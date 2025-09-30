H βασίλισσα της διαδικτυακής απάτης πιάστηκε με λεία δισεκατομμυρίων – Το κόλπο με τα κρυπτονομίσματα

Περισσότερα από 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin, το μεγαλύτερο ποσό που έχει κατασχεθεί ποτέ σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να ανακτήσουν οι βρετανικές αρχές από μια 47χρονη Κινέζα που καταδικάστηκε ως εγκέφαλος κυκλώματος διαδικτυακής απάτης.

Η Τζιρμίν Τσιάν, γνωστή και ως Γιάντι Τζάνγκ, δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα σε δικαστήριο του Λονδίνου για την παράνομη κατοχή 61.000 bitcoin.

Από το 2014 έως το 2017, η Τσιάν ήταν επικεφαλής κυκλώματος στην Κίνα που απέσπασε χρήματα από 128.000 θύματα για δήθεν επενδύσεις με κρυπτονομίσματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Η Τσιάν είχε διαφύγει από την Κίνα στη Βρετανία με πλαστά έγγραφα και προσπάθησε να ξεπλύνει τα παράνομα έσοδα με επενδύσεις σε ακίνητα. Η σύλληψή της ήταν αποτέλεσμα έρευνας που διήρκεσε επτά χρόνια, αναφέρει το BBC.

Μετά την ομολογία της, ο δικηγόρος της, Ρότζερ Σαχότα, υποστήριξε ότι τα θύματα όχι μόνο θα αποζημιωθούν αλλά θα βγουν και κερδισμένα: «Δηλώνοντας σήμερα ένοχη, η κ. Τζάνγκ ελπίζει να φέρει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν από το 2017 για αποζημίωση, και να τους καθησυχάσει ότι η σημαντική αύξηση στην αξία των κρυπτονομισμάτων σημαίνει ότι υπάρχουν υπεραρκετοί διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των απωλειών τους».

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, η σπείρα έβαζε στο στόχαστρο κυρίως άτομα 50-75 ετών υποσχόμενη εγγυημένα κέρδη και καθημερινά μερίσματα από δήθεν επενδύσεις σε crypto, των οποίων η δημοφιλία αυξανόταν εκείνη την εποχή στην Κίνα,

Για την ίδια υπόσχεση καταδικάστηκε πέρυσι σε φυλάκιση έξι ετών μια συνεργός της Τσιάνγκ, η Τζιάν Ουέν, η οποία είχε αναλάβει το ξέπλυμα των εσόδων. Αρχικά δούλευε ως διανομέας φαγητού, φέτος όμως νοίκασε ένα σπίι «πολλών εκατομμυρίων λιρών» στο Βόρειο Λονδίνο, όπως είχε αναφέρει πέρυσι η βρετανική εισαγγελία.

Είχε επίσης αγοράσει δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 670.000 δολαρίων. Στην κατοχή της βρέθηκαν περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια σε bitcoin.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και η Τσιάν παραμένει υπό κράτηση μέχρι να ανακοινωθεί η ποινή της.