυχήματος.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ
Δημοσκόπηση NYT 30.09.25

Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποστεί μια δραματική αναστροφή, σύμφωνα με έρευνα των New York Times

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε
Ουπς 30.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε

Ένα AI βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται σε ένα ψεύτικο Fox News και να υπόσχεται στους Αμερικανούς κάτι σαν την αιώνια ζωή, ανέβασε στα social media ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά από 12 ώρες το κατέβασε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

