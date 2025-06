Κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα εξαρθρώθηκε στην Ισπανία – Ξέπλυμα 460 εκατ. ευρώ μέσω παγκόσμιου δικτύου

Την εξάρθρωση στην Ισπανία δικτύου κυκλώματος απάτης σε κρυπτονομίσματα , το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ξέπλυνε 460 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργών, ανακοίνωσε Europol.

H ισπανική αστυνομία ήταν επικεφαλής της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν οι αστυνομίες από τη Γαλλία, την Εσθονία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν ως αποτέλεσμα της επιχείρησης, εκ των οποίων τρία συνελήφθησαν στα Κανάρια Νησιά και δύο στη Μαδρίτη.

